Instagram Hikayeler’e birbirinden renkli çıkartmalar geldi

Geride bıraktığımız ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunulan Instagram Hikayeler her ne kadar Snapchat’ten kopyalandığı gerekçesiyle eleştirilse de kullanıcıların ilgisi katlanarak artmaya devam ediyor. Durum böyle olunca Hikayeler’i daha renkli ve eğlenceli bir hale kavuşturmak isteyen platform, bu konuda çeşitli düzenlemeler yapmak için kolları sıvadı.

Tüm hikayelerinizi tek tıkla indirilebileceksiniz

Fotoğraf ve video türündeki hikayelere üst bölüme eklenen gülen yüz simgesi aracılığıyla yerleştirilebilen çıkartmaların boyutlarını ve konumlarını istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şimdilik büyük çoğunluğu yılbaşı temalı çıkartmalara çok yakında yeni paketler ekleneceği ifade ediliyor.

Diğer taraftan "Eller Serbest" isimli kayıt moduyla Instagram Hikayeler'i içinde video kaydedebilmek için artık sadece bir kez çekim tuşuna basmanız yeterli oluyor. Üstelik iOS cihaz sahipleri son 24 saat içinde hikayelerine ekledikleri tüm fotoğraf ve videoları sadece tek bir video halinde cihazlarına indirebiliyorlar. Instagram’ın yeni özelliklerini hemen şimdi kullanmaya başlamak için uygulamayı güncellemeniz yeterli.

http://blog.instagram.com/post/154725737577/161220-stickers