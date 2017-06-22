Eski cihazlara Android Market desteği sona eriyor

Android cihazların uygulama, oyun, film gibi içerikleri indirebildikleri Google Play uygulama mağazası, bundan beş yıl önce son kez Android Market olarak kullanılmış ve sonrasında yeni tasarıma geçmişti ancak halen kullanımda olan bir versiyon mevcut.

Eskiye rağbet

Google, 2012 yılında Android 2.2 ve üzeri sürümler için Google Play versiyonunu kullanıma sunmuştu. Android 2.1 ve öncesi sürümler üzerinde çalışan Android cihazlarının uygulama indirebilmesi için ise son Android Market versiyonu kullanımda tutulmaya devam ediyordu.

Google’dan yapılan duyuruya göre 30 Haziran itibariyle yani haftaya Android 2.1 ve öncesi cihazlar için Android Market versiyonu erişime kapanacak. Halen bu sürümlerde olan cihaz varsa artık uygulamaları farklı kaynaklardan edinmek zorunda. Zaten uygulamaların önemli bir kısmı eski sürümlere destek vermiyor. Aslında Android Market dolaylı da olsa bu cihazlarda pek bir işe yaramıyordu.

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Google eski versiyonun erişime kapatılması öncesinde herhangi bir uyarı yapılmayacağını belirtiyor. Mağaza belirtilen tarihte sessiz sedasız çalışmayı durduracak. Böylece Google’ın ilk uygulama mağazası sürümü tarihe karışmış olacak.