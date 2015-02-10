Etrafa zarar vermeyen kurtarma dronu bir milyon dolar ödül kazandı

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Teknoloji dünyasında gelişmeler son hızıyla sürerken son yılların moda teknolojilerinden dronelar da geliştirilmeye devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin düzenlediği Drones for Good ( İyiilik için drone) yarışmasının kazananı da bu uçan robotlara farklı bir özellik katabilen Flyability ekibi oldu.Flyability'nin geliştirdiği GimBall isimli drone'un en büyük özelliği ise dış katmanını saran küre şeklindeki tampon bölge barındırıyor olması. Bu tampon bölge ise drone'a bir çok kolaylık sağlıyor. İlk olarak çarptığı yerlerden hasar almasını engelleyen bölge ayrıca robotun bir canlıya ya da hassas bir nesneye çarpması durumunda zarar vermesinin de önüne geçiyor. Olası çarpışma durumlarında uçmaya devam edebilen drone aynı zamanda herhangi bir yüzeye indirildiğinde sıkışma ihtimalini de en aza indiriyor. Yere temas etmediği ve kanatların çalışması için gereken boşluğun her zaman sağlandığı tasarımda drone rahatça tekrar havalanabiliyor.Bu özellikler ile herhangi bir yangın, kimyasal sızıntı ve ya benzeri gibi insanların müdahale etmesinin zor olduğu durumlarda kullanılması planlanan drone'un gönderildiği bölgede rahatça hareket edebilmesi ve olası zarar alma-verme durumlarını azaltması ödülü kazanmasına yardımcı oldu. 1 Milyon dolarlık ödülü kazanan Flyability ekibi bu parayı GimBall'a koyu ve dumanlı ortamlarda daha iyi iç lokalizasyon sağlayabilmesi için kızılötesi görüntüleme koyma amacıyla harcayacaklarını belirtti.