WhatsApp ve Messenger'a dolandırıcılık uyarısı geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Meta, popüler sosyal ağ uygulamalarında kullanıcıların (özellikle yaşlıların) dolandırılmaya karşı korunmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir dizi yeni güvenlik aracını duyurdu.

WhatsApp'ın mesaj limiti özelliği testte: İşte ilk görüntüler 5 sa. önce eklendi

WhatsApp, ekran paylaşımında uyaracak

Meta, kullanıcıları çevrimiçi tehditler konusunda eğitirken dolandırıcılıkları tespit edip önlemek için platformlarını araçlarla geliştiriyor. WhatsApp’ta kullanıcılar artık görüntülü görüşme sırasında ekranı tanımadıkları kişilerle paylaşmaya çalıştıklarında uyarı alacak. Bu, dolandırıcıların kişileri kandırarak banka bilgileri veya doğrulama kodları gibi hassas bilgilere ulaşmasını önlemeye yardımcı olacak.

Messenger, yapay zekayla dolandırıcıları tespit edecek

Messenger’da da gelişmiş yapay zeka tabanlı dolandırıcılık tespiti test ediliyor. Yeni bir kişi tarafından şüpheli bir mesaj gönderildiğinde, kullanıcı uyarılacak. Dolandırıcılık tespit edildiğinde, uygulama yaygın dolandırıcılık türlerine ilişkin bilgilendirme ve öneriler sunacak.

Meta, yaygın çevrimiçi dolandırıcılıklardan korunmak için ipuçları paylaştı:

İstenmeyen aramalara veya mesajlara karşı dikkatli olun

Hesap numaraları veya PIN kodları gibi kişisel veya finansal bilgilerinizi asla paylaşmayın

Yanıt vermeden önce bilgileri güvenilir kişilerle doğrulayın

Şirketlerle doğrulanmış yardım hatları veya siteleri üzerinden iletişime geçin

E-postalardaki veya kısa mesajlardaki linklere tıklamaktan kaçının

Şikayetlerinizi herkese açık bir şekilde yayınlamaktan kaçının

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: