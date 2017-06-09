Essential Phone şimdiden 300 milyon dolar kazandı

Yaklaşık 10 yıl boyunca Google’ın Android bölümünü yöneten ancak 2014 yılında görevinden ayrılarak kendi şirketi Essential’ı kuran Andy Rubin, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen ilk telefonu Essential Phone’u tanıtmış ve akıllı telefon dünyasının gündemine oturmuştu. Çerçevesiz ekranı ve donanımsal özellikleriyle beğeni toplayan Essential Phone henüz satışa sunulmuş değil ancak yatırımcılar şirkete finansman sağlamaya başlamış durumda.

Equidate’in raporuna göre Essential, akıllı telefonu tanıttıktan sonra 300 milyon dolarlık bir yatırım aldı ve böylece şirketin piyasa değeri bir startup için oldukça iyi diyebileceğimiz 993 milyon dolar seviyesine ulaştı. Üstelik Essential Phone’un, en azından şimdilik, sadece ABD’de satılacak olmasına rağmen Asya’daki yatırımcıların şirkete olan katkısı dikkat çekiyor. Essential’ın kendi web sitesinde yer verdiği yatırımcı listesine göre Apple’ın en büyük tedarikçisi olan Tayvanlı teknoloji devi Foxconn ve Çinli Telcent de Essential markasına güvenerek yatırım yapmış.

Titanyum ve seramik gövdeye sahip olan Essential Phone, Snapdragon 835, 4GB RAM ve 128GB dahili bellek gibi yüksek donanımlarla kullanıcı karşısına çıkacak. Üzerine çeşitli aksesuarların takılabileceği manyetik konektörler bulunan telefon ayrıca çift kamera sistemine de sahip. Sadece ABD’deki müşterilere sunulacak olan Essential Phone’un 360 derece kamerayla birlikte fiyatı 749$. Telefonu 360 derece kamera olmaksızın satın almak isteyenlerin ise 699$’ı gözden çıkarması gerekecek.

http://www.businessinsider.com/android-creator-andy-rubin-raised-300-million-for-essential-phone-2017-6