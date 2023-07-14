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    Microsoft Office'in varsayılan yazı tipi 15 yıl sonra değişiyor: Elveda Calibri

    Microsoft, Office uygulamalarındaki varsayılan yazı tipini değiştiriyor. Şirket 15 yıldır varsayılan yazı tipi olan Calibri'yi çağın gereksinimlerine uyum sağlamak adına kullanımdan kaldırıyor.
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    Microsoft Office'in varsayılan yazı tipi 15 yıl sonra değişiyor Tam Boyutta Gör

    Yazılım devi Microsoft, Office programlarındaki varsayılan yazı tipini değiştirdi. Şirket yaptığı açıklamada Word, Outlook, PowerPoint ve Excel'de artık varsayılan yazı tipinin Aptos olacağını duyurdu. Bildiğiniz üzere bu uygulamalarda son 15 yıldır varsayılan font olarak Calibri kullanılıyordu.

    Microsoft Office'in varsayılan yazı tipi 15 yıl sonra değişiyor Tam Boyutta Gör

    Microsoft Office programlarının baş tasarım direktörü Si Daniels konuyla ilgili açıklamasında "Sevgili Calibri 15 yıl boyunca Microsoft'un varsayılan yazı tipiydi ancak ilişkimiz doğal olarak sona erdi. Bugün, Aptos yazı tipinin yüz milyonlarca kullanıcı tarafından Word, Outlook, PowerPoint ve Excel'de varsayılan yazı tipi olarak kullanılmasını sağlayacak kapsamlı değişikliklerimizin son aşamasına geçiyoruz" dedi.

    Microsoft Office'in varsayılan yazı tipi 15 yıl sonra değişiyor Tam Boyutta Gör

    Times New Roman ve Arial gibi Calibri de emekli oldu

    Aptos önümüzdeki birkaç ay içinde de tüm kullanıcılar için varsayılan yazı tipi haline gelecek. Daniels şirketin Calibri'yi bırakma kararını daha yüksek çözünürlüklü ekranların ortaya çıkması nedeniyle aldığını açıkladı. Aptos daha önce Bierstadt olarak biliniyordu. Dünyanın önde gelen tasarımcılarından Steve Matteson tarafından oluşturuldu.

    Microsoft Office'in varsayılan yazı tipi 15 yıl sonra değişiyor Tam Boyutta Gör

    Aptos, 20. yüzyılın ortalarındaki İsviçre tipografisinden esinlenen yeni bir sans serif yazı tipi olarak tanımlanıyor. Profesyonelliği, uyarlanabilirliği, ince ifade süslemelerini ve mükemmel netliği temsil eden Aptos, basit harf biçimlerine sahip olduğu için okunması daha kolay.  Microsoft, Calibri'den önce ofis ürünlerinde Times New Roman ve Arial kullanıyordu. Bu yazı tipleri 15 yıllık macerası sona eren Calibri ile birlikte font seçim menüsünün en üstünde yer almaya devam edecekler.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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