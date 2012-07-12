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FCBEscola Camp Avea'nın ilk kamp dönemi başladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Avea'nın, dünyanın en iyi futbol takımı FC Barcelona iş birliği ile; Türkiye'nin gelecekteki futbol yıldızlarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği FCBEscola Camp Avea'da ilk dönem eğitimleri başladı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) "Dünyanın En İyi Futbol Takımları Değerlendirmesi"nde bu yıl da bir numara olan FC Barcelona ile Türkiye'deki resmi telekomünikasyon ortağı Avea'nın hayata geçirdiği FCBEscola Camp Avea'nın ilk dönem eğitim kampı Riva'da başladı. Türkiye'nin şanslı 120 gencini; hayallerine bir adım daha yaklaştıracak kampın hocalığını ise; FCBEscola Camp Avea Direktörü Antoni Claveria Mayol ve ekibi üstlendi.
15'i Van, 17'si İzmir ve 88'i İstanbul elemelerinde başarılı olan toplam 120 geleceğin futbol yıldızı, kampta Barçalı yıldızları yetiştiren hocalardan eğitim almaya başladı. Kampa, Avea"nın hayata geçirdiği "Türkiye'nin Minikleri Dünyanın Yıldızları" proje kapsamında FS Barcelona tesislerinde 1 haftalık eğitime katılan genç yeteneklerden de katılan oldu.  

Barcelona'nın başarı sırrını, Barcelona'lı hocalardan öğrenecek 120 genç yeteneğin hiçbir ücret ödemediği bu çok özel eğitimin direktörlüğünü üstlenmiş olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Antoni Claveria Mayol, "FCB Escola olarak, Avea ile yaptığımız bu işbirliği kapsamında; İstanbul'da hayata geçirdiğimiz Camp Avea, sadece gençlerimize futbol eğitimi vermeyi değil; aynı zamanda FC Barselona'yı dünyanın en iyi takımı yapan felsefeyi çocuklara öğretmeyi amaçlıyor. Bu şekilde gelecek nesillere fayda sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu proje de, FCB'nin yürüttüğü diğer projeleri gibi uzun süreli olacak. Türkiye güzel futbol oynayan bir ülke. Bu proje ile her iki tarafın da birbirine destek olacağına inanıyoruz" dedi.
Özel Barça programı çerçevesinde eğitilecek gençlerin yanı sıra, iki kamp döneminde toplam 24 hocanın eğitimi de tamamlanacak. Türkiye'de ilk kez 240 çocuğun futbol eğitimi alacağı kampta; 5 FC Barcelona antrenörü ilk etapta 15 Türk antrenörünü eğittiler. Bir kaleci antrenörün de bulunacağı kampta, çocuklar tamamen FC Barcelona'nın belirlediği kriterlere göre eğitim alıyorlar.

 Van, İzmir ve İstanbul elemeleri ile seçilen birbirinden yetenekli 120 genç; 2 bin egzersizin yer aldığı özel Barça programı çerçevesinde, 13 Temmuz tarihine kadar eğitim görecek.

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DH Misafiri 5 yıl
hayat çok garip 'diyarbakırda olan binlerce birbirinden yetenekli futbolcular var hiç kimse onlara sahip çıkmıyor hayallerine hep ters kelepçe vuruyorlar İstanbul izmir antalya gibi yerlerde hep elemeler yapılıyor bu diyarbakırda olsa bir sürü kişi gidecek neden diyarbakırda yapılmıyor Diyarbakırda ki gençlerin maddi durumları iyi olmadığından şehirdışına çıkamadıkları için hayallerinden soğuyorlar bi taneside demiyor ki Bu elemeler her ülkede ki illerde yapılsın ADALET Nerde söylesenize. Binlerce Gencimizin Hayali futbolcu olmak...
HAYALLERİMİZİ YIKMAYIN YARDIM EDiN LÜTFEN. Rica ediyorum sizden.
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