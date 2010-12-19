Etkileyici grafikleriyle Infinity Blade, Epic Games'e 4 günde 1 milyondan fazla kazandırdı

Etkileyici grafikleriyle iOS'in platformunun en güçlü ve en dikkat çekici oyunu olan Infinity Blade, yapımcısına sadece 4 günde yaklaşık 1 milyon dolardan daha fazla kazandırmış olabilir.

Resmi olmayan 1.6 milyon dolarlık gelir, Appmodo'nun Game Center üzerinden yaptığı hesap sonucu ortaya çıkan değer. Appmodo, oyunun satışa sunulduktan 4 gün sonra 271,000 Game Center üyesinin Infinity Blade'i satın aldığını belirtiyor ve bu sayıyı oyunun satış fiyatı olan 5,99 dolar ile çarptığında; kabaca Epic Games ile Apple'ın aralarında paylaşacakları 1,6 milyon dolarlık gelire ulaşılıyor. Epic Games'in uygulamadan elde edilen gelirin 10'da 7'sini alacağını da hesaba katarsa; yapımcının 1 milyon dolardan daha fazla gelir elde ettiğini söyleyebiliyoruz. Fakat Epic Games'den Mark Rein, Twitter'da yaptığı açıklamada Infinity Blade ile elde ettikleri gelirin, hesaplanan değerden biraz daha fazla olduğunu söyledi...

Apple'ın gerek iPhone gerekse de iPad'in reklamlarında kullandığı Infinity Blade, birçok kişiye göre gelmiş geçmiş en başarılı iOS oyunu;

Infinity Blade Tanıtım Videosu

Infinity Blade'in kullanıldığı iPad reklamı

Infinity Blade'in kullanıldığı iPhone 4 reklamı