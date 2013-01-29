Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FSP'den 80+ Silver sertifikalı Raider serisi 650W ve 750W'lık güç kaynakları

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,5b
1
4
Güç Kaynağı
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
FSP'den 80+ Silver sertifikalı Raider serisi 650W ve 750W'lık güç kaynakları
Güç kaynağı üretiminde uzman firmalardan FSP, Raider serisi güç kaynaklarını 80+ Silver sertifikasıyla güncelledi. Bilgisayar sisteminin yük durumuna göre %89'lara varan oranlarda enerji verimliliği vadeden güç kaynakları, 650 watt ve 750 watt kapasite seçenekleriyle geliyor.
ATX v2.31 / EPS v2.92 standartlarıyla uyum gösteren ve düşük voltaja, yüksek voltaja, aşırı yüke, kısa devreye karşı koruması bulunan Raider serisi, tek kanal +12V rail tasarımını kullanıyor. 650 wattlık model +12V kanalından 50A / 600 watt çıkış sunarken, 750 wattlık model +12V kanalından 60A / 720 watt çıkış sağlayabiliyor. 120 mm çapında, ısı kontrollü bir fan tarafından serinletilen seride kablo sayıları şu şekilde;
650 watt
  • 1 adet 20+4 pin ATX güç konnektörü
  • 1 adet 4+4 pin CPU güç konnektörü
  • 2 adet 6+2 pin PCI-E güç konnektörü
  • 9 adet SATA güç konnektörü
  • 3 adet 4 pin molex güç konnektörü
  • 1 adet FDD güç konnektörü

750 watt
  • 1 adet 20+4 pin ATX güç konnektörü
  • 1 adet 4+4 pin CPU güç konnektörü
  • 4 adet 6+2 pin PCI-E güç konnektörü
  • 9 adet SATA güç konnektörü
  • 3 adet 4 pin molex güç konnektörü
  • 1 adet FDD güç konnektörü

Kabloların modüler yapıda olmadığının altını çizelim. Yeni modellerin satışına şubat ayından itibaren başlanması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ertugrul sevim 4 yıl
Silver sertifikali kalitesi iyi model bu fiyat aralıgïnın en iyisi ve kuvvetli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zymrdvn 6 yıl
9 adet sata konnektörüne karşı 3 adet molex çok az olmuş...
12 volt kanalının tek kanal olması ve silver sertifikası ise artısı olmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saintroyo 6 yıl
her taraf neredeyse gold ve platinum doldu... bu tip kaliteli ve silver sertifikaya sahip daha '''ucuz''' modeller ile piyasanın daha alınası modellere yön vermesi gerekliydi.. umarım fiyatı da bunu destekler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Windows Phone 8S by HTC video inceleme 6 yıl Röportaj: NComputing terminalleri şirketlere neler kazandırıyor? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim