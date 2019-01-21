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Yakında Facebook üzerinden dilekçe yazılabilecek

Facebook bir sosyal medya platformu olmaktan daha fazlasını istiyor. Şirket yeni geliştirdiği dilekçe özelliği sayesinde kullanıcıların şikayetlerini politikacılara iletebilmelerini sağlayacak.
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yakında Facebook üzerinden dilekçe yazılabilecek
Sosyal medya platformu Facebook, ilginç içerikleri, fotoğrafları ve videoları paylaştığınız bir platform olmanın ötesine geçmek istiyor. Şirket, kullanıcıların siyasi görüşlerini ve isteklerini paylaşabilecekleri bir dilekçe özelliği üzerinde çalıştığını açıkladı.

Diğer kullanıcılar da destek olabilecek

Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi kullanıcılar dilekçe oluşturabilecek ve belli problemleri için kendilerine yardımcı olabileceğini düşündükleri politikacıları etiketleyebilecekler. Örnek görselde kullanıcı parka çok fazla çöp atıldığını ve bunu çözmek için geri dönüşüm kutularının yerleştirilmesini isteyen bir dilekçe sunmuş.
Oluşturulan dilekçelere diğer kullanıcılar da "Destek" düğmesine tıklayıp bir nevi imzalayarak destek olabilecek ve yorumlarını da yazabilecekler. Bu da dilekçelerin önem sırasına göre listelenmesini sağlayacak. Yeni özelliğin önümüzdeki günlerde aktif duruma geçmesi bekleniyor.

https://techcrunch.com/2019/01/20/facebook-community-actions/ Yorum Yaz
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Müştemilat Bey 3 ay
Bizim ulkemizde bu sistem coker
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WaylandIZMIR 4 ay
Reis-Facebook-Biz. Enteresan bir üçlü olacağız 🤣
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esmerbuyucu 4 ay
Yararlı bir hizmet, artık biz de çöp kutusu koyulması için imza toplarız bilinçli kişiler için yararlı bir durum olur.
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