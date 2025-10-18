WhatsApp'ta yanıtsız mesajlara sınırlama getiriliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, spam mesajları azaltacak yeni özelliği test ediyor. WhatsApp kullanıcıları artık tanımadıkları kişilere gönderdikleri mesajlarda sınıra takılacak.

Whatsapp'ta yeni dönem: Kullanıcı adı rezervasyonu başladı 1 hf. önce eklendi

Gönderilen tüm mesajlar, aylık sınıra dahil edilecek ancak mesaj sayısı henüz belli değil. Bir kişi veya işletme sınıra yaklaştığında WhatsApp, gönderilebilecek kalan mesaj sayısını gösteren bir uyarı penceresi açacak. Böylece kullanıcılar mesaj sınırını aşmayacak, tamamen engellenmekten kurtulabilecek.

WhatsApp'a göre, spam mesajları azaltmak için tasarlanmış kontroller sayesinde ortalama bir kullanıcı sınıra ulaşmayacak. Gönderilen ve yanıt alan bir mesaj, mesaj sınırına dahil edilmeyecek.

WhatsApp'ta spam, uygulamanın dünya çapındaki popülaritesi nedeniyle büyük bir sorun. WhatsApp, son birkaç yıldır spamı azaltmak için çalışıyor. Kilit ekranından birini kolayca engelleme, tanıtım mesajlarındaki aboneliği iptal etme, istenmeyen gruplardan ayrılma gibi özellikler eklendi. Ayrıca yeni kullanıcılardan gelen toplu mesajlaşmaya sınırlama getirildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: