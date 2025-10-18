Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ta yanıtsız mesajlara sınırlama getiriliyor

    WhatsApp, kullanıcıların ve işletmelerin tanımadıkları kişilere yanıt almadan gönderebilecekleri mesaj sayısını azaltarak spam sorununu çözmeye çalışıyor.       

    whatsapp mesaj sınırı Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, spam mesajları azaltacak yeni özelliği test ediyor. WhatsApp kullanıcıları artık tanımadıkları kişilere gönderdikleri mesajlarda sınıra takılacak.

    Gönderilen tüm mesajlar, aylık sınıra dahil edilecek ancak mesaj sayısı henüz belli değil. Bir kişi veya işletme sınıra yaklaştığında WhatsApp, gönderilebilecek kalan mesaj sayısını gösteren bir uyarı penceresi açacak. Böylece kullanıcılar mesaj sınırını aşmayacak, tamamen engellenmekten kurtulabilecek.

    WhatsApp'a göre, spam mesajları azaltmak için tasarlanmış kontroller sayesinde ortalama bir kullanıcı sınıra ulaşmayacak. Gönderilen ve yanıt alan bir mesaj, mesaj sınırına dahil edilmeyecek.

    WhatsApp'ta spam, uygulamanın dünya çapındaki popülaritesi nedeniyle büyük bir sorun. WhatsApp, son birkaç yıldır spamı azaltmak için çalışıyor. Kilit ekranından birini kolayca engelleme, tanıtım mesajlarındaki aboneliği iptal etme, istenmeyen gruplardan ayrılma gibi özellikler eklendi. Ayrıca yeni kullanıcılardan gelen toplu mesajlaşmaya sınırlama getirildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 22 saat önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 2 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    psikoloji bölümü devam zorunluluğu olmayan üniversiteler izmir cam filmi taksi çıkması araç alınır mı e881 hangi yol pentasa kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Honor 200 Pro
    Honor 200 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum