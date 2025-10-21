WhatsApp ve Messenger'a dolandırıcılık uyarısı geliyor

WhatsApp, ekran paylaşımında uyaracak
Meta, kullanıcıları çevrimiçi tehditler konusunda eğitirken dolandırıcılıkları tespit edip önlemek için platformlarını araçlarla geliştiriyor. WhatsApp’ta kullanıcılar artık görüntülü görüşme sırasında ekranı tanımadıkları kişilerle paylaşmaya çalıştıklarında uyarı alacak. Bu, dolandırıcıların kişileri kandırarak banka bilgileri veya doğrulama kodları gibi hassas bilgilere ulaşmasını önlemeye yardımcı olacak.
Messenger, yapay zekayla dolandırıcıları tespit edecek
Messenger’da da gelişmiş yapay zeka tabanlı dolandırıcılık tespiti test ediliyor. Yeni bir kişi tarafından şüpheli bir mesaj gönderildiğinde, kullanıcı uyarılacak. Dolandırıcılık tespit edildiğinde, uygulama yaygın dolandırıcılık türlerine ilişkin bilgilendirme ve öneriler sunacak.
Meta, yaygın çevrimiçi dolandırıcılıklardan korunmak için ipuçları paylaştı:
- İstenmeyen aramalara veya mesajlara karşı dikkatli olun
- Hesap numaraları veya PIN kodları gibi kişisel veya finansal bilgilerinizi asla paylaşmayın
- Yanıt vermeden önce bilgileri güvenilir kişilerle doğrulayın
- Şirketlerle doğrulanmış yardım hatları veya siteleri üzerinden iletişime geçin
- E-postalardaki veya kısa mesajlardaki linklere tıklamaktan kaçının
- Şikayetlerinizi herkese açık bir şekilde yayınlamaktan kaçının