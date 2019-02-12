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FDA, ilaç tedariklerini takip etmek için blok zinciri teknolojisinden faydalanacak

FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi), ilaç tedarikleri sırasında yaşanan aksaklıkların önüne geçmek için blok zinciri teknolojisinden faydalanacak. Pilot testler yakında başlıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
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FDA, ilaç tedariklerini takip etmek için blok zinciri teknolojisinden faydalanacak
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Gönderilen bir ilancın hastaneye veya eczanelere ulaşması aşamasında bazı aksaklıklar meydana gelebiliyor. Örneğin önemli ilaçlar tedarik aşamasında kaybolabiliyorlar. Bu durumun önüne geçmek ve ilaçların geçtiği tüm rotayı takip etmek amacıyla FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) yeni bir girişimde bulundu. Takip işlemi için blok zinciri teknolojisinden faydalanılacak.

11 Mart’a kadar başvurular kabul ediliyor

Pilot testlere başlayacak olan FDA, bu çalışmalara katılmak isteyen şirketlerin 11 Mart tarihine kadar başvurabileceğini söyledi. Her ne kadar bu testler yakın zamanda başlıyor olsa da yeni sisteme geçilmesinin 2023’de mümkün olacağı belirtiliyor. Devreye girdiğinde ise her ilacın çıkışından teslim edilişine kadar bütün aşamaları net bir şekilde takip edilebilecek. FDA yöneticilerinden Scott Gottlieb konu hakkında şu açıklamada bulundu;

“Takip edilebilirliği artırmanın yollarını arıyoruz. Blok zinciri teknolojisi sayesinde biz de ilaç tedarik zinciri geliştireceğiz. Böylece güvenlik konusunda önemli bir adım atıyoruz.”

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Özellikle bağımlılık yapıcı ilaçların güvenliği ön planda. ABD bu tarz bağımlılıklara karşı savaştığı için ilaçların takibi konusu daha önemli bir hal alıyor. Blok zinciri teknolojisi yardımıyla ilacın kaybolduğu nokta tespit edilerek gerekli adımlar anında atılabilir.


https://www.engadget.com/2019/02/10/fda-pilot-may-use-blockchain-to-track-drug-supply/ Yorum Yaz
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