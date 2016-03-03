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Evrenin sonu ne zaman geliyor?

Evrenin nihai kaderi hakkında birçok ilginç teori bulunuyor. Genellikle onlarca milyar yıl sonrasını işaret eden teorilere karşın Portekizli bilim insanları ilginç bir hipotez ortaya attılar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,2b
1
30
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Evren ne zaman yok olacak? Bu sorunun cevabını net olarak vermek, en azından şu an için, tabi ki de mümkün değil; ancak eğer bahsettiğimiz konu evrense sanırım bunun çok yavaş bir şekilde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.

Evrenin nihai kaderi başlığı altında tartışılan bu konu hakkında birçok ilginç teori bulunuyor. Tüm bu teoriler olaya farklı bir açıdan yaklaşıyor olsalar da bilim insanlarının ortak görüşleri böylesi bir durumun onlarca milyar yıl alacağı şeklinde. Peki ya tahminlerimizde yanılıyorsak?

Lizbon Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı şu anki tahminlerimizi yeterli bulmadılar. Tahminlerin yanlış olma olasılığını ele alan araştırmacılar alternatif bir hipotez ortaya atarak ilginç bir sonuca ulaştılar. Nihai kaderimiz için en kötü senaryoyu düşünen Portekizli araştırmacılar en azından 2.8 milyar yıl için güvende olduğumuzu düşünüyorlar.

Ayrıca Bkz. "Beş boyutlu bir kara delik Einstein'ın teorisini alt üst edebilir"
Evrenin sonuyla ilgili teoriler
Bu konuyu ilk defa duyanlar için isterseniz önce konuya biraz açıklık getirelim. Daha önce de belirttiğimiz gibi evrenin nihai kaderi hakkında birçok teori bulunuyor. Son zamanlara kadar bunların en ünlüleri Büyük Ezilme(Big Crunch) ve Büyük Donma(Big Freeze) teorileriydi. Evrenin sonunun başlangıçla simetrik olarak gerçekleşeceğini söyleyen Büyüz Ezilme teorisi, bir noktadan sonra genişlemenin duracağını ve artık evrenin büzülmeye başlayacağını anlatıyordu. Büzülmenin sonunda nihayet evren boyutsuz bir tekilliğe çökecek ve aynen Big Bang'den önceki halini alacaktı. Büyük Ezilme, kapalı evren teorisini temel alıyordu ve zamanla geçerliliğini yitirdi.

Bu alandaki bir diğer önemli teori ise Büyük Donma. Büyük Donma teorisine göre evren sonsuza kadar genişlemeye devam edecek, ancak bu genişleme uzaydaki maddelerin de zamanla dağılmasına neden olacak. Dağılan maddeler sebebiyle yıldızların oluşum hızları düşecek, bir noktadan sonra artık hiç yıldız oluşmayacak ve var olan yıldızlar da ömürlerini tüketince evrenin tek hakimleri olarak yalnızca kara delikler kalacak. Bu durum evrenin her geçen gün daha da soğuk bir hale bürünmesine neden olacak ve nihayet evren mutlak sıfır noktasına ulaşacak. Bu teori ayrıca Isının Ölümü(Heat Death) olarak da biliniyor.

Yeni bir teori: Büyük Dağılma(Big Rip)

Karanlık enerjinin keşfinin ardından Büyük Donma teorisi zamanla Büyük Dağılma teorisine evrildi. İlk olarak 2003'de Dartmouth Üniversitesi araştırmacıları tarafından ortaya atılan teori o günlerden bu yana bu alandaki en dominant kuram haline geldi.

Büyük Dağılma teorisine göre evren, uzaydaki yükselen karanlık enerji miktarına bağlı olarak sürekli artan bir ivmeyle genişlemeye devam ediyor. Karanlık enerji miktarının artmasıyla beraber evrenin genişleme hızı da zamanla inanılmaz boyutlara ulaşacak ve bunun sonucu olarak evren kendi kendisini parçalayacak. Galaksiler, Güneş Sistemi, Dünya'mız ve hatta atomlar bile parçalanacaklar.

