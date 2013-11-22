E-volo'nun 18 pervaneli helikopter modeli Volocopter VC200, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

İlk bakışta benzerlerini daha önce çok sayıda gördüğümüz çok pervaneli (Quadcopters) insansız hava araçlarına benzeyen ancak iki kişiyi taşıyabilecek kadar büyük bir gövde ile hazırlanan 18 pervaneli helikopter modeli Volocopter VC200, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Üzerinde yer alan 18 farklı motora elektrik ile güç vermesiyle üretici E-volo tarafından dünyanın ilk yeşil (Hava kirliliği yaratmıyor) helikopteri olarak lanse edilen Volocopter VC200, çeşitli güvenlik testleri sonucunda 17 Kasım tarihinde Almanya merkezli olarak ilk kez kapalı bir ortamda havalandı ve çeşitli basit manevralar gerçekleştirdi. Geliştirme çalışmaları devam ettiği için son sürümüne henüz ulaşmayan hava aracı, belirtildiği üzere ileride saatte 100 km hıza ve 6,500 ft yüksekliğe çıkabilecek. Havada kalabilmek için gereken enerjiyi her motor bünyesinde bulunan üç bataryalardan alan ve güvenlik amaçlı olarak ekstra iki batarya daha taşıyan VC200, üzerinde yer alan özel sensörler ve "fly-by-wire" isimli uçuş kontrol sistemi sayesinde rahatlıkla kontrol edilebiliyor, zorlu eğitimlere ihiyaç duymuyor. Üretilirken karbon fiber malzemelerden yararlanılan hava aracı, bu sayede hem sağlamlık hem de hafiflik noktasında başarılı bir yapı ortaya koyabiliyor.

Volocopter VC200'ün iç mekanda yaptığı ilk test uçuşunu (Radyo kontrolüyle insansız olarak) aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.e-volo.com/entwicklungs-news-en/successful-maiden-flight-of-the-worlds-first-green-helicopter