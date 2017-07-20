İngiltere de uçaklarda elektronik yasağını kaldırıyor

Mart ayından beri uygulanmakta olan ve Türkiye’den ABD’ye yönelik direkt uçuşlarda kabine, cep telefonundan büyük elektronik cihaz alınmasına izin vermeyen elektronik yasağı geçtiğimiz haftalarda kaldırılmıştı. ABD ile birlikte İngiltere de aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelere elektronik cihaz yasağı uygulamaktaydı ancak İngiliz makamları yasağın yakın zamanda kalkacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile irtibata geçerek gerekli incelemelerin yapıldığını açıkladı ve yasağı kaldırma sürecinin başlatıldığı bilgisini paylaştı.

ABD, 21 Mart tarihinde uygulamaya koyulan ve çok tartışılan elektronik yasağının, bu ayın başında, ilk kez İstanbul Atatürk Havalimanı ve Türk Hava Yolları için uygulanmayacağı açıklanmış ve geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’daki yasağı da kaldırarak elektronik yasağını tamamen sonlandırmıştı. İngiltere ise yasağı halen Türkiye, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve Tunus'tan yapılan direkt uçuşlarda uyguluyor. Yasağın Türkiye adına kaldırılmasıyla birlikte ABD’nin yaptığına benzer şekilde sırasıyla diğer ülkeler adına da kaldırılabileceği düşünülüyor.