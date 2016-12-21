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Instagram Hikayeler’e birbirinden renkli çıkartmalar geldi

Son dönemde sürekli farklı bir yenilikle karşımıza çıkan Instagram yeteneklerini arttırmaya devam ediyor. Yayınlanan son güncelleme ile sosyal ağa bu kez eğlenceli "çıkartmalar" özelliği geldi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunulan Instagram Hikayeler her ne kadar Snapchat’ten kopyalandığı gerekçesiyle eleştirilse de kullanıcıların ilgisi katlanarak artmaya devam ediyor. Durum böyle olunca Hikayeler’i daha renkli ve eğlenceli bir hale kavuşturmak isteyen platform, bu konuda çeşitli düzenlemeler yapmak için kolları sıvadı.
Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce yorum beğenme ve yanıtlama fonksiyonlarının yanı sıra paylaşılan fotoğrafların online olarak profilinize kaydedilmesini sağlayan "Profiline gizli şekilde kaydet" özelliğini hayata geçiren Instagram’a son güncelleme ile yepyeni çıkartmalar geldi.

Tüm hikayelerinizi tek tıkla indirilebileceksiniz

Fotoğraf ve video türündeki hikayelere üst bölüme eklenen gülen yüz simgesi aracılığıyla yerleştirilebilen çıkartmaların boyutlarını ve konumlarını istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şimdilik büyük çoğunluğu yılbaşı temalı çıkartmalara çok yakında yeni paketler ekleneceği ifade ediliyor.
Diğer taraftan "Eller Serbest" isimli kayıt moduyla Instagram Hikayeler'i içinde video kaydedebilmek için artık sadece bir kez çekim tuşuna basmanız yeterli oluyor. Üstelik iOS cihaz sahipleri son 24 saat içinde hikayelerine ekledikleri tüm fotoğraf ve videoları sadece tek bir video halinde cihazlarına indirebiliyorlar. Instagram’ın yeni özelliklerini hemen şimdi kullanmaya başlamak için uygulamayı güncellemeniz yeterli.

http://blog.instagram.com/post/154725737577/161220-stickers Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 2 yıl
" henüz fotoğraf veya video yok ! "
"henüz fotoğraf veya video yok !"
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esmerbuyucu 2 yıl
Jingle bells Instagram falls
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