Büyük Dağılma teorisi ilk olarak 2003'de ortaya atıldığında evrenin yok olacağı tarih için 22 milyar yıl sonrası işaret ediliyordu. Ancak o yıllardan bu yana karanlık enerji hakkında birçok yeni bilgi öğrendik. Lizbon Üniversitesi araştırmacıları son bilgileri kullanarak ortaya yeni bir hipotez attılar.

Evrenin yok olabileceği en yakın ve en uzak tarihleri bulan araştırmacılar, güvende olduğumuzu söylüyorlar. arXiv.org üzerinden yayımlanan makalenin kısa açıklamasında,"Tekilliğe geri dönmeden önce geçmesi gereken zamanın en az evrenin yaşından 1.2 kat fazla olması gerektiğini gösterdik. Yani şu anki zamandan yaklaşık 2.8 milyar yıl sonrası." ifadeleri kullanılıyor. Evrenin yok olabileceği en uzak tarih içinse araştırmacılar sonsuzluk cevabına ulaşıyorlar. Büyük Dağılma'nın hiçbir zaman gerçekleşmeme ihtimalinin de bulunduğunu söyleyen araştırmacı Sean Gomez, bu durumda Isının Ölümü senaryosunun meydana geleceğini belirtiyor.

Sean Gomez'in New Scientist'e yaptığı açıklamalarda da belirttiği gibi şu an için güvendeyiz. Aslında evrenin 2.8 milyar yıl sonra yok olma ihtimalinin de pek mümkün olmadığını söylemek yanlış olmaz. Zira yalnızca Güneş'in ömrünün yaklaşık 5 milyar yıl olacağı tahmin ediliyor. Zaten araştırmacılar da 2.8 milyar yıl tahmini için,"çok çok düşük bir ihtimal" ifadelerini kullanıyorlar

Yazıyı sona erdirirken, elbette tüm bunların birer teori olduğunu ve yakın zamanda yanlışlanabileceğini not düşelim. Aslına bakarsanız bilimin güzel tarafı da işte tam olarak burada.

Portekizli araştırmacıların arXiv.org üzerinden yayımlanan makalesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. 2003'de ortaya atılan Büyük Dağılma teorisi için buraya, evrenin nihai kaderi hakkında daha fazla bilgi edinmek içinse buraya tıklamanız yeterli. 

https://www.newscientist.com/article/2078851-when-will-the-universe-end-not-for-at-least-2-8-billion-years/ Yorum Yaz
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Adoring 3 yıl en beğenilen
Evet uzun sure kalabilir ancak artik dunyamiz eskisi gibi degil kuresel isinma bile basli basina sorun.8 milyar insan var dedigimizde bir taraf bolluk bir taraf acliktan oluyor dunyanin %46si gunde 1 dolar %20 si gunde 2 dolar harcayabiliyor nufus 15 milyara yaklastiginda artik su ve yemek ihtiyacini yapay yiyeceklerle karsilamaya baslayacaklarki nereye kadar yani tekrar buyuk savaslar olabilir .Dunya su kadar milyar yil yasayabilir ancak "insan"ırkı ne kadar dunyada kalabilir
Evet uzun sure kalabilir ancak artik dunyamiz eskisi gibi degil kuresel isinma bile basli basina sorun.8 milyar insan var dedigimizde bir taraf bolluk bir taraf...
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fatsa52 3 yıl
O zaman dövlet bize yer göstersin
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mesken01 2 yıl
Sonsuzluk nedir? Sonsuz işareti nasıl yapılır? tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz. teknocard.com/...
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mavizaman 3 yıl
din tartışmasına dönmüş gene konu:)
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Technotronic 3 yıl
Bunlar safsata, kıyametin zamanını allahtan başka kimse bilemez
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Hypnox 3 yıl
"En azından 2 milyar yıl güvendeyiz" lafı çok küstahça olmuş. Daha yüz bin yıldır bu dünyadayız, okyanusta bir damla gibi. Kendi kendini yok etme potansiyeli en yüksek ırk iken 2 milyar yıl insan ırkının hayatta kalacağını düşünmeleri biraz uçuk bir hayal.
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fthkn 3 yıl
Evrende son diye bir şey yok. Form değiştirme var. İnsan için de aynısı geçerli. Bedenimizi oluşturan parçalar evrilmeye devam eder. Evrenin kendisi bile bu evrilmenin parçasıdır. İnançsal korkuların ezberlettiği gibi bir son yok. Senin sona eriyor olman maddenin de sona erdiği anlamına gelmiyor. O sürekli şekil değiştirerek var oluyor. Evrenin sonu olarak gördüğümüz olay da bir şekil değiştirmeden ibaret. Kara delikleri anlayabilsek aslında aklın devrimini yaşayabiliriz.
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fthkn 3 yıl
deepestroots
Tekilliğe geri dönmeden önce geçmesi gereken zamanın en az evrenin yaşından 1.2 kat fazla olması gerektiğini gösterdik. Yani şu anki zamandan yaklaşık 2.8 milyar yıl sonrası. Şimdi yazım hatası mı var yoksa ben mi yanlış anladım tekilleşme için evrenin yaşının 1.2 kat fazlası gerekiyorsa e benim bildiğim kadarıyla evren 13.798 milyar yaşında nasıl en erken 2.8 milyar yıl kalabiliyor ? Birde evrenin yaşı sürekli artıyor yokolması için kendi yaşından 1.2 kat fazla zaman geçmesi gerekiyorsa evrenin geleceğe seyahat etmesi gerekir evrenin yaşı nasıl kendi yaşının 1.2 kat fazlasına ulaşsın ? Bilgili bir arkadaş aydınlatabilir mi ?

