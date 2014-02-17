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Evrensel iOS uygulaması Manage Monitor artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,9b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Evrensel iOS uygulaması Manage Monitor artık ücretsiz
Huyn Ngan tarafından iOS 5.0 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak geliştirilen Manage Monitor artık ücretsiz.

Basit ve bir o kadar şık arayüzü ile kişilere cihazlarının genel sistem özellikleri hakkında bilgi veren Manage Monitor, özellikle batarya ve bellek kullanımı noktasında ayrıntılı içerikler sunuyor ve iOS 7 cihazlarla sorunsuz olarak çalışma gösterebiliyor.

Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Manage Monitor uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id566666715?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 5 yıl
İndirdim gayet güzel bir sistem uygulaması.
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