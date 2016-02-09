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Engelli kemancı beyin dalgalarıyla müzik yaptı

1988 yılında gerçekleşen kaza sonucu konuşma ve hareket etme kabiliyetlerinin büyük çoğunluğunu kaybeden Rosemary Johnson, 27 yıl aradan sonra müzik hayatına geri döndü.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Engelli kemancı beyin dalgalarıyla müzik yaptı
 
27 yıl önce gerçekleşen bir araba kazası sonucu 7 ay boyunca komada kalan Rosemary Johnson, üzücü kazadan önce gelecek vaadeden genç bir müzisyendi. Kazanın ardından çok büyük beyin hasarları alan genç müzisyen, konuşma ve hareket etme yeteneklerinin büyük çoğunluğunu kaybetmesiyle birlikte müzik hayatına da veda etmek zorunda kalmıştı.

Artık 50 yaşında bir İngiliz olan Rosemary Johnson, beyin dalgalarını okuyabilen yeni yazılım yardımıyla 1988'den bu yana ilk kez müzik yapma şansı yakaladı. Çok dokunaklı bir an yaşadıklarını söyleyen Plymouth Üniversitesi'nden Eduardo Miranda, Telegraph gazetesine verdiği röportajda şöyle konuşuyor:"Rosemary ile yaptığımız ilk çalışma sırasında göz yaşları içindeydik. Müzik yapabilmesinin ona verdiği mutluluğu hissedebiliyorduk. Muhteşem bir andı, Rosemary müziği çok güzel okuyabiliyor ve çok iyi seçimler yapabiliyor."

Engelli kemancı beyin dalgalarıyla müzik yaptı


Plymouth Üniversitesi araştırmacılarının 10 yıldır üzerinde çalıştıkları bir programın parçası olan yazılım, hastanın başına takılan bir EEG (Elektroensefalografi) şapkasıyla beraber çalışıyor. Beyin dalgalarının aktivitelerini ölçen cihaz yardımıyla hasta, yalnızca farklı renkteki ışıklara odaklanarak müziksel nota seçimleri yapabiliyor.

Sadece başka bir müzisyeni, onun müziklerini çalması için kontrol ettiğini belirten Miranda, projenin en büyük kazanımının hareket etme kabiliyeti olmadan müzik yapabilmeyi mümkün kılması olduğunu söylüyor. Yine Plymouth Üniversitesi'nden Dr Joel Eaton ise artık hastaların birbirleriyle iletişime geçebiliyor oluşunu da bir diğer önemli kazanım olarak gösteriyor.

27 yıllık aranın ardından müzik hayatına geri dönen Johnson, yazılımı kullanabilmeleri için eğitilen diğer üç hastayla beraber bir kuartet oluşturdu. Dörtlünün müziksel düşünceleri Bergersen String Quartet'inin dört üyesi tarafından gerçek zamanlı olarak çalındı. Hatta dört müzisyen beraber bir parça dahi kaydettiler. "Activating Memory" ismini verdikleri parça, önümüzdeki ay Plymouth'daki bir müzik festivalinde çalınacak.

http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/12143243/Brain-damaged-violinist-plays-for-first-time-in-16-years-using-mind-reading-technology.html Yorum Yaz
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