Şu anki yaşının 1.2 katı demek istiyorlar. Yani sabit bir rakama ulaşmak için. Yani 13 milyarın 1.2 katı. bir ortalama bulmak için sanırım.
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Black_sky 3 yıl
" Allah Geçmişi de , Geleceği de Bilir. O, bütün varlıkları sınırsız olan bilgisi ve kudretiyle planlı olarak yaratmıştır. "
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tobepeople 3 yıl
Adoring
Evet uzun sure kalabilir ancak artik dunyamiz eskisi gibi degil kuresel isinma bile basli basina sorun.8 milyar insan var dedigimizde bir taraf bolluk bir taraf acliktan oluyor dunyanin %46si gunde 1 dolar %20 si gunde 2 dolar harcayabiliyor nufus 15 milyara yaklastiginda artik su ve yemek ihtiyacini yapay yiyeceklerle karsilamaya baslayacaklarki nereye kadar yani tekrar buyuk savaslar olabilir .Dunya su kadar milyar yil yasayabilir ancak insanırkı ne kadar dunyada kalabilir

O konuda Virüs üreterek bir baş edeceklerine eminim yani nüfus artışının önüne geçmek çok da zor değil bütün ölümcül vürüsler insan yapımıdır veba, kolera ,grip , deli dana ,kuş gribi vs. bunları geliştirip geliştirip önümüze sürülüyor cidden nüfusu azaltmak isterlerse Asya kıtasından başlarlar zaten tüm virüslerin çıkış noktası da orası neden acaba! İkinci olarak da afrika kıtası, bu iki kıta da nüfus artışının önüne geçmek gerekiyor kısırlaşmaya sebep olan bir virüs yapmaları gerekiyor bu ülkelerin nüfusunu azaltmanın iki yolu var ya çok büyük miktarda ölüm gerekiyor milyarlarca kişiyi öldürebilecek bir virüs bu virüs mutasyona uğrayabilir ayrıca başka virüslerde yaratabilir ölümler nedeniyle bu yüzden bu ülkelerde diğer ülkelerin kışkırtmalarıyla ve desteğiyle savaş patlak vereceğini düşünüyorum ancak savaşın da atmosfere verdği zarar çok büyük oluyor bu neden ile içme suyuna katılacak kısırlaştırma virüsü en etkili yol varsın üreyemesinler.
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Fenomenon 3 yıl
Karadeliklerin yok olması (buharlaşması) çok uzun zaman alıyor.
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DH Misafiri 3 yıl
2.8 milyar yıl yaşayacak ömür hangimizde varda hesabını yapıyoruz kardeş?
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