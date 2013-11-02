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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Evrensel iOS uygulaması Movie Player'ın 2. sürümü kullanıma sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Evrensel iOS uygulaması Movie Player'ın 2. sürümü kullanıma sunuldu
iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlar için Dominic Rodemer tarafından geliştirilen medya uygulaması Movie Player'ın 2. sürümü kullanıma sunuldu.
Apple yeni iOS 7 işletim sistemi özel optimizasyonlar ve tasarım çizgisiyle gelen Movie Player 2, destek verdiği divx, avi, flv, mov, wmv, mkv, mpg, mpeg, mpeg1, mpeg2, mpeg4, mp4, m4v , mpv, vob, ts, ogv, ogm, dv, asf, 3gp, m2p, m2ts, m2v, gxf video ve sub, srt, txt, utf, rt, ass, smi, smil, ssa, aqt, idx, jss, psb, dg alt yazı formatları ile kişilere mobil cihazları üzerinde başarılı bir multimedya deneyimi vaat ediyor. iTunes, Dropbox ya da Wi-Fi üzerindne film / video transferine izin veren uygulama, ayırıca UPnP, FTP, RTSP ve RTMP gibi çevrimiçi aktarma servisleriyle de kullanılabiliyor. İçerisine atılan içeriklerin renklerini ve parlaklığını ayarlayabilen Movie Player 2, dahili dosya sistemine koruma amaçlı şifreler ekleyebiliyor ve çalma listeleri oluşturabiliyor.
3,59 TL fiyat etiketiyle satılan Movie Player 2 uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id720068672?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 6 yıl
Merak ettim 4 GB tan buyuk dosyalari cihaza atilabiliyormu donusturulmeden.
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***Respect*** 6 yıl
Kağıt üzerinde VLC den iyi gibi duruyor.
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