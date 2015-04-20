FM radyo teknolojiye yenik düşüyor

Bir dönem evimizde aracımızda vazgeçilmezimiz olan FM radyo, sonrasında da donanım olarak cep telefonlarımıza girmişti. Ancak gelişen teknoloji karşısında yenik düşen teknolojilerinden birisi de FM radyo olmak üzere.





Avrupa ülkelerinden Norveç, 2017 yılı itibariyle FM radyo yayınlarını tamamen sonlandırmayı planlıyor. Bununla ilgili ilk adım 2011 yılında atılmış ve gerekli düzenlemeler yapılmıştı. Norveç bunun yerine dijital ses yayını DAB teknolojisini kullanacak.





1995 yılında Norveç dünyada ilk kez DAB teknolojisini kullanan ülke olmuştu. Dijital bir radyo yayın teknolojisi olan DAB, daha kaliteli ve parazitsiz bir dinleme tecrübesi sunmayı amaçlıyor. Her radyo kanalı bir FM veya AM bandında ayrı bir frekans gerekirken, DAB sisteminde özel bir frekanstan 42'ye kadar radyo kanalı yayın yapabiliyor.





Bu farklılıklar sayesinde DAB teknolojisi üzerinden yayın yapmak FM bandı üzerinden yayın yapmaktan 5 kat daha düşük maliyete sahip. Norveç yıllardır DAB teknolojisine geçiş sürecindeydi ve ülke 11 Ocak 2017 itibariyle tam anlamıyla DAB teknolojisi kullanıyor olacak.





Elbette bu yeni teknolojide alıcı verici ekipmanlarının da değiştirilmesi veya mümkünse optimize edilmesi gerekiyor. Yani elinizdeki radyonuzla DAB yayınlarını alabilmeniz mümkün değil. DAB yanında DAB+ adında bir teknoloji daha mevcut ve biraz daha gelişmiş bir dijital yayın teknolojisi olarak gösteriliyor. Ancak DAB ve DAB+ ekipmanları birbiri ile uyumlu değil.





Bunu aslında televizyon tarafında karasal anten sisteminden karasal dijital yayın sistemi geçişine benzetebiliriz. Henüz ülkemizde yaygın kullanıma geçmemiş DVB-T olarak da bilinen bu sistemde çeşitli dahili veya harici ekipmanlarla "kılçık anten" kullanmadan dijital yayınları izleyebiliyoruz. DAB sistemi de buna benziyor.





Norveç yanında diğer Avrupa ülkeleri ve Güneydoğu Asya ülkeleri de DAB standardında geçiş yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak FM frekansını tamamen bırakacak yol haritaları henüz mevcut değil.

http://www.theverge.com/2015/4/19/8453165/norway-end-fm-radio-2017