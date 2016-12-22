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Eyüp Belediyesi yerli işletim sistemi PARDUS’a geçti

Haziran ayından bu yana devam eden hazırlık sürecini tamamlayan Eyüp Belediyesi, bilgisayarlarında ULAKBİM tarafından geliştirilen yerli işletim sistemi PARDUS’a geçiş yaptıklarını duyurdu.
2 yıl
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İşletim Sistemleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız eylül ayında yerli işletim sistemi PARDUS’un yaygınlaştırılması konusunda iş birliğine giden HAVELSAN ve TÜBİTAK, milli yazılımın ülke genelinde daha fazla ve etkin şekilde kullanılması amacıyla çalışmalara başlamıştı. Savunma sanayinden gelen bu desteğin ardından belediyelerin de PARDUS' yönelik girişimleri hız kazandı.
Belediye personeline yaklaşık bir yıl süren eğitim veren Eyüp Belediyesi, bilgisayarlarında PARDUS’u kullanmaya başladıklarını ve Türkiye’deki belediyeler arasında bir ilki gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yeni yıl itibariyle tüm cihazlarda geçiş sürecinin tamamlanacağını aktaran yetkililer bu sayede önemli oranda maddi tasarruf yapmayı hedefliyorlar.
Türkçe ve ücretsiz olmasının yanı sıra dışa bağımlılığın azaltılması açısından da önemli bir rol üstlenen PARDUS, ne yazık ki ihtiyaçları tam anlamıyla karşılamadığı ve yaşanan donanım uyuşmazlıkları nedeniyle kullanıcılar tarafından çok fazla tercih edilmiyor. Gelen bilgilere göre farklı belediyelerin de PARDUS’a geçiş yapabilmek için çalışmalara başladıkları ifade ediliyor.

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kuruwa 2 yıl en beğenilen
rusya linux tabanlı işletim sistemine devlet olarak destek vermektedir. Biz de de pardus için özel bir ekip kurulmalı ve geliştirmeli hatta mobil işletim sistemi bile olur adam gibi destek olsa....
rusya linux tabanlı işletim sistemine devlet olarak destek vermektedir. Biz de de pardus için özel bir ekip kurulmalı ve geliştirmeli hatta mobil işletim sist...
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lansker 2 yıl aktorun
Fatih projesinde ipler koptu. 15 milyar dolarlık bir yatırımdı sanırım. Pardus un ilk gerçekleştiricileri tablete tahtaya biz Pardus la beraber çalışan ve Pardus tabanlı bir işletim sistemi yazarız dedi. Hem de baya bir para devlete kalacaktı. Ayrıca bu fırsatla yerli işletim sistemi gerçekten yaygınlaşacaktı. Sonra Apple ve Microsoft un CEO ları Türkiye'ye geldi ilk defa. Bir de baktık Pardus ekibi dağıtıldı, TÜBİTAK da pardusla ilgili bölüm değiştirildi, sonrasında yerli özgün uygulama uzantısı, yerli arayüz filan rafa kaldırıldı. 2013 de debian tabanlı Pardus çıktı... En önemlisi network uygulaması dediğimiz bütün kablolu ve kablosuz bağlantı yazılımları milliydi. Uzaktan erişimde, Hack, penetration olaylarında önemli olan işletim sistemi netwokt yazılımıdır. Birileri birilerinin birşeyleri olmuş, Ama herşey milli....
Fatih projesinde ipler koptu. 15 milyar dolarlık bir yatırımdı sanırım. Pardus un ilk gerçekleştiricileri tablete tahtaya biz Pardus la beraber çalışan ve Pard...
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Amd64x2 2 yıl
Sıfırdan sistem kuruluyorsa Linux + MySQL her işi görür.
SUDO kademeli olarak bütün kurumlar geçmeli.
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10ff 1 yıl
yerli isletim sistemi ne ya? linux u biz mi urettik? bildigim kadariyla bu sadece bir kernel?
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FatihAsl 1 yıl 10ff
10ff
yerli isletim sistemi ne ya? linux u biz mi urettik? bildigim kadariyla bu sadece bir kernel?

ismini sen koy. Depoları Türkiye de olan Linux sürümü. kısa ve öz bir isim bulursan onu kullanalım.
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vonderplanitz 1 yıl 10ff
10ff
yerli isletim sistemi ne ya? linux u biz mi urettik? bildigim kadariyla bu sadece bir kernel?

