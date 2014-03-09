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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Entegre dock ve havalandırma sistemi barındıran SlatePro TechDesk projesi bağış desteği arıyor

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Entegre dock ve havalandırma sistemi barındıran SlatePro TechDesk projesi bağış desteği arıyor

Tablet, akıllı telefon, dizüstü gibi taşınabilir cihaz kullanıcılarının masaüstü kullanımında mutlaka ihtiyaç duyduğu bazı aksesuarlar bulunuyor. Harici soğutma sistemi veya dock gibi pek çok aksesuar masaüstünde kullanıcılara destek oluyor. 

Bir Kickstarter projesi olan SlatePro TechDesk, tüm bu aksesularları birarada bulunduran bir çalışma masası. Türünün tek örneği olarak lanse edilen masa, üzerinde birden çok mobil cihaz docku, havalandırma delikleri, mousepad, dergilik ve kahve altlığı bulunduruyor. 

Kullanıcılar docklar üzerine iOS veya Android cihazlarını takabilirken, saklanmış kablolar vasıtasıyla kötü bir görüntü de ortaya çıkmıyor. Ayrıca havalandırma delikleri sayesinde dizüstü modelleri için sürekli bir hava akışı da sağlanıyor.

Üst kalite bambu ağacından imal edilen masa en iyi koruma için akrilik ile kaplanmış. Bağışçılar tarafından büyük ilgi gören masanın projedeki ilk partisi büyük ölçüde bitmiş durumda. Haliyle proje de gerekli bağışın çok üstüne çıkmış. İlk siparişler Mayıs ayında dağıtıma başlayacak. Ürünün perakende satış fiyatı 700$ civarında olacak. 

http://www.macrumors.com/2014/03/07/slatepro-techdesk/ Yorum Yaz
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acbold 5 yıl en beğenilen
Fikir güzel ama çok eksik yanı var ayrıca bu şekilde tasarlanmış berbat bir masaya 700$ verene hayırlı olsun
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gokooo 5 yıl
700$ gerçekten yüksek ama bambu olduğu için normal o fiyatta olması
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Bradley Cooper 5 yıl
bizim marangoz mehmet abinin yarım saatini almaz şunu yapması
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faqa41 5 yıl
Türkiye de neden kickstarter tarzi bisey yok anlayamiyorum, adam yapmis birşeyler bunu pazarlama firsati var burdaysa nerdee
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senersongur 5 yıl
70 dolar bile etmez.

Ayrica bu bagis isi de tam sacmalik. Fakire fukaraya yardim etmek lazim.

Kickstarter deyip milleti sogusluyorlar.
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manyakurt 5 yıl
Fikir güzel ama özelleştirilebilir bir ürün değil.
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acbold 5 yıl en beğenilen
Fikir güzel ama çok eksik yanı var ayrıca bu şekilde tasarlanmış berbat bir masaya 700$ verene hayırlı olsun
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