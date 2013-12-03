Evernote, kendi servislerini kullanan Adobe kullanıcıları için güvenlik uyarısında bulundu

Popüler not tutma servisi Evernote, kullanıcılarına ufak bir güvenlik uyarısında bulundu. Bu uyarı, Evernote'un servislerini kullanan Adobe kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor.





Hatırlayacağınız üzere, Adobe'nin bulut tabanlı alt yapısı geçtiğimiz ekim ayında saldırıya uğramıştı. Adobe, bu saldırı sonucu kullanıcı bilgilerinin ve bazı yazılım kodlarının çalınmasına engel olamamıştı.





Evernote, uyarısında söz konusu saldırı sonucu gizliliği ihlal edilen e-posta hesaplarını kendi servislerine kayıt olurken kullanan kullanıcıların Evernote şifrelerini değiştirmelerini istiyor. Evernote, bu değişim sürecinde kullanıcılarının Evernote ve diğer web sitelerindeki bilgilerini güvende tutmak şu hususlara dikkat etmesini öneriyor:





Sözlükte bulunabilecek, basit parolalar kullanmaktan kaçının.

Asla birden fazla site ya da hizmet için aynı parolayı kullanmayın.

Asla e-postalardaki "parola sıfırlama" isteklerine tıklamayın, bunun yerine doğrudan hizmetin adresine gidin.





Bu arada Evernote'un daha güvenli bir not tutma deneyimi için web ayarlarından iki kademeli doğrulamayı etkinleştirmeyi önerdiğini de belirtelim.