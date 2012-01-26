Epson'dan AMD işlemcili Nettop PC: Endeavor NP30S

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Özellikle yazıcılarıyla ünlü olan Epson, Nettop PC sınıfı bilgisayar pazarına AMD'nin Brazos mimarisini temel alan yeni bilgisayarı Endeavor NP30S'yi ekledi. AMD A45 FCH çipsetine sahip 1.0 Ghz'lık AMD C-60 APU'dan güç alan bilgisayarda, AMD Radeon HD 6290 ekran kartı, 2GB DDR3 sistem belleği, 250 GB sabit disk, Gigabit Ethernet, 6 adet USB 2.0 girişi ve DVI çıkışı yer almakta. Windows 7 Home Premium (32 Bit,SP1) işletim sistemiyle üretilen Epson Endeavor NP30S 387$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
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