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Eski Sony Online Entertainment patronundan yeni şirket

Uzun sure Sony Online Entertainment bölümünün liderliğini yürüten John Smedley, oyun sektörüne Pixelmage Games stüdyosunu kurarak yeniden adım atmaya hazırlanıyor.
3 yıl
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Eski Sony Online Entertainment patronundan yeni şirket


Sony'nin en iyi dönemlerinde ABD'li Columbus Nova grubuna sattığı Sony Online Entertainment, Daybreak Game Company olarak bağımsız bir şekilde yoluna devam ediyor. Bölümün eski patronu John Smedley ise, kendi şirketini kurarak oyun dünyasında şansını denemeye karar verdi. 

Pixelmage Games adında yeni bir şirket kuran Smedley, ilk oyununu da Kickstarter üzerinden piyasaya sürmeyi hedefliyor. Hero's Song adındaki aksiyon RPG oyununda, pek çok yetenek bir araya gelmiş. Smedley'in büyük tecrübesinin yanında, Everquest geliştiricilerinden Bill Trost ve fantezi romanlarının büyük ismi Patrick Rothfuss da senaryoya katkı yapıyor. 


2 boyutlu ve piksel tabanlı grafiklere sahip olan Hero's Song, kılıç sallama tarzında ilerliyor ve oyuncuların tanrı haline gelme mücadelesini anlatıyor. Oyun tek kişilik ve çevrimiçi olarak oynanabiliyor. Smedley, yeni oyun için 1 milyon dolar yatırım almıştı. Geri kalan 800 000$ için Kickstarter üzerinden destek aramaya başladı. 

Bağışçılar, 25$ destek karşılığında oyuna sahip olabilecekler. Bağış miktarı arttığında, özel eşyalar ve güçlendirmeler de hediye edilecek. Oyunun tüm geliştirme aşamasına katılmak isteyenlerin ise 250$ ödemesi gerekiyor. Bitmesine 29 gün kala, oyun henüz 50 000$ toplayabildi.  

https://www.kickstarter.com/projects/herossong/heros-song Yorum Yaz
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suslu76 3 yıl
video seyredilmemis sanirim, pixelgame degil pixelmage
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fx3169 3 yıl
sammobile.com/...
Editör gözün yiyorsa çevir! Açgözlü firmalardan değil kullanıcılardan yana olun biraz!!!!
Merak etmeyin tık sayısı yüksek olur...
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Patren 3 yıl
kickstarle olcak iş değil yüretemez firmayı
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mahsur kalan adam 3 yıl
Yahu gameloft zamanında böyle tonla oyun yapıyordu kimseden de para istemiyordu
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Güzel duruyor ben beğendim.
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