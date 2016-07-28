Erler Film 60 yıllık efsane arşivini internete taşıyor

Sinema tarihimizin tanınmış yönetmen ve yapımcılarından Türker İnanoğlu tarafından 1960 yılında kurulan Erler Film ülkemiz sineması için oldukça önemli bir yere sahip. Fatih'in Fedaisi Kara Murat, Gırgıriye, Ömerçip, Ferhat ile Şirin, Görgüsüzler, Selamsız Bandosu ve Talih Kuşu gibi hepimizin zihninde yer eden filmlere imza atan şirket ayrıca Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Akasya Durağı ve Tatlı Kaçıklar gibi popüler dizilerin de yapımcılığını üstlendi.

60 yıllık arşivini internete taşımaya hazırlandığını duyurdu. 205 film, 4264 bölüm televizyon dizisi, çeşitli müzik ve eğlence programlarının yer aldığı arşiv şirketin Yapılan açıklamaya göre günümüz teknoloji trendlerine ayak uydurmak ve bir zamanların efsane filmlerini gelecek kuşaklara aktarmak isteyen Erler Film,internete taşımaya hazırlandığını duyurdu.televizyon dizisi, çeşitli müzik ve eğlence programlarının yer aldığı arşiv şirketin resmi YouTube kanalına yüklenecek.

Üstelik kademeli olarak yayınlanacak içeriklerin büyük bölümü restorasyonlu, yani yüksek kalitede olacak. Elbette bu seyir zevkini azaltır mı yoksa arttırır mı kişiden kişiye değişkenlik gösterebilecek bir konu. Dilerseniz kanalda şu an Adile Naşit, Münir Özkul, Perran Kutman, Ayşen Gruda, Gülşen Bubikoğlu ve Müjdat Gezen’in oynadığı Gırgıriye filmini yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz.