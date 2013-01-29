FSP'den 80+ Silver sertifikalı Raider serisi 650W ve 750W'lık güç kaynakları

Haber Editörü
Güç kaynağı üretiminde uzman firmalardan FSP, Raider serisi güç kaynaklarını 80+ Silver sertifikasıyla güncelledi. Bilgisayar sisteminin yük durumuna göre %89'lara varan oranlarda enerji verimliliği vadeden güç kaynakları, 650 watt ve 750 watt kapasite seçenekleriyle geliyor.
ATX v2.31 / EPS v2.92 standartlarıyla uyum gösteren ve düşük voltaja, yüksek voltaja, aşırı yüke, kısa devreye karşı koruması bulunan Raider serisi, tek kanal +12V rail tasarımını kullanıyor. 650 wattlık model +12V kanalından 50A / 600 watt çıkış sunarken, 750 wattlık model +12V kanalından 60A / 720 watt çıkış sağlayabiliyor. 120 mm çapında, ısı kontrollü bir fan tarafından serinletilen seride kablo sayıları şu şekilde;
650 watt
- 1 adet 20+4 pin ATX güç konnektörü
- 1 adet 4+4 pin CPU güç konnektörü
- 2 adet 6+2 pin PCI-E güç konnektörü
- 9 adet SATA güç konnektörü
- 3 adet 4 pin molex güç konnektörü
- 1 adet FDD güç konnektörü
750 watt
- 1 adet 20+4 pin ATX güç konnektörü
- 1 adet 4+4 pin CPU güç konnektörü
- 4 adet 6+2 pin PCI-E güç konnektörü
- 9 adet SATA güç konnektörü
- 3 adet 4 pin molex güç konnektörü
- 1 adet FDD güç konnektörü
Kabloların modüler yapıda olmadığının altını çizelim. Yeni modellerin satışına şubat ayından itibaren başlanması bekleniyor.
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12 volt kanalının tek kanal olması ve silver sertifikası ise artısı olmuş...