Aynen. 100% Yerli İşletim Sistemi diye her yerde reklam yapıyorlar, rezillik. Haaa böyle deyince 'milli işletim sistemimiz olmasını istemiyon mu' derler ama yok yok başka bi kılıf bulmuşlar 'depoları Türkiye'de olan Linux sürümü'
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nexus can 1 yıl
Bosuna heveslenmeyin cunki Microsoftun tahtini deviremezsiniz
linuxun cekirdegi belli biryere kadar ama ms nin cekirdegi olmayacak derecede gelistirilebilir.
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tosuntosun 1 yıl
bu arada devlet kurumları veya mikrosoft geçen haftalarda güzel bir kazık attı..
artık xp makinalardan gib.gov.tr gibi sitelere dosya yüklenemiyor. yada benim çevremde kurulu olan tüm xp lerde bu sorun var... java yükleme vs ile ilgili değil.. geçen ay sorunsuz idi bu ay herkes tek tek arıyor.
dolayısı ile ister istemez bir hard & soft upgrade çalışması yapmak durumunda kalacağım hem kendi firmamda hemde arkadaşlarımın bürosunda
win7 ye geçiş düşünüyorum ama intel in mikropsoft ile olan anlaşması gereği 6. nesil ve sonrasında da win7 kurulumu nerdeyse imkansız seviyelerde... install aşaması biten sistem ilek reboot dan sonra auto crash olup sistem çöktü maalesef.. yani çok başarılı çalışma yapmışlar
linux ün her alanda ve her sistemde başarılı ile geçişini bende bir destek elemanı olarak istiyorum
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vonderplanitz 1 yıl tosuntosun
gib yükleme sorunu ilginç. incelemedim fakat sunucuya gönderilen istemci/client bilgilerindeki 'Windows XP' vs bilgilere bakarak reddediyorsa onun çözümü kolay cunku o bilgiler düzenlenebiliyor. Java / JRE versionu ile ilgili ise yani XP'nin resmi olarak desteklemediği bir JRE versiyonu istediği için yüklenmiyorsa , OpenJDK kodlarını WinXP'ye uyacak şekilde düzenleyip derleyerek veya sunucu sadec JRE versionuna bakıyorsa sadece JRE versiyonunu düzenleyip derleyerek yine mümkün olabilir.
Intel son işlemcilerine backdoor koydu, yani işlemci artık kullanıcının isteklerini akıl kullanmadan yerine getiren bir esir iken artık kendi aklı ile kullanıcıya kafa tutan bir pisliğe döndü. AMD ve Arm işlemci seçeneklerine bakılmalı. Microsoft ta kirli yüzünü göstermiş oldu, yeni işletim sistemi ayakları ile kullanıcıların burnuna halkayı geçirmek istiyorlar. Fakat tüm bunlar Ağ Tarafsızlığı İlkesinin ayaklar altına alınması yanında yine de hafif sorunlar ve bu olaylarla o bağlantılı.
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FatihAsl 1 yıl
Pardus 17.2 versiyonu çıkmış bulunmakta. distrowatch.com/...
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They Killed Kenny 2 yıl
Programlar uyumsuz filan deniliyor da devlet dairelerindeki programlar o daireye özel yazdırılıyor zaten. Hazır alıp kullanılmıyor. Aynısını linux içinde yazdırıverirler sorun olmaz. Ben kamu kuruluşlarının geçişini destekliyorum. Kamununda linux olması halinde linix 30 kat 40 kat hızlı gelişecek demektir. O uyumsuz denilen programların işler hali çatur çutur yazılmaya başlar.
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ilkerinanç 2 yıl
web tabanlı uygulamalarda windows veya linux farkedeceğini sanmıyorum kullanım açısından.hatta linux görece çok daha güvenli diyebiliriz.
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Umutcan 2 yıl
Mantıklı, ama windows'a alışan personeli bu işletim sisteminin arayüzüne alıştırmak için bir süre çaba gerekecektir.
Yazılımlar bir şekilde port edilir, port edilirken framework'ler ile kodu sıfırdan yazma zahmeti ortadan kalkar.
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istemsizhareket 2 yıl
Munich açık kaynak macerasıyla ilgili.. İngiliççe ama anlaşılmaz da değil.
mspoweruser.com/...
techrepublic.com/...
Halbuki wikipedia da Linux ve/veya libreoffice geçiş yapıp tasarruf yapan ülkelerle ilgili başarı hikayeleri de var. Burada çok güzel örnekler var
en.m.wikipedia.org/...
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istemsizhareket 2 yıl
Bu tür "kamu kurumları açık kaynak kodlu pardusa geçti" haberleri okuyunca aklıma hep Munich in açık kaynak işletim sistemine geçme hikayesi gelir. Onlar da yıllarca çalışmış çabalamış epey de para harcamış kendi özgün sistemlerini geliştirmiş ama sonu pek iyi olmamış sanırım. Rafa kaldırılmış proje. İyi olmamasında Microsoftun da barnağı var diyorlar gerçi.. Google da Munich open source yazıp hikayeyi okuyabilirsiniz.
Üstelik milli işletim sistemi denmesini de anlamıyorum. Sonuçta Linux kerneli evrensel. Masaüstü ortamları da libreoffice de.
Spesifik programlar kullanan kurumlar değil belki ama sadece ofis uygulaması web tarayıcı kullanan kurumlar geçiş yapsa olabilir sanırım. Atıyorum okullar...
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LanetolasiBerk 2 yıl
Ben acikcasi her seyin önüne "Milli" ekleyip kasilmasina anlam veremiyorum. Bana kalirsa burada hicbir seyi millilestirmeye gerek yok. Millilestirince olan sonuc belli, Pardus önümüzde iste. Önemli olan burda milli yazilim degil "bagimsiz", acik kaynakli yazilimlar kullanmak. Zaten acik kaynak kullandigin sürece yine kendi patronun sen oluyorsun. Microsoft gibi bir firmaya bagimli olmuyorsun. Ha adi Pardus olmus, ha Ubuntu ha SuSE. Sonucta hepsinin kodu acik, hepsi teorik olarak ayni derece güvenli olma kapasitelerine sahip. Istedigin paketleri yükleyip, istedigini yüklemezsin. Sonuc daha az emek, daha az zaman israfi ve daha stabil ve güvenli bir sistem. Sen Pardus ya da "Milli Yazilim" diye tutturunca kodunu görüp, güvenlik aciklarini kapatacak ve sistemi daha stabil hale getirecek insan sayisini dogal olarak kisitliyorsun.
Evet cogu sektörde "milli"lestirme(gercek millilestirme kavrami degil, önüne milli sifati ekleyip bir seyler gelistirmek) bagimsizliga acilan tek kapi fakat bu konuda degil. Bunun farkina varilmasi lazim. Yoksa daha cok emek bosa gidecek bu yolda. Sahsi fikrimdir.
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