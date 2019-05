Eski Tesla mühendislerinden üç boyutlu haritalama şirketi: Lvl5

Yollarda trafik ışıklarından kavşaklara, otobüs duraklarından şeritlere kadar pek çok yerin sık sık değiştiğini görüyoruz. Tabi sürücüler bu değişime kolayca ayak uydurabilse de otonom araçlar için her değişikliği an be an takip edip ona göre hareket etmek oldukça zor. Tesla’nın otopilot ekibinden ayrılan iki mühendis olan Andrew Kouri ve Erik Reed ile iRobot'un bilgisayar görme mühendisi olan George Tall; Lvl5 şirketini kurdu ve şirketlerinin bu güne kadar yapılmamış yüksek netliğe sahip, üç boyutlu, sürekli güncellenen haritalar oluşturacağını iddia ediyor.

Apple, Google ve Yandex gibi kendi haritalarını oluşturan ve sık sık güncelleyen şirketlerin yanı sıra otonom araçlar için yeni haritalama yöntemleri geliştiren ve yol koşullarındaki en ufak değişimi haritaya eklemek isteyen MobilEye ve Here gibi şirketler de harita sektöründe yer alıyor. Lvl5’ın ise bu dev şirketlerin aksine harita hazırlamak için çok geniş ekipmanı ve personeli yok ancak şirketin kurucularına göre bu Lvl5, güncel ve yüksek netliğe sahip haritalar oluşturmak için önemli bir silaha sahip: Otomobil ordusu.

Lyft ve Uber Sürücülerinden Destek

Şirket’in geliştirdiği Pavyer isimli uygulama otomobillere yerleştirilen araç kameraları ile uyumlu olarak çalışıyor ve uygulama sayesinde kamera hem etrafı inceliyor hem de aracın konumu, hızı, bölgedeki trafiğin akışı gibi farklı detaylar da elde edilebiliyor. Uygulamada toplanan bütün bu veriler Lvl5’in veri merkezine gönderiliyor ve orada işlenerek üç boyutlu yüksek netliğe sahip ve sürekli güncellenebilen haritalar oluşturuluyor. Şirket Pavyer uygulamasını kullanıp harita oluşturmaya yardım eden tüm sürücülere mil(1.6 kilometre) başına 1 ile 5 cent arasında ücret ödüyor.

Hem araçlarında kamera bulundurdukları için hem de sürekli olarak direksiyon başında olduklarından ABD’deki Uber ve Lyft sürücüleri şu sıralar şirketin en büyük yardımcısı konumunda. Uygulamayı indiren toplam 2500 sürücü var ve sürücüler toplamda 800 kilometrenin üstünde yol katederek haritaların oluşturulmasını sağladı. Lvl5 kurucuları Tesla’nın halihazırda 250.000 adet otomobilini yollarda olduğunun altına çizerek 3 ayda 800 kilometrelik yolun haritasını oluşturmanın büyük bir başarı olduğunu belirtiyor.

Tabi Tesla’nın da geçtiğimiz aydan itibaren Model X ve Model S’lerin kameralarındaki verileri toplamaya başlayarak otonom geliştirme sürecini hızlandıracağını hatırlatmakta fayda. Lvl5 şu an için iyi bir yöntem ile kendisine harita oluşturacak otomobiller bulmayı başarsa da Tesla’nın da kamera verilerini haritalama için kullanması ihtimalinde kendini sıkı bir rekabet içinde bulabilir.

