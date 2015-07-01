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Evernote'un Web Clipper eklentisi yeni özellikler kazandı

3 yıl
854
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Evernote'un Web Clipper eklentisi yeni özellikler kazandı
 
Popüler not alma servisi Evernote'un tarayıcı eklentisi olarak çalışan etkili aracı Web Clipper, Chrome için faydalı özellikler kazandı.
Opera ve Safari içerisinde de kullanılabilen Evernote Web Clipper, Chrome için aldığı yeni güncellemesiyle Gmail e-posta eklentilerini hızlı bir şekilde Evernote içerisine aktarılmasına destek vermeye başladı. Ayrıca LinkedIn, YouTube ve Amazon odaklı sayfa içi kayıtlarda bölüm / kategori seçimi sunan ve böylece gereksiz içerikleri ortadan kaldırabilen eklenti, son olaraksa seçilen açıklamaların eklenti dışına çıkmadan başkaları ile paylaşılması özelliğini kazandı.
Konu hakkında hazırlanan sayfaya ve Web Clipper eklentisine buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/06/19/evernote-web-clipper-gmail/ Yorum Yaz
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