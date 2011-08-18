Facebook Google+ daveti içeren gönderileri engelliyor olabilir

Google+’ın dahil olmasıyla sosyal ağlar arasındaki rekabet hiç olmadığı kadar hareketlenmeye başladı. Pek çok yeniliğin yanında kısıtlayıcı tedbirler de sosyal ağların rekabette başvurduğu yollardan birisi. Facebook hem reklam içeriklerinde hem de geliştiricilerin üçüncü taraf uygulamalarında rakip sosyal ağlara verilen linkleri tamamen yasakladı. Şimdi ise Facebook gönderilere kısıtlama getirmiş gibi görünüyor.





Haberlere göre Facebook kullanıcıları Google+ kullanmaya teşvik eden gönderileri bloke ediyor. Bir Google çalışanı bazı arkadaşlarından gelen şikayetleri dikkate alarak duvarlarında düzenli durum güncellemeleri devam ederken Google+ ile ilgili linklerin bunların içinde yer almadığını fark etmiş ve bunu videoya kaydetmiş.





Videonun devamında ise Google Başkan Yardımcısı Vic Gundotra’nın Google+ hesabından durumu teyit eden açıklamalarına yer veriliyor. Buna Facebook’un bir engellemesinin sebep olduğu düşünülüyor.





Bununla birlikte Facebook böyle bir suçlamayı kabul etmiyor. Görüntü filtreleme teknolojisinin birden fazla gönderilen linkleri spam kategorisine aldması nedeniyle engellenmiş olabileceğini

belirtiyor.





Ek olarak bunun Google+’ın dikkat çekmek için bir oyun olabileceğini iddia edenler de var. CNET gibi sitelerin deneme yapmalarına rağmen bu tür bir yasaklamayla karşılaşmadığı aktarılıyor.