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FAT32, exFAT ve NTFS dosya sistemleri nedir? Nerede kullanılır?

Herhangi bir depolama birimini formatlamak istediğinizde Windows tarafında karşınıza 3 dosya sistemi çıkar: FAT32, exFAT ve NTFS. Bu dosya sistemleri nedir ve nerede kullanılır yazımızda bahsediyoruz
3 yıl
88,4b
1
24
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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FAT32, exFAT ve NTFS dosya sistemleri nedir? Nerede kullanılır?

Dosya sistemi, bilgisayarın sabit disk üzerindeki verileri düzenlemek için kullandığı temel yapıdır. Bir işletim sistemi, bir disk veya bölümleri üzerindeki dosyalarının izlerini bulmak için dosya sisteminden yararlanır. Yeni bir sabit disk takıyorsanız, verileri veya programları depolamaya başlamadan önce bir dosya sistemi kullanarak sabit diski bölümlendirmeniz ve biçimlendirmeniz gerekiyor. İşletim sistemlerinde genelde farklı dosya sistemleri mevcuttur. Biz Windows tarafındaki dosya sistemlerini anlatacağız.
Windows işletim sisteminin 95 sürümüne geçmesinden sonra modern dosya sistemleri olarak görülen FAT32, exFAT ve NTFS de hayatımıza girmeye başladı. Windows işletim sistemleri geliştikçe dosya sistemleri de daha gelişmiş olarak karşımıza çıktı. İsterseniz bu dosya sistemlerini kısaca inceleyelim.

FAT32

Windows 95 ile birlikte kullanıma sunulan FAT32, FAT16 dosya sisteminin yerini almıştı. FAT32 dosya sistemi 4GB boyutundan küçük dosyaları yönetebilirken, en fazla 8TB disk bölümleri ile ilgileniyordu. Bu bakımdan dosya boyutları büyüdükçe yeni bir sisteme ihtiyaç duyuldu. 

FAT32 sistemi Windows, Mac, Linux ve oyun konsolları gibi pek çok platformda yaygın olarak destekleniyor. Eski ve yaygın bir sistem olduğu için de pek çok flash bellek ile harici depolama biriminde boy gösteriyor. Bununla birlikte dahili depolama birimleri için pek de kullanışlı bulunmuyor zira yazma izinleri ve güvenlik katmanları konusunda modern sürümleri kadar gelişmiş değil.

NTFS
Windows'un kullandığı en modern dosya sistemi olan NTFS, ticari olarak Windows 2000 ile hayatımıza girdi. Windows, kurduğunuz tüm sürücülere otomatik olarak NTFS dosya sistemini uygular. Örneğin Windows diskinin yanında ikincil ve üçüncül disklerinize uygulama yüklemek istiyorsunuz. O takdirde bunların da NTFS ile formatlanmış olması gerekiyor. 

NTFS dosya sistemi; dosya izinleri, hataları kolayca giderebilen değişim kayıt tutucusu, yedekleme için gölge kopyalar, şifreleme, disk kota sınırları gibi pek çok özelliğe sahip. NTFS, herhangi bir dosya ve bölüm boyut sınırı taşımaması ile biliniyor. Tüm Windows işletim sistemleri ile uyumlu olan NTFS, bununla birlikte Mac sistemlerinde sadece okuma destekli. Buradaki yazımızda Mac cihazlarında nasıl NTFS desteği oluşturabileceğinizi anlatmıştık. Ayrıca önceki Xbox konsollarında ve tüm Sony konsollarında da bu formata destek bulunmuyor. Bunlar haricinde pek çok akıllı televizyon ve mobil cihazlarda harici NTFS sürücüler için destek yer alıyor. 

exFAT

exFAT dosya sistemi 2006 yılında kullanıma sunuldu ve flash sürücüler için geliştirildi. FAT32'nin geliştirilmiş sürümü olarak kabul edilen exFAT, boyut sınırlarına takılmıyor ve 4GB'tan büyük dosyalar ile 32GB'dan büyük disk bölümlerine imkan tanıyor. Yine bazı kısıtlamalar nedeniyle dahili depolama alanlarında tavsiye edilmiyor. Özellikle flash belleklerde exFAT sistemi, yer yer NTFS'den daha hızlı çalışabiliyor. 

exFAT sistemi hem Windows hem Mac işletim sistemlerinde kullanılabildiği için avantajlı durumda ancak yine eski konsollarda herhangi bir desteğe sahip değil. Linux platformları ve dijital kamera gibi bazı cihazlarda da yazılım desteği ile exFAT uyumu sağlanabiliyor. 

Dosya sistemlerine baktığımızda hem Windows hem Mac bilgisayarlarda kullanabilmek için, harici sürücülerinizi exFAT ile formatlamanız gerekiyor. Sadece Windows kullanıyorsanız NTFS yeterli olacaktır. Tüm platformlarda sorunsuz bir şekilde çalışan bir dosya sistemi mevcut değil. 

