Nokia yeni sağlık takip cihazlarını duyurdu

Akıllı telefon bölümünü Microsoft’a sattıktan sonra giyilebilir cihaz pazarına yönelik hamleler yapan Finlandiyalı Nokia, bir süre önce Withings adındaki firmayı satın almıştı. Bir süredir sessiz kalan Nokia nihayet firma ile ilgili ilk adımı attı.

Değişim başladı

Dün itibariyle yapılan duyuruya göre Withings markası tarihe karıştı ve Nokia markasının sağlık bölümü altında yeni ürünler gelmeye devam edecek. Firma ayrıca Nokia markasını taşıyan yeni donanım ve yazılım ürünlerini de tanıttı.

Yeni ürünlerden bir tanesi Nokia BPM+ adını taşıyor ve dijital kan basıncı takip sensörü barındırıyor. Gerekli kurum onaylarını alan ürün hem sistolik hem de diastolik kan basıncını ölçebiliyor. Pazu üzerinden ölçüm yapan ürün önceki versiyonlara göre daha konforlu ve daha hafif olarak geliştirilmiş.

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Nokia Body adındaki WiFi baskül ise WiFi ve Bluetooth üzerinden akıllı telefonlar ile bağlantı kuruyor. Vücut yağ oranını ve kardiyovasküler değerleri analiz edebilen baskül detaylı istatistikler ile kullanıcıyı bilgilendiriyor. Ayrıca Withings’in mevcut ürünleri Body Plus ve Body Cardio da Nokia ismi altında toplandı.

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Son ürün ise Nokia Health Mate uygulaması. Baştan tasarlanan uygulama tüm yeni ve eski Nokia sağlık takip ürünleri ile uyumlu olarak çalışıyor. Kullanıcı sağlık bilgilerini sade arayüz üzerinde takip ederken uyku sağlığı, hamilelik takibi, kalp takibi gibi konularda sürekli güncellemeler alabiliyor.

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Fiyatlandırma

Nokia BPM+ ölçüm cihazı 130$ fiyat etiketine sahip. Nokia Body ise 60$ seviyesinde. Body Plus ve Body Cardio ürünleri ise 100$ üzeri fiyatları ile üst seviye segmentte yer alıyor.

Nokia böylece giyilebilir cihaz pazarına resmi olarak adımını atmış oldu. Daha önce bir kaç akıllı saat girişimi olsa da akıllı telefon bölümünün satışından sonra bu planlar iptal olmuştu. Withings satın alımı ile Nokia’nın oldukça büyük planları olduğu görülüyor.