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FSM Köprüsü’nde asfalt yenileme çalışmaları havadan görüntülendi

Yaz tatilinin başlaması ile birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de asfalt yenileme çalışmaları başladı. Büyük bir özveriyle sürdürülen çalışmalar havadan da görüntülendi.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) 27 Haziran tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk 4 şeritte yapılan asfalt yenileme çalışmalar havadan da görüntülendi.

İlginç uygulama

24 saat aralıksız yapılan çalışmalarda önce bozulmuş asfalt iş makineleri ile kazınarak temizleniyor. Ardından ortaya çıkan demir tabyalar kumlanarak pastan arındırılıyor. Sonrasında ise iki farklı izolasyon malzemesiyle boyandıktan sonra özel bir asfalt ile kaplanıyor.

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Hali hazırda izolasyon süreci devam etmekte. İzolasyon malzemesinin sürülme aşamasında güneşten ve yağmurdan etkilenmemesi için köprü üzerine hareketli çadırlar kuruldu. Ayrıca çalışmalar havadan fotoğraflandı.

Köprünün güney bölümünde süren çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik yeni yapılan bölüme geçirilerek kuzey tarafta aynı çalışma tekrar edilecek. Köprünün tamamlanma ve trafiğe açılış tarihi olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 17 Ağustos 2019 tarihini vermişti.

 

https://www.mynet.com/fsm-deki-calismalardaki-son-durum-havadan-goruntulendi-110105566189#16759849 Yorum Yaz
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torenbolen 3 gün en beğenilen
Yol yabdık. Köprü yabdık. Şimdi de köprünün üzerine yol koyarak kombo yabdık.
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The Tosba 3 gün torenbolen
Her şeye bir eleştiri bu neyin kafası herşeyin bir ömrü ve bakımı oldugu gibi gayet dogal bir durum bunu anlamak neden bu kadar zor
4 Yanıt Yanıtla +51
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Tango-1 3 gün
Kuzey ve Güneyden aynı anda çalışma yaparak ortada buluşsalar olmaz mı
1 Yanıt Yanıtla +30
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ankara06ankara 2 gün
3 günlük şeyi haber diye burada paylaşmak ve bunu yapanın mesleğinin haber editörü olması.







Haber içeriği de saçma sapan zaten. İnşaat alanında kepçe izlemek gibi bir haber

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volkanbravo 2 gün
İmamoğluna komplolar başlamış.
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Bilmirem 2 gün
Keşke fotoğraf olsaydı da bizde görebilseydik
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smart1978 2 gün
Suan orada aktif kac bin kisi calisiyor acep ?
Iddia var da 100 kisi filanmis ... Zaman bol ...Vakit car cur edilsin ne de olsa vatandasin zamanindan caliniyor ...
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pasa king 2 gün
eskiden donanım haberde fotoğraflara bakmak işkence idi şimdik hiç açmıyor bilgisayar.
tşk donanım haber.
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Erwin 2 gün
Adamalar ABD'de 1 gecede otoban köprüsünün bir kısmını değiştiriyorlar. Bizde 5 kişi çalışarak 52 günde boğaz köprüsünde asfalt yeniliyoruz.

Bunu savunanlar var bir de.
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mi5skullanicisi 2 gün Erwin
Söylediğiniz şey yanlış 3 ekip 24 saat çalışıyormuş yenileme çalışmaları için ve otoban yenilenmenin asma köprü yenilemeye göre çok kolay olduğunu siz de kolay olduğunu anlayabilirsiniz..
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muammer816 2 gün
bence ilginc ya da sacma bir uygulama degil.
herseyin,her malzemenin bir kullanim ömrü var.bakim gerekliyse bakim yapilmali,degisim gerekliyse degisim yapilmalidir ki kullanilan ürün sorunsuz kullanilmaya devam edilebilsin.
bizim ülkemizin toplam nufusunun 5/1 ya da 4/1 istanbulda yasadigindan bu mevzular cok abartiliyor.cunku coooookkkkk insan var istanbulumuzda maalesef.
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DH Misafiri 2 gün
aynı yol birkaç gün içinde yine çökmüştü bunu da yazaydın ya.
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DH Misafiri 2 gün
çorumda yaşayan hayatında istanbulu ve köprüyü görmeyenler de yorum yazmış.
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WB 2 gün
Iyiki 3. Kopru var..
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