    WhatsApp ve Messenger'a dolandırıcılık uyarısı geliyor

    Meta, WhatsApp ve diğer uygulamalarda özellikle de yaşlıların dolandırılmasını önlemek amacıyla ekran paylaşımı uyarısı gibi platforma yeni özelliklerin eklendiğini duyurdu.

    whatsapp messenger dolandırıcılık tespiti
    Meta, popüler sosyal ağ uygulamalarında kullanıcıların (özellikle yaşlıların) dolandırılmaya karşı korunmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir dizi yeni güvenlik aracını duyurdu.

    WhatsApp, ekran paylaşımında uyaracak

    Meta, kullanıcıları çevrimiçi tehditler konusunda eğitirken dolandırıcılıkları tespit edip önlemek için platformlarını araçlarla geliştiriyor. WhatsApp’ta kullanıcılar artık görüntülü görüşme sırasında ekranı tanımadıkları kişilerle paylaşmaya çalıştıklarında uyarı alacak. Bu, dolandırıcıların kişileri kandırarak banka bilgileri veya doğrulama kodları gibi hassas bilgilere ulaşmasını önlemeye yardımcı olacak.

    Messenger, yapay zekayla dolandırıcıları tespit edecek

    Messenger’da da gelişmiş yapay zeka tabanlı dolandırıcılık tespiti test ediliyor. Yeni bir kişi tarafından şüpheli bir mesaj gönderildiğinde, kullanıcı uyarılacak. Dolandırıcılık tespit edildiğinde, uygulama yaygın dolandırıcılık türlerine ilişkin bilgilendirme ve öneriler sunacak.

    Meta, yaygın çevrimiçi dolandırıcılıklardan korunmak için ipuçları paylaştı:

    • İstenmeyen aramalara veya mesajlara karşı dikkatli olun
    • Hesap numaraları veya PIN kodları gibi kişisel veya finansal bilgilerinizi asla paylaşmayın
    • Yanıt vermeden önce bilgileri güvenilir kişilerle doğrulayın
    • Şirketlerle doğrulanmış yardım hatları veya siteleri üzerinden iletişime geçin
    • E-postalardaki veya kısa mesajlardaki linklere tıklamaktan kaçının
    • Şikayetlerinizi herkese açık bir şekilde yayınlamaktan kaçının
