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Eski cihazlara Android Market desteği sona eriyor

Bugün belki bir çoğumuz hatırlamıyoruz ancak Android platformunun ilk uygulama mağazası Android Market halen daha çok eski sürümler için erişilebilir durumdaydı.
1 yıl
3,4b
1
18
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android cihazların uygulama, oyun, film gibi içerikleri indirebildikleri Google Play uygulama mağazası, bundan beş yıl önce son kez Android Market olarak kullanılmış ve sonrasında yeni tasarıma geçmişti ancak halen kullanımda olan bir versiyon mevcut.

Eskiye rağbet

Google, 2012 yılında Android 2.2 ve üzeri sürümler için Google Play versiyonunu kullanıma sunmuştu. Android 2.1 ve öncesi sürümler üzerinde çalışan Android cihazlarının uygulama indirebilmesi için ise son Android Market versiyonu kullanımda tutulmaya devam ediyordu.

Google’dan yapılan duyuruya göre 30 Haziran itibariyle yani haftaya Android 2.1 ve öncesi cihazlar için Android Market versiyonu erişime kapanacak. Halen bu sürümlerde olan cihaz varsa artık uygulamaları farklı kaynaklardan edinmek zorunda. Zaten uygulamaların önemli bir kısmı eski sürümlere destek vermiyor. Aslında Android Market dolaylı da olsa bu cihazlarda pek bir işe yaramıyordu.

Ayrıca Bkz. "Nokia yeni sağlık takip cihazlarını duyurdu"

Google eski versiyonun erişime kapatılması öncesinde herhangi bir uyarı yapılmayacağını belirtiyor. Mağaza belirtilen tarihte sessiz sedasız çalışmayı durduracak. Böylece Google’ın ilk uygulama mağazası sürümü tarihe karışmış olacak. 

 

http://www.androidpolice.com/2017/06/20/year-google-ending-support-android-market-android-2-1-earlier/ Yorum Yaz
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VVizard 1 yıl en beğenilen
Sony Xperia U Özellikle Akşamları Işıklarını Açıyordum Herkes Bakıyordu Hey Gidi Günler

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Johan Elmander 1 yıl tugares
Arc/Arc S e cidden gelmiş geçmiş en şık telefon olabilir. Canım sıkılınca dolaptaki kutusundan çıkarıp eski günleri anıyorum.
Ne güzel günlerdi be.
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gkhnkrts7 1 yıl
Htc wildfire ile ilk defa "android market" kavramını kullanmaya başlamıştım. Hey gidi günler.
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scorpion20 2 ay
konu hortlamış
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expressimo 2 ay
Motorola milestone um vardı ben de buradan yakayım
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SEO-Uzmanı 1 yıl
linux bu eski sistemlere bir kol kanat gersin !
adroid öncesi acayip farklı işlemcilere destek veriyordu !
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Kerim5100 1 yıl
Galaxy S'de vardı benim. Gözümden yaşlar süzüldü...
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kadirirdem 1 yıl
Ben Android Marketin olduğundan bir haberim...
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Zuko 1 yıl
Ee satin alinan uygulamalar ne olacak? Para vermisim satin almisim ama kullanamiyorum adamlara bak...
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Sirkadyen 1 yıl Zuko
Zuko
Ee satin alinan uygulamalar ne olacak? Para vermisim satin almisim ama kullanamiyorum adamlara bak...

2.1 kullanan kaldımı ki
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Bender B. Rodriquez 1 yıl
Nexus s :(
Yalniz bakiyorum da android 2.3 e kadar cok guzeldi. Bi heyecan vardi ana sayfada sag sol yapiyordun duvar kagidi az bisey kayiyordu falan. Widgetleri bir ayri guzeldi. Ne olduysa ics den sonra oldu kasmalar kopmalar cirkin dizaynlar. Simsi guzel kasma falan yok ama eski heyecani vermiyor
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ERIKCI 1 yıl
IDEOS X5 eski sahiplerinin gözleri nemlendi...
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Barni Moloztaş 1 yıl
Htc one v almıştım daha google play yoktu o zamanlar market yazıyordu hey gidi hey
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VVizard 1 yıl en beğenilen
Sony Xperia U Özellikle Akşamları Işıklarını Açıyordum Herkes Bakıyordu Hey Gidi Günler

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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