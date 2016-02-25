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Beş boyutlu bir kara delik Einstein'ın teorisini alt üst edebilir

Kara deliklerin gizemli cisimler olduklarını düşünüyorsanız, bu düşüncenizi tekrar gözden geçirmenizde fayda var. Zira beş boyutlu bir kara delik hiç olmadığı kadar gizemli olabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
16,2b
1
222
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dört boyutlu uzayda dahi henüz çözülememiş birçok sır barındıran kara delikler, beş boyutta daha da karmaşık bir hale bürünüyorlar. Bir grup İngiliz bilim adamı, süper-bilgisayarlar yardımıyla beş boyutlu bir kara deliği simule etmeyi başardılar.

Simulasyon, genel anlamda, evrenin beş veya daha fazla boyuttan oluşması durumunda Einstein'in genel göreliliğinin yanlış olduğunu öneriyor. Einstein'ın bundan 100 yıl önce ortaya attığı Genel Görelilik Teorisi, şu ana kadar uygulanan her testten başarılı sonuçlar elde etmişti. Hatta teorinin yine bundan 100 yıl önce tahmin ettiği kütleçekim dalgalarının varlığı geçtiğimiz haftalarda ilk kez kanıtlanmıştı.
Beş boyutlu kara deliklerin genel göreliliği "kırma" sebebine gelmeden önce isterseniz biraz kara deliklerden bahsedelim. Dört boyutlu uzayda (zaman dördüncü boyut) küresel bir yapıya sahip olan kara delikler, işin içine beşinci bir boyut eklenince ince bir yüzük haline bürünüyorlar. İnce yüzük yapılı kara deliklerin önerisi ilk kez 2002 yılında yapılmış olsa da bugüne kadar bu kara deliklerin(veya kara yüzükler) evrimi hakkında çok da fazla bilgiye sahip değildik.

Cambridge ve Queen Mary Üniversitelerinden araştırmacıların süper-bilgisayarlar kullanarak oluşturdukları simulasyon, beş boyutlu bir kara deliğin evrimi hakkında enteresan bilgiler ortaya çıkardı. Buna göre başlarda ince bir yüzük formunda görülen kara delik zamanla daha da inceliyor, daha sonra bir grup kabarcıklar ortaya çıkıyor ve son olarak bu kabarcılar yeni kara deliklerin oluşmasına sebebiyet veriyor.




Peki problem tam olarak nerede ortaya çıkıyor?

Bunun için öncelikle tekilliği anlamak gerek. Tekillik; dört boyutlu bir uzayda kara deliğin merkezinde, yer çekiminin aşırı yoğun olduğu noktada ortaya çıkıyor. Yine dört boyutlu uzay için konuşacak olursak tekillikler olay ufkunun arkasında bulunuyorlar

Tekillikler olay ufkunun arkasında bulundukları sürece genel görelilik için herhangi bir probleme yol açmıyorlar. Cambridge'den teorik fizikçi Markus Kunesch de bu konu hakkında,"Tekillikler olay ufkunun arkasında saklı bekledikleri sürece bir sorunla karşılaşmıyoruz. Kozmik Sansür Hipotezi de durumun her zaman bu şekilde olacağını öneriyor. Bu hipotez geçerli olduğu sürece kara deliklerin dışarısında kalan alanlar için sağlıklı tahminler yapabiliyoruz." ifadelerini kullanıyor. Kozmik Sansür Hipotezi uzaydaki tekil noktaların uzayın geri kalan kısımlarından görülemeyeceğini öneriyor.

Olay ufku olmayan, uzayın normal kısımlarından da görülebilen tekilliklere ise "çıplak tekillikler" ismi veriliyor. İşte tam olarak burada beş boyutlu kara delikler işin içerisine giriyor. Yüzük benzeri kara deliklerin incelip birden fazla kara deliğe ayrılması sonucu oluşan tekillikler herhangi bir olay ufkuna sahip olmuyorlar. Yani teoride, olayı izleyen bir gözlemci dışarıdan tekilliği görebiliyor, böylece Einstein'ın genel göreliliği de artık uygulanamaz bir hal alıyor.

Araştırmacı grubundan Saran Tunyasuvunakool,"Çıplak tekilliklerin var olması, genel göreliliğin kırılacağı anlamına geliyor. Genel görelilik geçerliliğini kaybederse her şey alt üst olur. Artık evreni açıklayan tek teori olarak kabul edilemez." ifadelerini kullanıyor.

