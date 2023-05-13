Oldboy filmi restore edilmiş haliyle beyaz perdeye dönüyor: İşte fragmanı

Tam Boyutta Gör Kore yapımı ikonik aksiyon gerilim filmi Oldboy (İhtiyar Delikanlı), 20. yıldönümü münasebetiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başaran film 16 Ağustos'ta restore edilmiş haliyle yeniden gösterime girecek. Duyuru ile birlikte bir de fragman yayınlandı.

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Park Chan-Wook'un yönetmenliğini üstlendiği film gösterime girdiği 2003 yılından bu yana kült statüsüne ulaşarak uluslararası alanda tanınmayı başardı. Bu sayede, Kore sinemasının diğer ülkelerdeki izleyicilere ulaşmasının kapısını araladı.

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2004 Cannes Film Festivali'nde Büyük Ödül'e layık görülen film Güney Kore'de birçok ödül topladı. Ayrıca bazı Batılı projeleri de etkiledi. Netflix dizisi Daredevil'ın ilk sezonunda Oldboy'un bir bölümünden esinlenerek yapılan bir koridor dövüşü sahnesi yer alıyor.

Amerikan versiyonu fiyasko oldu

2013 yılında Oldboy'un, başrolünü Josh Brolin'in üstlendiği Amerikan versiyonu gösterime girdi. Ancak, film izleyicilerden ve eleştirmenlerden son derece olumsuz tepkiler aldı ve gişede başarısız oldu. Park Chan-Wook'un unutulmaz filmi aşağıda okuyacağınız ilgi çekici hikayeye odaklanıyor:

Tam Boyutta Gör "Sıradan bir iş adamı olan Oh Dae-su bir gün evinin önünden kaçırılır ve hücre gibi bir yere hapsedilir. Durumu anlamaya çalışırken televizyon haberlerinde karısının vahşi şekilde öldürüldüğünü ve baş şüphelinin kendisi olduğunu öğrenir. Dae-su, 15 yıllık esareti sona erince intikam alma isteğiyle hareket eder ve bu arayışı, onu hiç beklemediği bir sonuca götürür."

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Oldboy filmi restore edilmiş haliyle beyaz perdeye dönüyor