FSM Köprüsü’nde asfalt yenileme çalışmaları havadan görüntülendi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) 27 Haziran tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk 4 şeritte yapılan asfalt yenileme çalışmalar havadan da görüntülendi.

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24 saat aralıksız yapılan çalışmalarda önce bozulmuş asfalt iş makineleri ile kazınarak temizleniyor. Ardından ortaya çıkan demir tabyalar kumlanarak pastan arındırılıyor. Sonrasında ise iki farklı izolasyon malzemesiyle boyandıktan sonra özel bir asfalt ile kaplanıyor.

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Hali hazırda izolasyon süreci devam etmekte. İzolasyon malzemesinin sürülme aşamasında güneşten ve yağmurdan etkilenmemesi için köprü üzerine hareketli çadırlar kuruldu. Ayrıca çalışmalar havadan fotoğraflandı.

Köprünün güney bölümünde süren çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik yeni yapılan bölüme geçirilerek kuzey tarafta aynı çalışma tekrar edilecek. Köprünün tamamlanma ve trafiğe açılış tarihi olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 17 Ağustos 2019 tarihini vermişti.