Genel görelilik şu anda yer çekimi ve evren hakkında bildiğimiz her şeyin temelini oluşturan bir teori. Genel göreliliğin kırılması durumunda tüm bildiklerimizi de tekrar gözden geçirmemiz gerekecek. Tabii eğer evren yalnızca dört boyuttan oluşuyorsa herhangi bir problem yok, ancak henüz yanlışlığı veya doğruluğu kanıtlanamamış olsa da evrenin 11 boyuttan oluştuğu düşünülüyor.

Physical Review Letters'dan kabul alan makaleye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. 2002'de ortaya atılan beş boyutlu kara deliklerle ilgili teorinin makalesi içinse buraya tıklamanız yeterli. Beş boyuttan 4 fiziksel ve 1 zamansal boyutun kastedildiğini de not düşelim.

http://www.space.com/32008-five-dimensional-black-holes-theory.html Yorum Yaz
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herocem 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Zaym1n
Orijinalden alıntı: senersongur5 boyut diye birşey yok. Goygoy yapmayın.
Trollsen komik değilsin, gerçeksen baya bir komiksin.

Yooo, komik değil. 5 boyut diye bir şey yok. 4 boyut var. Uzunluk, genişlik, derinlik ve zaman. İlk üçü 3 boyutlu nesneyi oluşturuyor. Dünyada her şeyin bir uzunluğu, genişliği ve derinliği var. 4. boyut zaman ise, maddenin var olmasını sağlıyor.
5. boyut var diyorsan o boyutun ne olduğunu açıkla da bilmediğimiz bir boyut varsa biz de öğrenelim...

Einstein'a yapilmis bir kumpas bu. Cok sukur milletimiz oynanan bu kirli oyunlari goruyor.
OverClocK1ngZaym1nOrijinalden alıntı: senersongur5 boyut diye birşey yok. Goygoy yapmayın.Trollsen komik değils...
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casperfriendly 3 yıl
Zaman ve mekandan bağımsız, her şeye hükmeden bir güç olmalı. Üstün, gücün özü, her şeyin ondan ortaya çıktığı ama onun hiçbir şeye ihtiyaç duymadan ilanihaye var olabilmesi. Hatta yaratma kavramı bile var olabilme kavramı, kavramların bile özü, kavramları ortaya çıkaran.
Aksi takdirde, her şey çok saçma bir hal alıyor. Kocaman devasa uzay, zaman mekan, muhteşem dizayn vesair !!
Zaman ve mekandan bağımsız, her şeye hükmeden bir güç olmalı. Üstün, gücün özü, her şeyin ondan ortaya çıktığı ama onun hiçbir şeye ihtiyaç duymadan ilanihaye ...
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irish 3 yıl pEgaTR
pEgaTR
Tüm hayatını yaradılışı ve Allahın varlığını reddetmek için kanıt arayarak geçien inatçı geri akıllılara selam olsun :-)
Sonuç hep hüsran ve hepde öyle olacaktır .
Evenin genişlediğini keşfettikleri gün nerdeyse Hubble teleskobunu düşüreceklerdi başka kimse görmesin duymasın diye :-)
Yanii etrafına baktığında herşeyin kendiliğinden ve şans eseri oluştuğunu düşünen beyin yerine kafasının içinde saman taşıyan insan müsfetteleri boş konuşmasınlar lütfen !

Bu sitede gördüğüm en saçma yorum.

pEgaTRTüm hayatını yaradılışı ve Allahın varlığını reddetmek için kanıt arayarak geçien inatçı geri akıllılara selam olsun :-)Sonuç hep h...
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heyula07 3 yıl
Genel görelelik Teorisinin yanlış olduğunu değil eksik olduğunu gösteriyor.
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Sirkadyen 3 yıl
cadence denilen gereksizi dikkate alan var mı daha ?
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fthkn 3 yıl Sirkadyen
Sirkadyen

cadence denilen gereksizi dikkate alan var mı daha ?

henüz tanımayanlar dikkate alıyor ne yazık ki.
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Krone 3 yıl
Ulan hala 5.boyuta inanmayanlar var !

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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HADO77 3 yıl
Geçenlerde bir haber okumuştum. Kara deliğin olay ufkundan çıkabilen ışıma keşfedildi diye.

Bildiğim kadarıyla kara delik düşen şey dışarı çıkamıyordu. Demek ki zamanla yeni bilgiler de mumkun olabilir.

Bana göre kara delikler suyun ana materyalinin oluştuğu kuyular olmalı ve bu materyal dışarı çıkıyor olmalı.

