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Erler Film 60 yıllık efsane arşivini internete taşıyor

Türk sinema tarihinin en önemli yapımlarına imza atan Erler Film, Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinin yanı sıra dizi, müzik ve eğlence programlarının da yer aldığı 60 yıllık arşivini YouTube’a taşıyor.
2 yıl
18,4b
1
43
Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Sinema tarihimizin tanınmış yönetmen ve yapımcılarından Türker İnanoğlu tarafından 1960 yılında kurulan Erler Film ülkemiz sineması için oldukça önemli bir yere sahip. Fatih'in Fedaisi Kara Murat, Gırgıriye, Ömerçip, Ferhat ile Şirin, Görgüsüzler, Selamsız Bandosu ve Talih Kuşu gibi hepimizin zihninde yer eden filmlere imza atan şirket ayrıca Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Akasya Durağı ve Tatlı Kaçıklar gibi popüler dizilerin de yapımcılığını üstlendi.
Yapılan açıklamaya göre günümüz teknoloji trendlerine ayak uydurmak ve bir zamanların efsane filmlerini gelecek kuşaklara aktarmak isteyen Erler Film, 60 yıllık arşivini internete taşımaya hazırlandığını duyurdu. 205 film, 4264 bölüm televizyon dizisi, çeşitli müzik ve eğlence programlarının yer aldığı arşiv şirketin resmi YouTube kanalına yüklenecek.
Üstelik kademeli olarak yayınlanacak içeriklerin büyük bölümü restorasyonlu, yani yüksek kalitede olacak. Elbette bu seyir zevkini azaltır mı yoksa arttırır mı kişiden kişiye değişkenlik gösterebilecek bir konu. Dilerseniz kanalda şu an Adile Naşit, Münir Özkul, Perran Kutman, Ayşen Gruda, Gülşen Bubikoğlu ve Müjdat Gezen’in oynadığı Gırgıriye filmini yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. 

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senjido 2 yıl en beğenilen
videoları izlerken adblock'u kapatalım arkadaşlar.
Yanıtla +102
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HeavyClocker 2 yıl
Böyle şirketlere destek olmamız gerektiğini hissediyorum. Belki çok gelir elde edemeyecekler bu yayınlananlardan ancak halkın desteğini üzerleirne çekeceklerdir.
Tebrik ederim.
Böyle şirketlere destek olmamız gerektiğini hissediyorum. Belki çok gelir elde edemeyecekler bu yayınlananlardan ancak halkın desteğini üzerleirne çekeceklerdi...
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1 Yanıt Yanıtla +58
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alex59 2 yıl
5 oku aynı anda atıp 10 kişiyi yere seren efsane kara Murat'ı HD izlemenin tadı.
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insanasigi 2 yıl
Böyle işleri diğer yapımcılardan da bekliyoruz
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DH Misafiri 2 yıl
kemal sunal talih kuşu filmini bekliyorum şimdiden teşekkürler
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eyoruk 2 yıl
Dvd bluray olarak da cıksa...
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Fistful of Dollars 2 yıl
Karateci Kiz, Karateciler Istanbul'da, Maglup Edilemeyenler filmlerini sabırsızlıkla bekliyorum.
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Simplify 2 yıl
fthkn adlı kişinin yazdığı doğru. Bu tür filmlerde emeği geçenlere hakkını vermediler. Bizim ülkemizde hak hukuk daha yeni yeni gelişiyor. Eski yeşilçam oyuncuları yokluktan sokaklarda yaşadı bazısı haber oldu bazısı öldü gitti bunların hiç biri haklarını savunmayı bilmiyordu ne bilsinler eski insanlar. 1 tane de yiğit çıkıp bunların haklarını savunmadı. Bu insanların emeği geçtiği filmleri yapımları sürekli tv de oynattılar dvd vcdlerden gelir elde ettiler hepsini şirket aldı. Hatta Kemal Sunal'ın vasiyeti şudur "ben öldükten sonra filmleri mi yayınlamayın" reha muhtarla tv den bağlanıp söyledi sonra ne oldu sunal ailesi telif davası açtı. Olaya bakar mısınız telif davası açılıyor adamlar vermiyor haklarını. 2015 yılında sonuçlandı ve sunal ailesi gelirleri kendilerine çevirdiler doğal olarak. Ki bu daha görünen yüz. Daha niceler var.o yüzden o adblock kapatın diyen arkadaş bir kenara çekilsin. olabildiğince kazandırmamya çalışın bu insanlara çünkü onlar hak yiyor hak yiyen insanları beslemeyin.
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TearsForFears 2 yıl
Kanala abone olalım ben eski türk filmlerine bayılırım.
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fz18 2 yıl
bende Cüneyt Arkın filimlerini bekliyorum. bilhassa Filiz Akınla başrollerini paylaştığı Affedilmeyen filmini..
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HIGHER 2 yıl
helal olsun
ne varsa eskilerde var
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BehzatC. 2 yıl
ayhan ışık gibi üstatların filmlerini kaliteli bir şekilde izleyebilecek olmak çok iyi
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Barni Moloztaş 2 yıl
İzle izle sıkılmıyorsun garip
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VioLee 2 yıl
Cok iyi haber ya yillar gecse bile hic sıkılmadan defalarca izlenecek filmler
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