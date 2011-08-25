Facebook, Google ve Twitter'ın popülaritesi karşısında daha fazla firma satın alma yoluna gidiyor

Gelişen ve giderek çeşitlenen teknoloji dev firmaların daha fazla şirket satın almasına sebep oluyor. Birbirleriyle rekabet halinde olan firmalar müşterilerine çeşitli hizmetler sunmak için kendi teknolojilerini üretmeye çalışsa da artık birbirinden çok farklı teknolojiler olduğu için mecburen şirket satın alma yolunu tercih ediyor. Neredeyse her ay bir dev tarafından satın alınan şirketlerin haberleri yapılıyor.





Sosyal ağ devi Facebook rakipleri Google ve Twitter'ın giderek artan popülariteleri nedeniyle tasarımı geliştirecek, hizmetlerin güvenilirliğini artıracak ve gelişmiş mobil özellikler sunacak satın almalar yapmayı planlıyor.





2009 yılında bir adet, 2010 yılında 10 adet şirket satın alan Facebook 2011 yılı için 20 adet satın alma hedefi koydu. Şu ana kadar Facebook 13 adet şirket satın aldı ve son aldığı Beluga şirketinin teknolojisini grup mesajlaşma servisi için kullanıyor.





Facebook geliştirme direktörü Vaughan Smith daha gelişmiş bir tasarımın sitede geçirilen zamanı artırırken, sitenin akıcılığının büyümeye katkıda bulunacağını, mobil servislerin de mobil cihaz kullanıcılarını kendine çekeceğini söyledi.





İki yıl öncesine kadar hiç şirket satın almamış bir işletme olduklarını hatırlatan Smith bünyelerine kattıkları şirketlerin iyi çalışmalarını beklerken bazen riskli bir yatırıma dönüştüklerini bu sebeple yatırımcıları destekleyen bir kültür oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.





Facebook genelde küçük şirketleri satın alma yoluna gidiyor. Bu şirketlerin bazen bir veya iki çalışanı oluyor. Şirketin amacı ise yetenekli teknoloji işçilerini bulmak. Facebook zaman zaman nakit zaman zaman ise hisse senedi ile ödeme yapıyor.





Facebook'un yatırımcılardan aldığı fonların değeri ise 2 milyar doları geçmiş durumda. Şirket en büyük karı ağ içi sanal eşya satışlarından ve reklamlardan elde ediyor. Ancak kesinlikle mali çeyrek raporlarını kamuoyuna açıklamıyor.