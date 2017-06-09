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Essential Phone şimdiden 300 milyon dolar kazandı

Android’in kurucusu Andy Rubin’e ait olan akıllı telefon markası Essential, henüz ilk akıllı telefonunu satışa çıkarmadan önemli yatırımcıların desteğini görmeye başladı.
1 yıl
6,9b
1
15
Cep Telefonları
Furkan Babur
Yazar
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Yaklaşık 10 yıl boyunca Google’ın Android bölümünü yöneten ancak 2014 yılında görevinden ayrılarak kendi şirketi Essential’ı kuran Andy Rubin, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen ilk telefonu Essential Phone’u tanıtmış ve akıllı telefon dünyasının gündemine oturmuştu. Çerçevesiz ekranı ve donanımsal özellikleriyle beğeni toplayan Essential Phone henüz satışa sunulmuş değil ancak yatırımcılar şirkete finansman sağlamaya başlamış durumda.

 

Equidate’in raporuna göre Essential, akıllı telefonu tanıttıktan sonra 300 milyon dolarlık bir yatırım aldı ve böylece şirketin piyasa değeri bir startup için oldukça iyi diyebileceğimiz 993 milyon dolar seviyesine ulaştı. Üstelik Essential Phone’un, en azından şimdilik, sadece ABD’de satılacak olmasına rağmen Asya’daki yatırımcıların şirkete olan katkısı dikkat çekiyor. Essential’ın kendi web sitesinde yer verdiği yatırımcı listesine göre Apple’ın en büyük tedarikçisi olan Tayvanlı teknoloji devi Foxconn ve Çinli Telcent de Essential markasına güvenerek yatırım yapmış.

Titanyum ve seramik gövdeye sahip olan Essential Phone, Snapdragon 835, 4GB RAM ve 128GB dahili bellek gibi yüksek donanımlarla kullanıcı karşısına çıkacak. Üzerine çeşitli aksesuarların takılabileceği manyetik konektörler bulunan telefon ayrıca çift kamera sistemine de sahip. Sadece ABD’deki müşterilere sunulacak olan Essential Phone’un 360 derece kamerayla birlikte fiyatı 749$. Telefonu 360 derece kamera olmaksızın satın almak isteyenlerin ise 699$’ı gözden çıkarması gerekecek. 


http://www.businessinsider.com/android-creator-andy-rubin-raised-300-million-for-essential-phone-2017-6 Yorum Yaz
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odeon99 1 yıl
Çok hızlı büyüyor buda canım
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teknokaptan 1 yıl
elime ulasinca kanalimda videsu olacaktir
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DH Misafiri 1 yıl
Afyon 4s in çerçevesiz hali,tam aklımdakini gerçekleştirmi
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aycibin 1 yıl
bence güzel tasarım.markalar çerçeveyi inceltiyor ama telefonlar dıştan dışa da büyüyünce bu inceltmenin bir faydası kalmıyor.muhtemelen galaxy s7 boyutlarında kocaman ekran sunacak ve s8'le iphone8'e ciddi rakip olacaktır.
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astegon 1 yıl
Çok başarılı olacağını düşündüğüm bir donanım ekosistemi geliyor diyebilirim.
Umarım Amazon'un FirePhone gibi yapmaz. Andy Rubin zaten yıllar boyunca Android'in başındaydı.
TR'de uzun süre göreceğimizi zannetmiyorum.
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virtiöz 1 yıl
Ayfon 4s in çerçevesiz hali,tam aklımdakini yapmış, diğer kafasız firmalar çerçevesizi 6inçe yapıyordu esprisi kalmıyordu, elbet biri yapacaktı zaten
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muratkaya 1 yıl
Çok büyük bir balon olduğunu düşünüyordum ama bu kadar yatırım aldığına göre bir bildikleri vardır herhalde.
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hanox 1 yıl
Gelsin inceleyelim bakalım belki iyi iş çıkarmışlardır.ön yargılı olmayalım.
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arel.gr 1 yıl
hangi yazilimi destekleyecek ?
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kadirirdem 1 yıl
Telefon hem karizma hemde çok dikkat çekti bence bu normal bir durum.
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