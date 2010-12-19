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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Etkileyici grafikleriyle Infinity Blade, Epic Games'e 4 günde 1 milyondan fazla kazandırdı

8 yıl
28,2b
1
63
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Etkileyici grafikleriyle iOS'in platformunun en güçlü ve en dikkat çekici oyunu olan Infinity Blade, yapımcısına sadece 4 günde yaklaşık 1 milyon dolardan daha fazla kazandırmış olabilir.

Resmi olmayan 1.6 milyon dolarlık gelir, Appmodo'nun Game Center üzerinden yaptığı hesap sonucu ortaya çıkan değer. Appmodo, oyunun satışa sunulduktan 4 gün sonra 271,000 Game Center üyesinin Infinity Blade'i satın aldığını belirtiyor ve bu sayıyı oyunun satış fiyatı olan 5,99 dolar ile çarptığında; kabaca Epic Games ile Apple'ın aralarında paylaşacakları 1,6 milyon dolarlık gelire ulaşılıyor. Epic Games'in uygulamadan elde edilen gelirin 10'da 7'sini alacağını da hesaba katarsa; yapımcının 1 milyon dolardan daha fazla gelir elde ettiğini söyleyebiliyoruz. Fakat Epic Games'den Mark Rein, Twitter'da yaptığı açıklamada Infinity Blade ile elde ettikleri gelirin, hesaplanan değerden biraz daha fazla olduğunu söyledi...

Apple'ın gerek iPhone gerekse de iPad'in reklamlarında kullandığı Infinity Blade, birçok kişiye göre gelmiş geçmiş en başarılı iOS oyunu;



Infinity Blade Tanıtım Videosu



Infinity Blade'in kullanıldığı iPad reklamı



Infinity Blade'in kullanıldığı iPhone 4 reklamı


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jvcjvc 8 yıl
Bosuna yer kapliyor diye sildim. İgrenc bir oyundu bence.
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isa_tr 8 yıl
Yukledim oynanabilirlik bencede kötü ama çok kısıtlı kısa ve gereksiz tekrarları olan sıkıcı bir oyun grafikleri süper ama...para boşa gitti desem mi, demesem mi karar veremiyorum..:)
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Chuckly 8 yıl
Valla 1 kere para vereceginiz,guncellemede para odemeyeceginiz icin bir sorun yok bence.Ben olsam alirdim
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Witcher3 8 yıl
yorumlarr güzel yükliycem gibi bu gidişle
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Witcher3 8 yıl
Gelistirmeye acik ama kimbilir nezaman oda var? Oyuna yeni level falan eklendimi ciktigindan beri oynayan arkadaslarin bilgisi varmi acaba?
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tritone 8 yıl
çok güzel oyun ama mekan da biraz değişseydi keşke diyebilirim bazı zırhlar var ki çok güzel gözüküyo wowda yok o zırhlar
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Witcher3 8 yıl
Ee peki 6 dolar Arkadaslar oyun almimmi yani? Jb siz kullandigim icin arada kaldim simdi oynanabilirlik kotumu gercekten bukadar?
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Chuckly 8 yıl
Oynanabirlik kötü senaryo sıkıcı ama geliştirilmeye çok açık bir oyun
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isa_tr 8 yıl
fiyatının düştügünü gördünüz mü hiç arkadaslar.
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Witcher3 8 yıl
teşekkürler feckless benımde cihazım 3gs 16 içim rahatladı şimdi zaten fiyatınında düşeceği yok çokta merak ediyorum bugün yüklerim sanırım..
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napolyon94 8 yıl
iPod 2g kaldirirmi ?:/
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uuuuu5 8 yıl
yaw multiplayer gelsede oynasak yalniz bu infinity bladein fiyati daha yuksek olabilirdi lvl 30 bilmemkactan beri kullaniyorum infinity blade

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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***CoNDoR*** 8 yıl
Update çıktı ama beklediğimiz gibi değil :( multi ve yeni world bir sonrakindeymis :(
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***CoNDoR*** 8 yıl
Yarın update geliyor ;) TUAW'ı kontrol edin ;)
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uuuuu5 8 yıl
YAW GOD KINGI OLDURUNCE BITTI YA:((
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hartim 8 yıl
jailbreak li makinalar ücretsiz indirebiliyormu oyunu ?
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SANALKAPTAN 8 yıl
hartim
jailbreak li makinalar ücretsiz indirebiliyormu oyunu ?

İnstallios tan infinity diye arat. Cikan ilk sonuc infinity blade e tıkla indir. ;) yalnız 325mb civarı ona göre. Ben ilk önce pc ye indirdim sonra iPhone 4 e attım.
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Rainbow6 8 yıl
yine az kazanmislar bundan daha az ugrasilmis app ler bundan daha cok kazandiriyo bende yapacam dandik bisi bende kazanacam milyon dolar :) ofkeli kus
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One-Turk 8 yıl
Gow gibi birseybekliordum. garfikler basarili olsada oyuncya pek fazla kontrol birakmiyor. serbest hareket edebilsek daha guzel olurdu
EmR_3153

hilesi yok mu para hilesi.herşeyin en iyisini alıp heroyu kıralım


youtube.com/...
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