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İngiltere de uçaklarda elektronik yasağını kaldırıyor

Bu ayın başlarında ABD, Türkiye’den ABD’ye olan direkt uçuşlarda uygulanan elektronik yasağını kaldırmıştı. İngiliz makamları da Türkiye’ye yönelik yasağın kaldırılacağını paylaştı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Mart ayından beri uygulanmakta olan ve Türkiye’den ABD’ye yönelik direkt uçuşlarda kabine, cep telefonundan büyük elektronik cihaz alınmasına izin vermeyen elektronik yasağı geçtiğimiz haftalarda kaldırılmıştı. ABD ile birlikte İngiltere de aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelere elektronik cihaz yasağı uygulamaktaydı ancak İngiliz makamları yasağın yakın zamanda kalkacağını duyurdu.

İngiltere de uçaklarda elektronik yasağını kaldırıyor
 

Anadolu Ajansı’nın haberine göre İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile irtibata geçerek gerekli incelemelerin yapıldığını açıkladı ve yasağı kaldırma sürecinin başlatıldığı bilgisini paylaştı.

ABD, 21 Mart tarihinde uygulamaya koyulan ve çok tartışılan elektronik yasağının, bu ayın başında, ilk kez İstanbul Atatürk Havalimanı ve Türk Hava Yolları için uygulanmayacağı açıklanmış ve geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’daki yasağı da kaldırarak elektronik yasağını tamamen sonlandırmıştı. İngiltere ise yasağı halen Türkiye, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve Tunus'tan yapılan direkt uçuşlarda uyguluyor. Yasağın Türkiye adına kaldırılmasıyla birlikte ABD’nin yaptığına benzer şekilde sırasıyla diğer ülkeler adına da kaldırılabileceği düşünülüyor. 


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ERIKCI 1 yıl
satılan tomografi cihazları meyvelerini verdi işte başka bir şey değil
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9600_G_T 1 yıl
Rte ne alaka trump reyiz yasagi kaldirdi diye ingilterede kaldirdi yasagi
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Kasatka 1 yıl
Reis bunlari samarlayinca sirf RTE den korktular da yasagi kaldirdilar demesinler diye sadece turkiye yasagini değil tamamini kaldirdilar.
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koyunsavar 1 yıl Kasatka
Kasatka

Reis bunlari samarlayinca sirf RTE den korktular da yasagi kaldirdilar demesinler diye sadece turkiye yasagini değil tamamini kaldirdilar.

bence rte den korktuklari icin tamamini kaldirdilar
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Charles Bartowski 1 yıl Kasatka
Kasatka
Reis bunlari samarlayinca sirf RTE den korktular da yasagi kaldirdilar demesinler diye sadece turkiye yasagini değil tamamini kaldirdilar.

Aynen kardeşim korkudan ülkeyi kapatacaklarmış çok yaşa reis
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Kerim5100 1 yıl
Bizi kıskandıkları için yasaklamışlardı di mi :D
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