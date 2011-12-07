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Facebook Timeline özelliği Yeni Zelanda'dan başlayarak yaygın kullanıma geçiyor

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'un rekabetin iyice arttığı sosyal ağ pazarında mevcut kullanıcısını korumak ve kullanıcılara geçmiş anıları ile ilgili nostalji yaşatmak amacıyla Eylül ayında tanıtımını yaptığı Timeline özelliği bugüne kadar sadece geliştiricilere özel kaldı. İsim hakkı konusunda açılan bir dava nedeniyle geciken Timeline özelliğini Facebook dava sonucunu beklemeden yaygın kullanıma geçirme kararı aldı.

Facebook mühendislerinden Samuel Lessin resmi blogda dün yaptığı duyuruda yaklaşık bir milyon geliştirici ile yapılan pilot denemelerden elde edilen geri dönüşlerin kendilerini belirli bir noktaya getirdiğini ancak hız ve stabilite konusunda yaygın kullanıma geçmeden kesin bilgiler elde edemeyeceklerini anladıklarını açıkladı.

Bu yüzde Timeline özelliği dün itibariyle ilk olarak Yeni Zelanda'da yaygın kullanıma geçti. İlerleyen günlerde ise yavaş yavaş tüm dünya ülkelerine yayılmaya başlayacak. 


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Rainbow6 7 yıl
Ben hala ne ise yaradigini anlamadim .. ne ise yariyor bu .. eski defterleri yeniden aciyosa kotu yani :)
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S 7 yıl Rainbow6
Rainbow6

Ben hala ne ise yaradigini anlamadim .. ne ise yariyor bu .. eski defterleri yeniden aciyosa kotu yani :)

Ben geçeli 4 ay oluyor, eskiden ne yapmışsın ne etmişsin hepsi kabak çekirdeği gibi ortaya çıkıyor.
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xpugur 7 yıl
bu timeliene ı da geçtim bende daha haber akışı (ticker ) denen sağdaki online kullanıcıların üst kısmında yer alan haber akış kısmı daha açılmadı :S :@ ... help kısmından falan bakındım facebook u çok kullanmıyosunuzdur falan diye bişiler var , ama 7/24 açık ve sürekli sayfa yeniliyorum -arkadaş sayım 80 küsür- arkadaş sayısından ve oyun oynamıyor olmaktan olabilir diye yazılar var help kısmında... çözüm bilen varmı? nasıl açılır haber akışı kısmı (ticker) developer kısmıda açıktı bende -bloga bişiler koymaya çalışmıştım-
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Earnest35 7 yıl
@kenan_0
geliştirici olman gerekiyor. saçma sapan uygulamalar yaratıp timeline a geçmek için yapılan şeyler vardı google a yazarsan bulabilirsin.
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kenan_0 7 yıl
biz nasıl geçiş yapabilirz
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The_Ugur 7 yıl
Facebook Developers Page sayfası var(Geliştirici) oraya girip timeline için ayarlama yapmanız lazım.ben deneyecektim ama zor olur diye vazgeçtim sonradan.
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pic guveysi 7 yıl
önceden geçis yapmıstım ben kullanıslı diğerinden iyi
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One Day 7 yıl
bende geçtim eskisinden iyi
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KaNKaWaReZ 7 yıl
Benimki Geçiş Yapıldı, Hayırlı Olsun
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