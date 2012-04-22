Exper firması işletmeler için kiralama dönemini başlatıyor

Ülkemizin önde gelen teknoloji firmalarından Exper, elektronik cihaz satın alma konusunda bütçe yetersizliği nedeniyle sıkıntı çeken veya farklı çözümlerle bütçe tasarrufu yapmak isteyen işletmelere yönelik kiralama servisini başlatıyor.





Expertiz Kiralama Sistemi (Exper Teknolojik İşletmeler Zamanı) adı verilen sistemde, işletmeler ihtiyacı olan elektronik ürünleri satın almak yerine kiralama yoluna gidiyor ve harcamaları minimuma indiriyor.





3 yıllığına kiralanabilen cihazların ödemeleri 24 veya 36 ay 19TL'den başlayan taksitlerle yapılabiliyor. 3 yıl sonunda ürün değerinin yüzde 8'i oranında ödeme yaparak satın alabiliyorsunuz.





Expertiz Kiralama Sistemi içerisinde Masaüstü Bilgisayarlar, Dizüstü Bilgisayarlar, Tablet Bilgisiyarlar, Hepsi-bir-arada PC, Sunucular, Monitorler, Dijital Bilgilendirme Ekranları

Yazıcı, Tarayıcı ve Diger Büro Makineleri kiralanabiliyor.





Exper tüm ürünlere süre bitene kadar teknik destek ve garanti sunuyor. +1 Yıllık Garanti Paketi, Kullanıcı Hatalarına Garanti Paketi, 7 x 24 Yazılım Destek Paketi, 5 x12 Yerinde veya Merkezde Teknik Servis Paketi opsiyonel olarak sunuluyor.