Yakında Facebook üzerinden dilekçe yazılabilecek

Sosyal medya platformu Facebook, ilginç içerikleri, fotoğrafları ve videoları paylaştığınız bir platform olmanın ötesine geçmek istiyor. Şirket, kullanıcıların siyasi görüşlerini ve isteklerini paylaşabilecekleri bir dilekçe özelliği üzerinde çalıştığını açıkladı.

Diğer kullanıcılar da destek olabilecek

Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi kullanıcılar dilekçe oluşturabilecek ve belli problemleri için kendilerine yardımcı olabileceğini düşündükleri politikacıları etiketleyebilecekler. Örnek görselde kullanıcı parka çok fazla çöp atıldığını ve bunu çözmek için geri dönüşüm kutularının yerleştirilmesini isteyen bir dilekçe sunmuş.

https://techcrunch.com/2019/01/20/facebook-community-actions/

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Oluşturulan dilekçelere diğer kullanıcılar da "" düğmesine tıklayıp bir nevidestek olabilecek ve yorumlarını da yazabilecekler. Bu da dilekçeleringöre listelenmesini sağlayacak. Yeni özelliğin önümüzdeki günlerdegeçmesi bekleniyor.