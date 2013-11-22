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E-volo'nun 18 pervaneli helikopter modeli Volocopter VC200, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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E-volo'nun 18 pervaneli helikopter modeli Volocopter VC200, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
İlk bakışta benzerlerini daha önce çok sayıda gördüğümüz çok pervaneli (Quadcopters) insansız hava araçlarına benzeyen ancak iki kişiyi taşıyabilecek kadar büyük bir gövde ile hazırlanan 18 pervaneli helikopter modeli Volocopter VC200, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
Üzerinde yer alan 18 farklı motora elektrik ile güç vermesiyle üretici E-volo tarafından dünyanın ilk yeşil (Hava kirliliği yaratmıyor) helikopteri olarak lanse edilen Volocopter VC200, çeşitli güvenlik testleri sonucunda 17 Kasım tarihinde Almanya merkezli olarak ilk kez kapalı bir ortamda havalandı ve çeşitli basit manevralar gerçekleştirdi. Geliştirme çalışmaları devam ettiği için son sürümüne henüz ulaşmayan hava aracı, belirtildiği üzere ileride saatte 100 km hıza ve 6,500 ft yüksekliğe çıkabilecek. Havada kalabilmek için gereken enerjiyi her motor bünyesinde bulunan üç bataryalardan alan ve güvenlik amaçlı olarak ekstra iki batarya daha taşıyan VC200, üzerinde yer alan özel sensörler ve "fly-by-wire" isimli uçuş kontrol sistemi sayesinde rahatlıkla kontrol edilebiliyor, zorlu eğitimlere ihiyaç duymuyor. Üretilirken karbon fiber malzemelerden yararlanılan hava aracı, bu sayede hem sağlamlık hem de hafiflik noktasında başarılı bir yapı ortaya koyabiliyor.
Volocopter VC200'ün iç mekanda yaptığı ilk test uçuşunu (Radyo kontrolüyle insansız olarak) aşağıda izleyebilirsiniz.
 
E-volo'nun 18 pervaneli helikopter modeli Volocopter VC200, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

http://www.e-volo.com/entwicklungs-news-en/successful-maiden-flight-of-the-worlds-first-green-helicopter Yorum Yaz
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teramit 6 yıl en beğenilen
intikam91
tek pervaneye göre avantajları neler ? belirtmemişler sırf fantezi olsun diyemi yapmışlar ?

tek pervane çok güçlü motor ister o gücü elektrikli motorla vermek yerine fosil yakıtlı motorlar vermek mantıklı kalkış gücünü pervanelere bölerek elektrikli motor kullanımını optimal hale getiriyorlar.
birde daha stabil oluyor çok pervaneli olanlar.etrafıda iniş kalkış esnasında toz duman etmezler.
intikam91tek pervaneye göre avantajları neler ? belirtmemişler sırf fantezi olsun diyemi yapmışlar ?tek pervane çok güçlü motor ister...
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metebyr 6 yıl
-meydey meydey kaptan motorlardan biri durdu !!1!
-sittir et la bozulsun 17 tane daha var
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Elin oğlu bol pervaneli helikopter denemesi yapsın biz hala kağıttan uçak uçuralım.Bu ülkede düzgün bir teknoloji görsem kalp krizi geçiririm.Mühendisler ammada çok bu sitede.
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haqy 6 yıl
O kadar pervaneyi neneme taksan o da uçar
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teramit 6 yıl en beğenilen
intikam91
tek pervaneye göre avantajları neler ? belirtmemişler sırf fantezi olsun diyemi yapmışlar ?

tek pervane çok güçlü motor ister o gücü elektrikli motorla vermek yerine fosil yakıtlı motorlar vermek mantıklı kalkış gücünü pervanelere bölerek elektrikli motor kullanımını optimal hale getiriyorlar.
birde daha stabil oluyor çok pervaneli olanlar.etrafıda iniş kalkış esnasında toz duman etmezler.
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aziz77 6 yıl
Havadayken bir tane pervanesi bozulsa,boku yedin..
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baycan87 6 yıl aziz77
aziz77

Havadayken bir tane pervanesi bozulsa,boku yedin..


Safety Concept



The integral part of the safety of the volocopter is the redundancy of its components. All safety relevant systems are present in multiple number.

Thereby the volocopter is safe to fly even if several drive units fail. Even if the range extender fails, a safe landing is ensured by additional batteries.

Our volocopters are fitted with a rescue system in the form of a parachute which safely lets the entire aircraft sink to the ground in the case of an emergency. At helicopters in contrast, is the main rotor in the way.


ingilizceniz yoksa genel olarak, birkaç tane döndürme mekanizması (pervane) bile gitse emniyetli iniş gerçekleştirebiliyor. Eğer uçak direkt yere doğru gidiyorsa, paraşüt sistemi de mevcut
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DraGonS 6 yıl
Orjinal bataryalarıyla menzili kaç acaba...
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intikam91 6 yıl
tek pervaneye göre avantajları neler ? belirtmemişler sırf fantezi olsun diyemi yapmışlar ?
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