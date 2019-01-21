Evrakta sahteciliği Microsoft'un yazı fontları çözdü

Dolandırıcılık ve sahtecilik, ne yazık ki yıllar geçtikçe daha da karmaşık bir hal aldı. Önceki hatalardan çıkarılan dersler ve daha iyi kopyalama teknolojileri sayesinde artık orijinalinden ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi sahte belgeler hazırlanabiliyor. Ancak bu yazdıklarımız Gerald McGoey adlı bir telekom yöneticisi için geçerli değil. Zira kendisinin evrakta sahtecilik girişimi Microsoft'un yazı fontları sayesinde açığa çıktı.

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McGoey, iflas bayrağını çeken Look Communications adlı şirketin CEO'su olarak görev yapıyordu. Alacaklılarına 5.6 milyon dolar ödemesine hükmedilen yönetici itirazda bulunarak mal varlıklarının kendisine ait olmadığını, aslında karısına ve çocuklarına ait olduğunu iddia etti. Bunu kanıtlamak için de mahkemeye mal varlıklarının gerçekten karısına ve çocuklarına ait olduğunu gösteren iki imzalı belge sundu.

Fontlar 2007 yılında kullanıma sunuldu

Ancak McGoey'in hesaba katmadığı birşey vardı. Mahkemeye delil olarak sunulan 1995 tarihli ilk evrakta Cambria adlı font kullanılmıştı. 2004'e dayanan diğer evraktaki yazıların ise Calibri fontu ile yazıldığı tespit edildi.

Cambria 2004 yılında, Calibri ise 2002-2004 arasında tasarlanmıştı ancak her iki yazı tipi de Windows Vista ve Office 2007 ile birlikte kullanıma sunulduğundan 2007 yılından önce herhangi bir resmi evrakta kullanılmaları mümkün değildi. Bu küçük ama önemli detay sayesinde çok büyük kriminal incelemeler yapılmasına gerek kalmadan evrakların sahte olduğu kolayca anlaşıldı.

https://nationalpost.com/news/canada/canadian-fraudster-foiled-because-he-used-the-wrong-font