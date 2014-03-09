Entegre dock ve havalandırma sistemi barındıran SlatePro TechDesk projesi bağış desteği arıyor





Tablet, akıllı telefon, dizüstü gibi taşınabilir cihaz kullanıcılarının masaüstü kullanımında mutlaka ihtiyaç duyduğu bazı aksesuarlar bulunuyor. Harici soğutma sistemi veya dock gibi pek çok aksesuar masaüstünde kullanıcılara destek oluyor.





Bir Kickstarter projesi olan SlatePro TechDesk, tüm bu aksesularları birarada bulunduran bir çalışma masası. Türünün tek örneği olarak lanse edilen masa, üzerinde birden çok mobil cihaz docku, havalandırma delikleri, mousepad, dergilik ve kahve altlığı bulunduruyor.





Kullanıcılar docklar üzerine iOS veya Android cihazlarını takabilirken, saklanmış kablolar vasıtasıyla kötü bir görüntü de ortaya çıkmıyor. Ayrıca havalandırma delikleri sayesinde dizüstü modelleri için sürekli bir hava akışı da sağlanıyor.





Üst kalite bambu ağacından imal edilen masa en iyi koruma için akrilik ile kaplanmış. Bağışçılar tarafından büyük ilgi gören masanın projedeki ilk partisi büyük ölçüde bitmiş durumda. Haliyle proje de gerekli bağışın çok üstüne çıkmış. İlk siparişler Mayıs ayında dağıtıma başlayacak. Ürünün perakende satış fiyatı 700$ civarında olacak.

http://www.macrumors.com/2014/03/07/slatepro-techdesk/