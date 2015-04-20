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FM radyo teknolojiye yenik düşüyor

4 yıl
4,6b
1
27
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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FM radyo teknolojiye yenik düşüyor

Bir dönem evimizde aracımızda vazgeçilmezimiz olan FM radyo, sonrasında da donanım olarak cep telefonlarımıza girmişti. Ancak gelişen teknoloji karşısında yenik düşen teknolojilerinden birisi de FM radyo olmak üzere. 

Avrupa ülkelerinden Norveç, 2017 yılı itibariyle FM radyo yayınlarını tamamen sonlandırmayı planlıyor. Bununla ilgili ilk adım 2011 yılında atılmış ve gerekli düzenlemeler yapılmıştı. Norveç bunun yerine dijital ses yayını DAB teknolojisini kullanacak. 

1995 yılında Norveç dünyada ilk kez DAB teknolojisini kullanan ülke olmuştu. Dijital bir radyo yayın teknolojisi olan DAB, daha kaliteli ve parazitsiz bir dinleme tecrübesi sunmayı amaçlıyor. Her radyo kanalı bir FM veya AM bandında ayrı bir frekans gerekirken, DAB sisteminde özel bir frekanstan 42'ye kadar radyo kanalı yayın yapabiliyor. 

Bu farklılıklar sayesinde DAB teknolojisi üzerinden yayın yapmak FM bandı üzerinden yayın yapmaktan 5 kat daha düşük maliyete sahip. Norveç yıllardır DAB teknolojisine geçiş sürecindeydi ve ülke 11 Ocak 2017 itibariyle tam anlamıyla DAB teknolojisi kullanıyor olacak. 

Elbette bu yeni teknolojide alıcı verici ekipmanlarının da değiştirilmesi veya mümkünse optimize edilmesi gerekiyor. Yani elinizdeki radyonuzla DAB yayınlarını alabilmeniz mümkün değil. DAB yanında DAB+ adında bir teknoloji daha mevcut ve biraz daha gelişmiş bir dijital yayın teknolojisi olarak gösteriliyor. Ancak DAB ve DAB+ ekipmanları birbiri ile uyumlu değil. 

Bunu aslında televizyon tarafında karasal anten sisteminden karasal dijital yayın sistemi geçişine benzetebiliriz. Henüz ülkemizde yaygın kullanıma geçmemiş DVB-T olarak da bilinen bu sistemde çeşitli dahili veya harici ekipmanlarla "kılçık anten" kullanmadan dijital yayınları izleyebiliyoruz. DAB sistemi de buna benziyor. 

Norveç yanında diğer Avrupa ülkeleri ve Güneydoğu Asya ülkeleri de DAB standardında geçiş yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak FM frekansını tamamen bırakacak yol haritaları henüz mevcut değil.  

http://www.theverge.com/2015/4/19/8453165/norway-end-fm-radio-2017 Yorum Yaz
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BARIŞ55 4 yıl Guest-BE73ABCD2
pcoyundelisi

Arkası Yarın diye sesli roman okunurdu. Her gün belli bir kısmı olurdu şimdi onları internete yüklemişler. Arkası yarın arşivi diye telefona atıp gece yatarken dinliyorum : ))

mbirgin.com/...

Aynı şekilde kaybedenler kulübü de var.

Ben bir ara arşivlemiştim ama sabit diskim bozulduğu için gitmişti hepsi.

Piyesler, tiyatrolar, oyunlar olurmuş. Radyo şimdi reklam + popüler müzikten ibaret oldu.

Aynı şarkıyı zilyon kere çalan bilgisayarlar oldu radyolar.

Biri sunucuyu kuruyor, dayıyor playlisti, araya da üç beş konuşmasını sıkıştırıyor, oldu sana radyo.
pcoyundelisiArkası Yarın diye sesli roman okunurdu. Her gün belli bir kısmı olurdu şimdi onları internete yüklemişler. Arkası yarın arşi...
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ceo-tr 4 yıl en beğenilen
starmaster
Radyo yayını bitmiyor dijital sisteme geçiyor. 99 yılında orda ki internet burdan hızlıydı. Gerisini sen düşün