Matematiksel ifade edemem ama su veya ateş kökenli bileşenlerin zaman ve mekan algısını oluşturduğunu duşunursek bu kuyularda bulunan materyallerin birbirine kaynaklandığı düşünülebilir.

Benim beş boyuttan anladığım şey beş ilke.

Bunlardan biri kusur prensibi.
İkincisi tahmil prensibi
Uçuncusu kuyudaki mekanın pozisyonel anlamı
Dorduncusu göz görme ya da olum ecel denen halin yarısı barındırma prensibi
Beşincisi yuzey problemini aşan doğrusal ışın parçalarını oluşturma prensibi.

Bu beş boyutunda mekansal olduğunu tek vecihle kusuru giderme prensibinin zamansal olma ihtimalini düşünüyorum.

Bence 5 boyuttan kasıt sırf mekana ozgudur. Şayet bu boyutlardan örneğin bir ışınım dışarı çıkarsa en az 6. Boyutta zaman boyutu devreye girebilir ki bu da bence mutlak değildir. Zira zamanın en kapsamlı boyutsal içeriğine bana göre hiç bir varlık giremez aslında buna yeltenemez dahi.

11. Boyutun zerrat denen boyut olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan bir şey aslında tek şeyin en az iki farklı hali olup bir diğerine dokunması mumkun olmayan bir boyutla anılıyor.

Bu boyutta bir şeyin diğerini sorguladığını ve bu sorguyu geçenin irade bilinç duzeyine eriştiğini ancak bu iradenin sorgulama kısmında esas sorgucunun lisanı ile bir olan yapıyı sergilediğinden sanal bir varlığa donuştuğu düşünülebilir.

En kaba haliyle bizim adımıza yaşayan bir şeyi simule ettiğimizi ve bizim değil o simule edilenin konuştuğu ve hayata sahip olduğunu düşünmekteyim.

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fthkn 3 yıl
Türkçe karakterler neden görünmüyor?
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HainKost0k 3 yıl
Haftasonu İnterstelları bi daha izleyeyim bari
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ya_meraktan 3 yıl
Tanri bir gün uzayda adına insan denilen bir kanser hücresinin oluştuğunu anlayacak ve yokedecektir.
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Bundeskanzler 3 yıl
Ülkemizde neden her bilimsel tartışma 5-10 dk sonra din üzerinden kavgaya dönüşüyor?

Konuyu okuduktan sonra interstelları bir daha izledim
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1080p 3 yıl Bundeskanzler
Bundeskanzler

Ülkemizde neden her bilimsel tartışma 5-10 dk sonra din üzerinden kavgaya dönüşüyor?

Konuyu okuduktan sonra interstelları bir daha izledim

Çünkü bu ülkede ki insanların en az %98 i müslüman.

--------

Ayrıca dilinden Yahudilik,Musevilik düşmeyen felsefeci arkadaş konu dışına çıktığı halde kendisine seviyeli cevap yazanlara
dh mod admin balans ayarı çekmiş. yapacak bir şey yok ama bence Korkmayın bu kadar İSLAM'ın yüceliğinden. Şimdi buda artılanır üste çıkarsa bunu da silerler.
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fthkn 3 yıl Bundeskanzler
Bundeskanzler

Ülkemizde neden her bilimsel tartışma 5-10 dk sonra din üzerinden kavgaya dönüşüyor?

Konuyu okuduktan sonra interstelları bir daha izledim

Çünkü bilim dini her defasına komik duruma düşürüyor. Birileri de bunu gurur yapıyor. Daha ileri gidenler de var. Ama zararı hep din taraftarları veriyor. Hiç bilimi savunan bir ateistin başkasına dünyaya zarar verdiğini gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü fikir ne ise zikir de odur. Dinin ortaya çıkış ama şiddet üreterek bundan nemalanmaktır. Kitleleri sürüklemek içinse din lazım.
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ChiefOfficer 3 yıl
Burada din tartışması yaşanması çok saçma. Birisi diyor siz hiçbir zaman bir yaratıcı olmadan sonuca ulaşamayacaksınız, biri diyor ki siz bu saman beyninizle ilerleyemezsiniz. Hayır arkadaşım herkesin inancı kendine. Madem fiziğe bu kadar meraklı bir toplumuz, o zaman farklı gözlemcilere göre aynı olayda farklı sonuçlar elde edilebileceğini biliyoruz demektir. O zaman sizden başkasının düşünce yapısının farklı olduğunu düşünerek hareket edin.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
kara delik bizi bozar
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