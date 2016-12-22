Eyüp Belediyesi yerli işletim sistemi PARDUS’a geçti

PARDUS’un yaygınlaştırılması konusunda iş birliğine giden HAVELSAN ve TÜBİTAK, milli yazılımın ülke genelinde daha fazla ve etkin şekilde kullanılması amacıyla Geride bıraktığımız eylül ayında yerli işletim sistemi’un yaygınlaştırılması konusunda iş birliğine gidenve, milli yazılımın ülke genelinde daha fazla ve etkin şekilde kullanılması amacıyla çalışmalara başlamıştı. Savunma sanayinden gelen bu desteğin ardından belediyelerin de PARDUS' yönelik girişimleri hız kazandı.

Belediye personeline yaklaşık bir yıl süren eğitim veren Eyüp Belediyesi, bilgisayarlarında PARDUS’u kullanmaya başladıklarını ve Türkiye’deki belediyeler arasında bir ilki gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yeni yıl itibariyle tüm cihazlarda geçiş sürecinin tamamlanacağını aktaran yetkililer bu sayede önemli oranda maddi tasarruf yapmayı hedefliyorlar.

Türkçe ve ücretsiz olmasının yanı sıra dışa bağımlılığın azaltılması açısından da önemli bir rol üstlenen PARDUS, ne yazık ki ihtiyaçları tam anlamıyla karşılamadığı ve yaşanan donanım uyuşmazlıkları nedeniyle kullanıcılar tarafından çok fazla tercih edilmiyor. Gelen bilgilere göre farklı belediyelerin de PARDUS’a geçiş yapabilmek için çalışmalara başladıkları ifade ediliyor.