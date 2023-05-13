Oldboy filmi restore edilmiş haliyle beyaz perdeye dönüyor: İşte fragmanı

Park Chan-Wook'un yönetmenliğini üstlendiği film gösterime girdiği 2003 yılından bu yana kült statüsüne ulaşarak uluslararası alanda tanınmayı başardı. Bu sayede, Kore sinemasının diğer ülkelerdeki izleyicilere ulaşmasının kapısını araladı.
2004 Cannes Film Festivali'nde Büyük Ödül'e layık görülen film Güney Kore'de birçok ödül topladı. Ayrıca bazı Batılı projeleri de etkiledi. Netflix dizisi Daredevil'ın ilk sezonunda Oldboy'un bir bölümünden esinlenerek yapılan bir koridor dövüşü sahnesi yer alıyor.
Amerikan versiyonu fiyasko oldu
2013 yılında Oldboy'un, başrolünü Josh Brolin'in üstlendiği Amerikan versiyonu gösterime girdi. Ancak, film izleyicilerden ve eleştirmenlerden son derece olumsuz tepkiler aldı ve gişede başarısız oldu. Park Chan-Wook'un unutulmaz filmi aşağıda okuyacağınız ilgi çekici hikayeye odaklanıyor:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
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