Evga, 600B güç kaynağını duyurdu





Bilgisayar bileşenleri konusunda global olarak faaliyet gösteren Evga, geçtiğimiz günlerde uygun fiyat açısından en iyi değeri sunduğunu belirttiği yeni güç kaynağını tanıttı.





80 Plus Bronze standardına sahip olan Evga 600B, standart güç yüklemeleri altında yüzde 80'in üzerinde verimlilik sağlıyor. Maksimum güç ve verimlilik için tasarlanan +12Volt yüksek amperli tek kanal tasarımına sahip olan Evga 600B, 600 Watt sürekli güç sağlayabiliyor.





Üründe aşırı güç, aşırı voltaj, kısa devre ve düşük güç korumaları mevcut iken, güç sağlama sırasında sessizlik açısından akıllı otomatik fan da yerini almış. Ürün Haswell tabanlı işlemcileri destekliyor. Ürünün fiyat ve satış politikası konusunda bir bilgi verilmedi.

http://www.tomshardware.com/gallery/EVGA_600B_02,0101-398955-0-2-3-1-jpg-.html