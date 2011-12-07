Facebook Timeline özelliği Yeni Zelanda'dan başlayarak yaygın kullanıma geçiyor

Facebook'un rekabetin iyice arttığı sosyal ağ pazarında mevcut kullanıcısını korumak ve kullanıcılara geçmiş anıları ile ilgili nostalji yaşatmak amacıyla Eylül ayında tanıtımını yaptığı Timeline özelliği bugüne kadar sadece geliştiricilere özel kaldı. İsim hakkı konusunda açılan bir dava nedeniyle geciken Timeline özelliğini Facebook dava sonucunu beklemeden yaygın kullanıma geçirme kararı aldı.





Facebook mühendislerinden Samuel Lessin resmi blogda dün yaptığı duyuruda yaklaşık bir milyon geliştirici ile yapılan pilot denemelerden elde edilen geri dönüşlerin kendilerini belirli bir noktaya getirdiğini ancak hız ve stabilite konusunda yaygın kullanıma geçmeden kesin bilgiler elde edemeyeceklerini anladıklarını açıkladı.





Bu yüzde Timeline özelliği dün itibariyle ilk olarak Yeni Zelanda'da yaygın kullanıma geçti. İlerleyen günlerde ise yavaş yavaş tüm dünya ülkelerine yayılmaya başlayacak.