radyo yayını bitmiyor evet haklısın. yanlız diğer dediğine katılmıyorum. 99 yılında 486 larlar pentium mmx ler vardı. çevirmeli ağ ile uğraşıyorduk. fax modem kartları kullanıyorduk. ixir diye internet paketleri satıyorduk. o zamanlarda bilgisayar işi yapanlar bilirler. ama yurt dışında da daha çevirmeli ağ kullanılıyordu. 56 kbps kartlar yurt dışı ile aynı anda geliyordu türkiyeye. tamam o zamanda bilgisayar vs parçası üretmiyorduk ama çıkan her teknoloji 3 - 5 ayda geliyordu. şu an sen 56 kbps ile bağlanıyorsan bilemiycem. insanları yanlış yönlendirmeyelim.
starmasterRadyo yayını bitmiyor dijital sisteme geçiyor. 99 yılında orda ki internet burdan hızlıydı. Gerisini sen düşünradyo yayı...
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fthkn 3 yıl
Dijital Teknolojiye asla kendinizi teslim etmeyin. Dijital arayüze sahip bir otomobil bir o arayüz yazılım ya da donanım hatası verdiğinde asla çalışmaz. Ama analog bir araba arızalandığında iki çekiç vurarak hatta vurdurma denen yokuş aşağı yöntemi ile bile çalışabilir. Analog sistemler dünyada asla vazgeçilmez. Kısa ve uzun dalga telsizler bütün Amerikan resmi kurumlarında hala aktif olarak muhafaza ediliyor.
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SixSixSix 4 yıl
TRT bunu beğenmedi.
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Sivazlı 4 yıl
alın htc m9'u kullanın fm radyonuzu nedir yani arkadaş kaç para ulan bi m9
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Mesudum 4 yıl
Telefona bir şekilde paket edinip de dijital radyoyla tanışmadan önce ben de değişime tepkiliydim. Ama artık dağ başında bile 3G altyapısıyla, hızlar 32kbps civarındayken dahi kesilmeyen ve tatminkar kalitede dinlerken bütün ön yargılarım kırıldı.
Bir defa aynı frekanstan onlarca farklı kaynağın kullanım sağlaması bile başlı başına bir olay.
Artık, mobil iletişimin ekonomik olması şartıyla, destekliyorum.
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wa$abi 4 yıl
büyük elektrik kesintisi olduğu gün radyonun önemini bir kez daha anladım. tv, sabit telefon, bazı yerel radyo istasyonları hiç biri çalışmıyor. telefonda internet ve kontör de yok. işte bu sırada radyodan haber aldım.
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ceo-tr 4 yıl en beğenilen
starmaster
Radyo yayını bitmiyor dijital sisteme geçiyor. 99 yılında orda ki internet burdan hızlıydı. Gerisini sen düşün

radyo yayını bitmiyor evet haklısın. yanlız diğer dediğine katılmıyorum. 99 yılında 486 larlar pentium mmx ler vardı. çevirmeli ağ ile uğraşıyorduk. fax modem kartları kullanıyorduk. ixir diye internet paketleri satıyorduk. o zamanlarda bilgisayar işi yapanlar bilirler. ama yurt dışında da daha çevirmeli ağ kullanılıyordu. 56 kbps kartlar yurt dışı ile aynı anda geliyordu türkiyeye. tamam o zamanda bilgisayar vs parçası üretmiyorduk ama çıkan her teknoloji 3 - 5 ayda geliyordu. şu an sen 56 kbps ile bağlanıyorsan bilemiycem. insanları yanlış yönlendirmeyelim.
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TEKİN 1881 4 yıl
Daha orda bile tamamen kalmamışsa bizim ülkemizde kalkmasına en az 20 yıl vardır.
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GrandTiger 4 yıl
Bakalım bizde ne zaman geçilecek
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toress86 4 yıl
Radyo buyuk sehirde avantaj bedava istedigin sarkiyi dinlemen acisindan keske olsada dinlesem afyonda numberone falan cekmiyor olsa yeni cihaz alacam
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nobu 4 yıl
ülkemizde radyo diye bir şey yok artık insanlar cepten dinliyor onuda vergilerle boynunu büktüler olanıda kapatıyorlar
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starmaster 4 yıl
Radyo yayını bitmiyor dijital sisteme geçiyor.
99 yılında orda ki internet burdan hızlıydı.
Gerisini sen düşün
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DaRKFoRCeS 4 yıl
deezer spotify gibi alternatif programlar var fakat ücretli. büyük şehirlerde radyo ayrı bir keyif. çoğu korsan müzik dinlediği için radyo varmış yokmuş önemli değil. Radyo bir gelenek gibi. bir telefona dünya kadar para verip radyo olmaması da tuhaf bir durum. başka ülkeleri bilmem fakat bu ülkede hatrı sayılır radyo dinleyicisi var.
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akyurt 4 yıl
Bizene norvecden geriden gittigimiz gibi sikinti degil ayrica olmazsa olmazlardan biridir Radyo. Canli muzik icin ideal, mp3 bi yerden sonra sikiyor dinlemesini bilene radyo. Ayrica cok guzel frekans da radyo yayinlari var..
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