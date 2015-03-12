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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EyeFi, Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine sahip yeni 32GB'lık Mobi Pro hafıza kartını duyurdu

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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EyeFi, Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine sahip yeni 32GB'lık Mobi Pro hafıza kartını duyurdu
 
Geçtiğimiz yılın Nisan ayında Mobi hafıza kartlarıyla uyumlu olarak çalışma gösterebilen "EyeFi Cloud" isimli bulut depolama servisi kullanıcıların beğenisine sunan EyeFi, şimdi de Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine sahip yeni 32GB'lık Mobi Pro hafıza kartını tanıttı.
Uzun zamandır kablosuz bağlantı teknolojisine sahip olmayan fotoğraf makinesi ya da kameralara bu özelliği direkt olarak hafıza kartı üzerinden sunan EyeFi, 32GB depolama alanına sahip yeni SDHC Class 10 hafıza kartı Mobi Pro'yla da esnek kullanıcı yapısını bir adım öteye taşıdı. Kazandığı RAW ve Jpeg dosya transfer desteğiyle bağlı akıllı cihazlara Jpeg formatındaki dosyaları, bilgisayarlara ise RAW formatındaki dosyaları Adobe Lightroom odaklı düzenleme işlemleri için aktarabilen kart, transfer seçim desteğiyle de hangi içeriğin mobil cihazlara, hangisinin ise masaüstüne atılacağı açısından seçim şansı tanıyor. Açık arazide kendi kablosuz bağlantısı oluşturabilen EyeFi Mobi Pro, beraberinde güncel masaüstü ve mobil uygulamalarına da getiriyor. Yine yeni geliştirilen hızlı görüntü karşılaştırma özelliğiyle fotoğrafçıların farklı çekim ayarlarında aldığı sonuçları gözler önüne serebilen kablosuz hafıza kartı, bir yıl boyunca ücretsiz olarak (Daha sonra yıllık 50$) limitsiz kullanılabilen EyeFi Cloud bulut servisine de aktif olarak destek veriyor.
EyeFi'nin sunduğu detaylarla daha çok profesyonellere hitap eden 32GB'lık yeni hafıza kartı Mobi Pro, 100$ fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor.


http://thenextweb.com/creativity/2015/03/12/eyefi-unveils-mobi-pro-camera-card-with-raw-wireless-workflow/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Bu iyi oldu heryerde Mstar ^^
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emre 77 4 yıl
İlk defa duydum bu ürünü, faydalı bişeymiş, kullanan varmı ?
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