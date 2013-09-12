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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Evga, 600B güç kaynağını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
7
Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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Evga, 600B güç kaynağını duyurdu

Bilgisayar bileşenleri konusunda global olarak faaliyet gösteren Evga, geçtiğimiz günlerde uygun fiyat açısından en iyi değeri sunduğunu belirttiği yeni güç kaynağını tanıttı.

80 Plus Bronze standardına sahip olan Evga 600B, standart güç yüklemeleri altında yüzde 80'in üzerinde verimlilik sağlıyor. Maksimum güç ve verimlilik için tasarlanan +12Volt yüksek amperli tek kanal tasarımına sahip olan Evga 600B, 600 Watt sürekli güç sağlayabiliyor.

Üründe aşırı güç, aşırı voltaj, kısa devre ve düşük güç korumaları mevcut iken, güç sağlama sırasında sessizlik açısından akıllı otomatik fan da yerini almış. Ürün Haswell tabanlı işlemcileri destekliyor. Ürünün fiyat ve satış politikası konusunda bir bilgi verilmedi. 

http://www.tomshardware.com/gallery/EVGA_600B_02,0101-398955-0-2-3-1-jpg-.html Yorum Yaz
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Xagdas 6 yıl en beğenilen
Evga'nın topluca hastasıyız.
Hiç göremediğimizden midir orası meçhul.
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KAZUYA MISHIMA 6 yıl
bir türlü türkiyeye yanaşmayan bir firma,sanırım bu saatten sonra da gelmezse birşey kaybetmeyiz.
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Hasan07-36 6 yıl
Seasonic'i tek geçerim. EVGA da yüksek kaliteli olacaktır ama buralara uğramaya pek niyeti yok gibi.
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saintroyo 6 yıl KAZUYA MISHIMA
bildiğim kadarıyla evga daha önce Türkiye'de satışı olmuş ama bazı sorunlardan dolayı bu pazardan çıkmış bir firma.. başka bir firma ile de karıştıryor olabilirim gerçi..

edit: ekleme..
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Psydia 6 yıl
Evganin urunlerinin pahali oldugu dusunulurse ayni fiyata 80plus gold hatta platinum moduler urunler olacagi icin pek alinasi bir urun degil gibi duruyor.
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Xagdas 6 yıl en beğenilen
Evga'nın topluca hastasıyız.
Hiç göremediğimizden midir orası meçhul.
1 Yanıt Yanıtla +8
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ats100 6 yıl Xagdas
Xagdas

Evga'nın topluca hastasıyız.
Hiç göremediğimizden midir orası meçhul.


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