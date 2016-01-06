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FLIR'dan kompakt termal kamera

CES 2016'da kapsamında farklı ürünler de karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu ürünlerden birisine imza atan FLIR, termal görüntüleme sürecini zahmetsiz bir şekilde macera tutkunlarına getiriyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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FLIR'dan kompakt termal kamera

Son yıllarda "termal görüntüleme" açısından çok önemli adımlar atan ve bu cihazları akıllı telefonlar üzerinden kitleler ile buluşturan FLIR, CES 2016 fuarını da boş geçmedi ve yeni hazırladığı Scout TK isimli kamerasını görücüye çıkarttı.
Çalışmak için herhangi bir ekstra cihaza ya da telefona ihtiyaç duymayan FLIR Scout TK, her zaman taşınabilecek kadar kompakt bir gövde ile geliyor ve suya dayanıklı tasarımıyla dış mekan şartlarına da uygun bir çözüm oluşturuyor. Tek mercekli gövdesiyle hem termal fotoğraflar hem de videolar çekebilen ürün, firmanın diğer tüketici ürünlerinden farklı olarak 90 metre ilerisinin dahi ısı değişimlerini gözler önüne serebiliyor.
Dahili bataryasıyla ortalama beş saat kullanım ömrü sunabilen FLIR Scout TK, yüksek sayılabilecek 600$'lk fiyat etiketiyle yıl içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.engadget.com/2016/01/06/flirs-scout-tk/ Yorum Yaz
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arel.gr 3 yıl
extra cihaza, telefona ihtiyaç duyan, 30mt'de yeterli,daha ekonomik termal kameraya evet.
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