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Etrafa zarar vermeyen kurtarma dronu bir milyon dolar ödül kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Teknoloji dünyasında gelişmeler son hızıyla sürerken son yılların moda teknolojilerinden dronelar da geliştirilmeye devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin düzenlediği Drones for Good ( İyiilik için drone) yarışmasının kazananı da bu uçan robotlara farklı bir özellik katabilen Flyability ekibi oldu.

Flyability'nin geliştirdiği GimBall isimli drone'un en büyük özelliği ise dış katmanını saran küre şeklindeki tampon bölge barındırıyor olması. Bu tampon bölge ise drone'a bir çok kolaylık sağlıyor. İlk olarak çarptığı yerlerden hasar almasını engelleyen bölge ayrıca robotun bir canlıya ya da hassas bir nesneye çarpması durumunda zarar vermesinin de önüne geçiyor. Olası çarpışma durumlarında uçmaya devam edebilen drone aynı zamanda herhangi bir yüzeye indirildiğinde sıkışma ihtimalini de en aza indiriyor. Yere temas etmediği ve kanatların çalışması için gereken boşluğun her zaman sağlandığı tasarımda drone rahatça tekrar havalanabiliyor.

Bu özellikler ile herhangi bir yangın, kimyasal sızıntı ve ya benzeri gibi insanların müdahale etmesinin zor olduğu durumlarda kullanılması planlanan drone'un gönderildiği bölgede rahatça hareket edebilmesi ve olası zarar alma-verme durumlarını azaltması ödülü kazanmasına yardımcı oldu. 1 Milyon dolarlık ödülü kazanan Flyability ekibi bu parayı GimBall'a koyu ve dumanlı ortamlarda daha iyi iç lokalizasyon sağlayabilmesi için kızılötesi görüntüleme koyma amacıyla harcayacaklarını belirtti.

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doctor_bey 4 yıl
Ödülü haketmiş, güzel cihaz yapmışlar ellerine sağlık.



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Gece772 4 yıl
Güzel ürün
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checkich 4 yıl
Prometheus filminde tünellerin haritasını çıkarmak için böyle bir şeyler salıyorlardı.
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Skyfall44 4 yıl
Güzel bir sistem yapmışlar.Harika.
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gokhan91 4 yıl
harbiden çok moralim bozuldu yaa
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Kartal Göz 4 yıl gokhan91
gokhan91
harbiden çok moralim bozuldu yaa

Sen yine de çalışmanı bitir tabi ki.
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gokhan91 4 yıl
Baslarım. Böyle işe yaa bır ay önce aynı dronu yapmayı planladim çizimlerimı çizdim arduıno siparişi verdim yazılımı halletım öğrenci olduğumdan motor ve parça için para biriktiriyordum çıkan habere bak
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DarkHellKnightX 4 yıl gokhan91
gokhan91

Baslarım. Böyle işe yaa bır ay önce aynı dronu yapmayı planladim çizimlerimı çizdim arduıno siparişi verdim yazılımı halletım öğrenci olduğumdan motor ve parça için para biriktiriyordum çıkan habere bak

Hocam ilk olarak geçen sene geliştirilme aşamasındayken görmüştüm bu dronu. Sende bu dronun nasıl yaptığını inceleyip daha iyisini yaparsın
Mesela bunun daha da küçük versiyonundan bir dron sürüsü oluşturup her birine sonar konsa uçtukları bölgenin 3d haritasını çıkarabilirler diye düşünüyorum.
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artenis 4 yıl gokhan91
gokhan91

Baslarım. Böyle işe yaa bır ay önce aynı dronu yapmayı planladim çizimlerimı çizdim arduıno siparişi verdim yazılımı halletım öğrenci olduğumdan motor ve parça için para biriktiriyordum çıkan habere bak


İnsanın başına herşey geliyor, bu da benimki


forum.donanimhaber.com/...
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panelci 4 yıl
Bizde olsa..Neyse insallah bilim ve sanatta muasır medeniyetlerler seyvesine ulaşırız birgün..
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BekirHan 4 yıl
Yukarıdaki abinin yüz ifadesi çok şirin yav
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alwayspackard 4 yıl
doing:D
iyiymiş,emeğine sağlık
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112112acil 4 yıl
hak etmişler süper olmuş
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