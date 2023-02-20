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    Snapchat'te ST yapmak ne demek? İşte Streak anlamı ve yapılışı

    Gençler arasında popüler sosyal medya uygulaması Snapchat'te ST ne demek, nasıl yapılır? öğrenmek isteyenler buraya! Streak ne demek işte cevabı:                
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    Snapchat, snap adı verilen video ve fotoğraf paylaşımını kolaylaştıran bir sosyal medya platformu. Gençlerin favori mobil uygulamalarından Snapchat’in en ilgi çekici özelliklerinden biri, bu snapleri görüntülediğinizde kaybolması. Uygulama, başka ilginç özellikler de içeriyor; Snapchat streak gibi. Peki, Snapchat Streak (ST) ne demek? Snap Streak anlamı ve kaybolan Snapchat Streak nasıl geri alınır? dahil tüm merak edilenler bu yazıda.

    Snapchat ST ne demek ❓

    Snapchat ST kısaltması anlamı Tam Boyutta Gör
    Snapchat’te ST nedir? kısaca açıklayalım. ST, Streak’in kısaltması olup, Streak Türkçe’de "seri" anlamına gelmekte. Snapchat’te Streak nedir diye soracak olursanız; İki arkadaşın 24 saat içinde arka arkaya üç günden fazla bir süre boyunca birbirine snap atması demektir.

    Alev emojisini görüyorsanız bu, siz ve arkadaşınızın snapstreak’te olduğu anlamına gelir. 🔥 simgesinin yanındaki sayı da kaç gündür snapstreak’te olduğunuzu gösterir. Örneğin; alevin yanında 7 varsa bu, ikinizin 7 gün boyunca snap attığı anlamına gelir. 100 gün boyunca snap streak tutmayı başarırsanız alev emojisinin yanında 💯 emojisi görünür. Snap streak durumunun sürmesi için her iki Snapchat kullanıcısının da 24 saatlik süre içinde birbirlerine snap göndermesi gerekir.

    Yeri gelmişken Snapchat streak emojisi nasıl değiştirilir? bahsedelim. Ayarlarda emojileri özelleştirme bölümünde Snapstreak! ögesine dokunun. Listelenen emojiler arasından alev yerine dilediğiniz bir emojiyi seçin.

    Snapchat Streak nasıl yapılır 🔽

    snap st başlatma Tam Boyutta Gör

    1. Snapchat’te bir arkadaş ekleyin.
    2. Bir snap gönderin.
    3. Geri snap gelmesini bekleyin.
    4. Bu adımları her gün tekrarlayın.

    Snap streak nasıl yapılır merak edenler için adımlar bu kadar basit. Snapler resim veya video olabilir. Videonun süresi veya fotoğrafları ne kadar sıklıkla gönderdiğinizin bir önemi yok. Snapchat Streak için tek şart, arkadaşınıza her gün bir fotoğraf veya video göndermeniz.

    Snapchat Streak (ST) ne zaman bozulur ⏳

    Snapchat streak ne zaman gider? çok soruluyor. Snapchat’te snapstreak denilen serinin devam etmesi için, her iki Snapchat kullanıcısının da 24 saatlik süre içinde birbirlerine snap göndermesi gerekir.

    Sohbet etme değil, snap atma gerekliliği olduğunu belirtelim. Bir arkadaşınızla snap streakinizin süresi dolmak üzereyse, arkadaşınızın adının yanında ⌛️ emojisi görürsünüz. Bu arada gruplara gönderilen snapler snapstreak sayılmaz.

    Snap Streak geri getirme nasıl yapılır 💡

    snapchat kaybolan streak geri getirme Tam Boyutta Gör

    1. Snapchat’te bitmojiye, ardından ayarlar seçeneğine dokunun.
    2. Destek bölümüne gidin.
    3. “Yardıma ihtiyacım var”ı seçin.
    4. “Snapstreaklerim kayboldu” seçeneğini seçin.
    5. Formu doldurun.
    6. Güvenlik adımını geçin.
    7. Snapchat kaybolan streak geri getirme bu kadar basit!

    Yeri gelmişken, tüm zamanların en uzun snap serisi, özelliğin ilk kullanıma sunulduğu 6 Nisan 2015’ten bu yana serilerini koruyan Hannah ve Lauren Luckey’e ait. İkilinin Aralık 2022 itibarıyla 2794’ün üzerinde snap sohbet serisine sahip olduğu söyleniyor.

    Snapchat’te ST kısaltmasının ne anlama geldiği çok merak ediliyor. Bu rehber yazıda Snapchat’te ST ne demek, ne işe yarar? bundan bahsettik. Ayrıca Snapchat Streak nasıl başlatılır gibi Snapstreak hakkında sıkça sorulan soruları yanıtladık.

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