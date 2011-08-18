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Facebook Google+ daveti içeren gönderileri engelliyor olabilir

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google+’ın dahil olmasıyla sosyal ağlar arasındaki rekabet hiç olmadığı kadar hareketlenmeye başladı. Pek çok yeniliğin yanında kısıtlayıcı tedbirler de sosyal ağların rekabette başvurduğu yollardan birisi. Facebook hem reklam içeriklerinde hem de geliştiricilerin üçüncü taraf uygulamalarında rakip sosyal ağlara verilen linkleri tamamen yasakladı. Şimdi ise Facebook gönderilere kısıtlama getirmiş gibi görünüyor.

Haberlere göre Facebook kullanıcıları Google+ kullanmaya teşvik eden gönderileri bloke ediyor. Bir Google çalışanı bazı arkadaşlarından gelen şikayetleri dikkate alarak duvarlarında düzenli durum güncellemeleri devam ederken Google+ ile ilgili linklerin bunların içinde yer almadığını fark etmiş ve bunu videoya kaydetmiş.

Videonun devamında ise Google Başkan Yardımcısı Vic Gundotra’nın Google+ hesabından durumu teyit eden açıklamalarına yer veriliyor. Buna Facebook’un bir engellemesinin sebep olduğu düşünülüyor.

Bununla birlikte Facebook böyle bir suçlamayı kabul etmiyor. Görüntü filtreleme teknolojisinin birden fazla gönderilen linkleri spam kategorisine aldması nedeniyle engellenmiş olabileceğini 
belirtiyor.

Ek olarak bunun Google+’ın dikkat çekmek için bir oyun olabileceğini iddia edenler de var. CNET gibi sitelerin deneme yapmalarına rağmen bu tür bir yasaklamayla karşılaşmadığı aktarılıyor.

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HAAltuntas 7 yıl
Büyüğe yakışmadı.
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Volkanbaba 7 yıl
Benim duvarda g+ ile birkaç ileti var duruyor uzun zamandır.
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sadtneverdie 7 yıl Volkanbaba
Volkanbaba

Benim duvarda g+ ile birkaç ileti var duruyor uzun zamandır.


yalnız değilsin :) 100 kişiye davetiye gönderdim 2 tanesi kabul etti. face varken ne yapacağım yada ne özelliği var diyorlar.
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OverClocK1ng 7 yıl
Resmen engellemiş valla.
Bu arada davetiye isteyen varsa verebilirim..
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mehmetgirgin 7 yıl
ama mark abi hemen google+ almış öyle diyorlar. engellemek olmaz şimdi ayıp yaa :D
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Rainbow6 7 yıl
istedigi kadar engellesin google super bi reklam yontemi bulmus davetiyeyle adam aliyor bu olay insanlari daha cok meraklandirdi bunun icin davetiye paylasim siteleri bile acildi millet akin akin uye oluyor :)
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2K 7 yıl
Bir kaç yıldır Facebook'un Google'a karşı böyle şeyler yaptığı haberleri geliyor Facebook baya çirkefleşmeye başladı.
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sadtneverdie 7 yıl
Gerçekten anasayfayı işgal edecek kadar önemli bir haber. Olamaz mı? Olabilir.. Haberlerinize devam etmeniz dileiğyle.
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Bl00dyHell 7 yıl
Şaşırmadım nedense
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aspirin_00 7 yıl
yani facebook sahibi bende olsam bende engellerim.
dükkanında başka dükkanın reklamını kim yapıyor yapar.
bu bu işe benzedi google+ uye değilim ama facebook engeli varmı peki google+ da
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SEO-Uzmanı 7 yıl
firefox için ; aynı ekranda, 2 ve daha fazla sayfayı açmak isterseniz ! :)
addons.mozilla.org/...
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