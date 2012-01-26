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Epson'dan AMD işlemcili Nettop PC: Endeavor NP30S

7 yıl
10,1b
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8
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Özellikle yazıcılarıyla ünlü olan Epson, Nettop PC sınıfı bilgisayar pazarına AMD'nin Brazos mimarisini temel alan yeni bilgisayarı Endeavor NP30S'yi ekledi. AMD A45 FCH çipsetine sahip 1.0 Ghz'lık AMD C-60 APU'dan güç alan bilgisayarda, AMD Radeon HD 6290 ekran kartı, 2GB DDR3 sistem belleği, 250 GB sabit disk, Gigabit Ethernet, 6 adet USB 2.0 girişi ve DVI çıkışı yer almakta. Windows 7 Home Premium (32 Bit,SP1) işletim sistemiyle üretilen Epson Endeavor NP30S 387$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Epson'dan AMD işlemcili Nettop PC: Endeavor NP30S
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DH Misafiri 7 yıl
son derece mukemmel
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IceRulez 7 yıl
işletim sistemi win 7 home premium 387$ gayet makul oluyor o zaman hiç yoktan starter yada basic koymamış adamlar
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Confusion 7 yıl
fiyatı dışında herşeyini takdir ettim ve hatta kaykaya binmiş tablete benzettim
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E_Aydin35 7 yıl
Epson hep farklı tarzlarıyla kendini ortaya koymuştur..Ancak bu ürünün satılma konusunda sıkıntılı olacağını düşünüyorum kişisel görüşüm bu. tABİ belli olmaz :)
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FoXDiE 7 yıl
insan az benzetir dimi ...
kavinveldar.deviantart.com/...
çok daha fazla ilgi görürdü
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artenis 7 yıl
fiyat sıkıntılı
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selcuk20 7 yıl
Bence fiyat biraz yüksek. Ayrıca HDMI çıkışı artık mutlaka olması gereken birşey. Fiyatı $299 olsa çok daha alınabilir olurdu.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
fiyatı dışında her şeyi güzel :)
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