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Evrakta sahteciliği Microsoft'un yazı fontları çözdü

İflas eden bir telekom şirketinin yöneticisi alacaklılarına 5.6 milyon dolar ödememek için mahkemeye sahte evrak sundu. Ancak hesaba katmadığı çok önemli bir detay yüzünden yakayı ele verdi.
4 ay
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11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Dolandırıcılık ve sahtecilik, ne yazık ki yıllar geçtikçe daha da karmaşık bir hal aldı. Önceki hatalardan çıkarılan dersler ve daha iyi kopyalama teknolojileri sayesinde artık orijinalinden ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi sahte belgeler hazırlanabiliyor. Ancak bu yazdıklarımız Gerald McGoey adlı bir telekom yöneticisi için geçerli değil. Zira kendisinin evrakta sahtecilik girişimi Microsoft'un yazı fontları sayesinde açığa çıktı.
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McGoey, iflas bayrağını çeken Look Communications adlı şirketin CEO'su olarak görev yapıyordu. Alacaklılarına 5.6 milyon dolar ödemesine hükmedilen yönetici itirazda bulunarak mal varlıklarının kendisine ait olmadığını, aslında karısına ve çocuklarına ait olduğunu iddia etti. Bunu kanıtlamak için de mahkemeye mal varlıklarının gerçekten karısına ve çocuklarına ait olduğunu gösteren iki imzalı belge sundu.

Fontlar 2007 yılında kullanıma sunuldu

Ancak McGoey'in hesaba katmadığı birşey vardı. Mahkemeye delil olarak sunulan 1995 tarihli ilk evrakta Cambria adlı font kullanılmıştı. 2004'e dayanan diğer evraktaki yazıların ise Calibri fontu ile yazıldığı tespit edildi.
Cambria 2004 yılında, Calibri ise 2002-2004 arasında tasarlanmıştı ancak her iki yazı tipi de Windows Vista ve Office 2007 ile birlikte kullanıma sunulduğundan 2007 yılından önce herhangi bir resmi evrakta kullanılmaları mümkün değildi. Bu küçük ama önemli detay sayesinde çok büyük kriminal incelemeler yapılmasına gerek kalmadan evrakların sahte olduğu kolayca anlaşıldı.

https://nationalpost.com/news/canada/canadian-fraudster-foiled-because-he-used-the-wrong-font Yorum Yaz
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pUnduli 4 ay en beğenilen
Dalga mı geçiyorsunuz ? Aynısı 2012'de Balyoz davasında oldu, dönemin " kandırılanları " ve malum kader birliği yaptıkları ortakları kaale bile almadı.
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AnotherPlanet 4 ay
Bir tane ülkede de aynısı yaşandı, ancak hükümettekiler hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam etti. Bir sürü suçsuz insan hapse atıldı. Ülkenin yarısı calibrileri görmezden geldi ama daha sonra fikir değiştirdiler, kafalarını kuma gömdüler. Ülkenin adı da Muz Cumhuriyeti bu arada.
Bir tane ülkede de aynısı yaşandı, ancak hükümettekiler hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam etti. Bir sürü suçsuz insan hapse atıldı. Ülkenin yarısı calib...
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yorumculuklar 4 ay
Ben de teknolojik bir şey falan oldu sandım, adamın sahte belge düzenlemeye aklı yetiyor da belgeleri Times New Roman'da yazmak aklına gelmiyor, saçma bir haber.
Ben de teknolojik bir şey falan oldu sandım, adamın sahte belge düzenlemeye aklı yetiyor da belgeleri Times New Roman'da yazmak aklına gelmiyor, saçma bir haber...
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Askaparta 3 ay
Evet bizde de olduğu söylenmişti. Öylece kaldı.
Devlet fontu romana devam.
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9unkarekoku 3 ay
O değilde şimdi bunu da tecrübe ettiler ne olacak?
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RaptorFX 3 ay
Times New Roman dan şaşmayacaksın aga.
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Pandemic 4 ay
Balyoz... Elalemin adamları olmasa adalet kalmayacak.
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interwap 4 ay
Aynısı Pakistan Devlet başkanının kızı babasını aklamak için yaptı.
Ülkemizde de balyoz davasında birileri gördü, birileri görmezden geldi.
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AnotherPlanet 4 ay
Bir tane ülkede de aynısı yaşandı, ancak hükümettekiler hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam etti. Bir sürü suçsuz insan hapse atıldı. Ülkenin yarısı calibrileri görmezden geldi ama daha sonra fikir değiştirdiler, kafalarını kuma gömdüler. Ülkenin adı da Muz Cumhuriyeti bu arada.
Yanıtla +23
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Kulak Misafiri 4 ay
Bunu kim tespit ettiyse gerçekten bravo.
Yanıtla +2
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MrKattchup 4 ay
Bu olayın çok daha büyüğü güzel ülkemizde yaşandı ama çok da ilişmek istemiyorum, silivri soğuğu malum.
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yorumculuklar 4 ay
Ben de teknolojik bir şey falan oldu sandım, adamın sahte belge düzenlemeye aklı yetiyor da belgeleri Times New Roman'da yazmak aklına gelmiyor, saçma bir haber.
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pUnduli 4 ay en beğenilen
Dalga mı geçiyorsunuz ? Aynısı 2012'de Balyoz davasında oldu, dönemin " kandırılanları " ve malum kader birliği yaptıkları ortakları kaale bile almadı.
Yanıtla +39
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