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JMaharaja 3 yıl en beğenilen
Canınız sıkılmış ortaya bişey atmışsınız resmen. Çok amatörce bir anlatım olmuş açıkçası. Arkadaşın dediği doğru, ext ve hfs yi de anlatsaymışsınız daha iyi olurmuş, kapsamsız basit bişey olmuş resmen gogıl'a yazıp ilk çıkan siteden kopyala-yapıştır gibi.
Canınız sıkılmış ortaya bişey atmışsınız resmen. Çok amatörce bir anlatım olmuş açıkçası. Arkadaşın dediği doğru, ext ve hfs yi de anlatsaymışsınız daha iyi olu...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Morphinz 3 yıl
En Çok bilinen 3 FileSystem'i anlatılabilecek en dandik şekilde anlatmışsınız.
Zaten Linux kelimesi laf olsun diye ortaya koyulmuş. Neymiş bazı uygulamalarla falan filan. Ulan Linux'ın açamadığı Filesystem "neredeyse" yok neyin kafası bu?
Biraz bilinmeyen Filesystem'leri anlatın bari..
En Çok bilinen 3 FileSystem'i anlatılabilecek en dandik şekilde anlatmışsınız.Zaten Linux kelimesi laf olsun diye ortaya koyulmuş. Neymiş bazı uygulamalarl...
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Yanıtla +10
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luxaeterna 3 yıl
En azından android sistemlerde yer alan "ext" sistemlerden ve MacOS'daki HFS'den de bahsetseydiniz...
Yanıtla +8
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1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
Daha iyisini yapan yapıp yoruma atsın daha iyi olur
Yanıtla +2
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starkokal 2 yıl
arkadaşlar ben internetten 2tb.flaş bellek aldım filmleri internetten atıp TV den izlemek için fakat TV de açmadı.baktım ki =exFAT= özelikte.
ŞİMDİK NE YAPACAM.bilen varsa anlatsın TV de film izliyemiyorum(geniş ekran )sıkıntı bu.yardımcı olursanız sevinirim.
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cipcokeyidur 1 yıl
starkokal

arkadaşlar ben internetten 2tb.flaş bellek aldım filmleri internetten atıp TV den izlemek için fakat TV de açmadı.baktım ki =exFAT= özelikte.

ŞİMDİK NE YAPACAM.bilen varsa anlatsın TV de film izliyemiyorum(geniş ekran )sıkıntı bu.yardımcı olursanız sevinirim.

2 tb flash bellek yok. kaç paraya aldın. 2tb değil işte o. 2 tblik veriyi alamaz
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ramazan1459890 3 yıl
fat 32, ntfs, expat dosyanın format sistemini belirler.format değiştrmede kullanılır.
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aycibin 3 yıl
işin özü NTFS candır.telefon,kamera,tv,pc... heryerde geçer.mac'e takınca da okuyabiliyor en azından.zaten 100 bilgisayardan 1-2 tanesi mac.
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berke_17 3 yıl
teşekkürler
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EXcom_Zkko 3 yıl
Ciddi ciddi BTRFS, ZFS, XFS, EXT gibi dosya sistemleri düzgün bir dille anlatılıp, başlıktakilerle karşılaştırılacak diye ümit ettim.

Evet, yaptım bunu.
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fukoooo 3 yıl
Türkçe çeviri için teşekkürler donanımhaber
howtogeek.com/...
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DH Misafiri 3 yıl
Microsoft'un Extended File Allocation Table (exFAT) patentinin, belirli BlackBerry cihazlarında kullanmak üzere RIM tarafından lisanslandığı duyuruldu.
Detaylı bilgi. donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 3 yıl
terbay
32gb flash belleğe 25gb bir hd filmi atabilmemin yolu nedir, hangi formatı kullanmalıyım ve niye??bildiğiniz gibi flash belleğe yüksek boyuttaki tek dosyalar atılamıyor, nedir çözümü??

nfts olarak biçimlendirirsen flash belleklere 4gb tan fazla tek dosyayı atabilirsin
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erturkcan2 3 yıl
Teşekkürler faydalı bilgi sağ ol Donanımhaber.
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terbay 3 yıl
32gb flash belleğe 25gb bir hd filmi atabilmemin yolu nedir, hangi formatı kullanmalıyım ve niye??
bildiğiniz gibi flash belleğe yüksek boyuttaki tek dosyalar atılamıyor, nedir çözümü??
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fatihburak95 3 yıl terbay
Exfat veya nfts olarak bicimlendirin
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smart1978 3 yıl
Samsung larda ExFAT varsayilan olarak desteklemekte .
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