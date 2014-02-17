Evrensel iOS uygulaması Manage Monitor artık ücretsiz

Huyn Ngan tarafından iOS 5.0 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak geliştirilen Manage Monitor artık ücretsiz.





Basit ve bir o kadar şık arayüzü ile kişilere cihazlarının genel sistem özellikleri hakkında bilgi veren Manage Monitor, özellikle batarya ve bellek kullanımı noktasında ayrıntılı içerikler sunuyor ve iOS 7 cihazlarla sorunsuz olarak çalışma gösterebiliyor.





Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Manage Monitor uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id566666715?mt=8