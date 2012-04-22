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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Exper firması işletmeler için kiralama dönemini başlatıyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizin önde gelen teknoloji firmalarından Exper, elektronik cihaz satın alma konusunda bütçe yetersizliği nedeniyle sıkıntı çeken veya farklı çözümlerle bütçe tasarrufu yapmak isteyen işletmelere yönelik kiralama servisini başlatıyor.

Expertiz Kiralama Sistemi (Exper Teknolojik İşletmeler Zamanı) adı verilen sistemde, işletmeler ihtiyacı olan elektronik ürünleri satın almak yerine kiralama yoluna gidiyor ve harcamaları minimuma indiriyor.

3 yıllığına kiralanabilen cihazların ödemeleri 24 veya 36 ay 19TL'den başlayan taksitlerle yapılabiliyor. 3 yıl sonunda ürün değerinin yüzde 8'i oranında ödeme yaparak satın alabiliyorsunuz.

Expertiz Kiralama Sistemi içerisinde Masaüstü Bilgisayarlar, Dizüstü Bilgisayarlar, Tablet Bilgisiyarlar, Hepsi-bir-arada PC, Sunucular, Monitorler, Dijital Bilgilendirme Ekranları
Yazıcı, Tarayıcı ve Diger Büro Makineleri kiralanabiliyor.

Exper tüm ürünlere süre bitene kadar teknik destek ve garanti sunuyor. +1 Yıllık Garanti Paketi, Kullanıcı Hatalarına Garanti Paketi, 7 x 24 Yazılım Destek Paketi, 5 x12 Yerinde veya Merkezde Teknik Servis Paketi opsiyonel olarak sunuluyor.

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mateacher 7 yıl en beğenilen ezimuse
ezimuse

Resimde ki buraya tıklayınız ı tıklamaya çalışan var mı ? :D

yok
1 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 6 yıl
AnseLmo82
bir exper bayisi ve servisi olarak söyleyim ürünlerin kalitesi sıfıra çok yakın hatta altında bile olabilir bildiğin yumuşak beyaz peynirden yapıyolar kasaları vidayı söküyosun vida yuvası beraber çıkıyo masaüstlerinde kullandıkları malzemeyi yolda bulsan almazsın eğilmeye üşenirsin tabletini denedim herifler bi çin firmasından e reader almışlar üstüne exper yazıp 3D arayüz sallayıp millete giydiriyolar bugün google play yüklenemeyen kaç tablet biliyosunuz tasarımlar desen odun gibi bildiğin yontulmamış kalas konsepti ürünler daha neyine küçümsemeyeceğim aynı fiyata daha kaliteli ürünler varken exper alanlara acıyarak bakıyorum (nokta)

Aynı Şekilde Bende Exper Bayisi ve Servisi Olarak Söyliyeyim
Ürün Segmenti Olarak Şu An Ki Ürünleri Gayet İyi Ama Geçmişteki Ürünleri Özellikle Mitac Üretimi Olan Kasalar Çok Dayanıksız ve Çabuk Dökülen Kasalardı (Notebook) Clevo ve Pegatron Üretimi Olan Notebooklar Fena Değil 13.3 ve 17" Notebooklar Şahane Çok Sattım ve Sorun Dert Yok Diğerleri İle Uğraşmıştım Bilhassa Vestel Üretimi Notebookları İle Destoplarda Fazla Problem Olduğunu Söyleyemem Sadece Samsung HDD ler Sıkıntı Oluyor Fazla Bir Problem Yok Ben Anlamadım Ne Bu Exper Eziciliği :D Ha Bide Easypad Play Store Yükleyememişsen O Sende Bişi Olabilir Şahsen Bizzat Ben Yükledim :D Dahada Yetinmedim Honeycomb Mevcut Üzerinde :D
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zurna 6 yıl
fena fikir değil.
faturasını vergiden düşebiliyorsak çok da mantıklı.
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AnseLmo82 7 yıl
bir exper bayisi ve servisi olarak söyleyim
ürünlerin kalitesi sıfıra çok yakın hatta altında bile olabilir
bildiğin yumuşak beyaz peynirden yapıyolar kasaları
vidayı söküyosun vida yuvası beraber çıkıyo
masaüstlerinde kullandıkları malzemeyi yolda bulsan almazsın
eğilmeye üşenirsin
tabletini denedim herifler bi çin firmasından e reader almışlar üstüne exper yazıp 3D arayüz sallayıp millete giydiriyolar
bugün google play yüklenemeyen kaç tablet biliyosunuz
tasarımlar desen odun gibi bildiğin yontulmamış kalas konsepti ürünler
daha neyine küçümsemeyeceğim aynı fiyata daha kaliteli ürünler varken exper alanlara acıyarak bakıyorum (nokta)
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E_Aydin35 7 yıl
İşe yarayıp yaramayacağı ileride belli olur, ama iyi bir fikir açıkcası her ne kadar yararı olur bilinmez :)
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Crimson Red 7 yıl
ürün satma çabaları vol 213012949214301329123912313.
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napolyon94 7 yıl
hep bir küçümseme çabası....
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daysleeperxp 7 yıl napolyon94
napolyon94

hep bir küçümseme çabası....

Aynı konfigürasyonda bir Lenovo bir de Exper marka laptop iki masada yan yana kullanıyoruz, lenovo da sorun yok, Exper günü yarısında kilit.
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daysleeperxp 7 yıl
Madem satamıyoruz o zaman kiralayalım demişler.
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Recharged 7 yıl
İşletmeler için mantıklı bir çözüm aslında.
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İsveç Köftesi 7 yıl
Apple bunu işletmeler için yapıyor zaten. Mesela iPhone 4 kiralandı, kira süresi bitince mesela iPhone 4s çıktı diyelim, onu verip kiraya devam ediyorlar.
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Einstein 7 yıl
Link kırık.
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artenis 7 yıl
PC kiralamayi 2005 yilinda Casper denemísti yada benzeri bir yerli marka = ben o zaman dusunmustum kiralayi ordan biliyorum !
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VedatDnz 7 yıl
Yenilikçi bir toplumda yenilikçi bir strateji.Hem kiralayan firma daha hızlı çözüm bulabiliyor hemde kiraya veren firma yazılımsal destek vs işlerden ekstra para kazanıyor.Günümüzde mantıklı bir satış politikası.
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webmaster-mt 7 yıl
dmekki para sıkıntısı var ki böyle şeylere girişti.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
araba dese, araba kiralasa bakım masrafı o su şu su vs. var diyeceğim hadi anlayacağım !
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