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Facebook ana sayfada üst bölümlerde reklam tasarımını deniyor

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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800 milyonu geçen kullanıcı sayısıyla Facebook artık dev bir pazar olmuş durumda. Dijital pazarlama imkanlarını sonuna kadar kullanmak isteyen firma ana sayfada yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor.

Kenar çubuğunun orta kısımlarında göze çarpan reklamlar bu kez Ticker adı verilen arkadaşların anlık güncellemelerinin yer aldığı akışların da üzerinde yer almaya başlayacak. Bunun yanında profildeki Timeline modülünün yanındaki navigasyon çubuğunun üzerinde de reklamlar görülebilecek.

Ticker, Etkinlikler ve doğum günleri bu reklam pencerelerinin altında yer alacak. Kullanıcılar alıştıkları Ticker bölümüne göz attıklarında reklamlar da daha dikkat çekici olabilecek. Facebook bu özelliği şu an pilot profillerde test etmeye başladı. 

Reklamların ilgisini artıran Facebook böylece reklam gelirlerini de artırmış olacak. Reklamların daha dikkat çekici olabilmesi için Facebook sık sık sayfa tasarımlarında değişikliğe gidiyor.

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mehmetgirgin 7 yıl
har başka bi sayfaya geçişte bi reklam koysa acayip kazanır
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alpa07 7 yıl
zikerberg paraya para demiyor
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eozenir 7 yıl
facede işin book unu çıkardı
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Hergele10 7 yıl eozenir
eozenir

facede işin book unu çıkardı

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acbold 7 yıl
Facebook evet her alanda büyüyor ve her alana yayılıyor.Televizyonlardansa facebook daha sıcak bir pazar reklam için neredeyse.Adamlar kazanmak istiyor, ellerinde bu kadar büyük bir potansiyel kulanıcı kitlesi varken...
iyi yönden de bakmak gerek aslında,çoğu insan facebook kullanıyor.Ve kullanıcı profilleri kendilerinin kişilikleri,alışkanlıkları,giyim,aktivite vs... şekilde her alanda bilgileri bulunuyor.Facebook'ta bunları kullanarak sizin ilgi alanınıza göre ilginizi çekebilecek reklamları sunabilecek. ama en dikkat edilmesi gereken nokta, reklamveren kurumların FAKE olmaması.Yıllardır internet sayfalarında dolanan fake reklamlardan olmaması gerek...
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Lightning 7 yıl
bakalım nasıl olacak
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Farwynd 7 yıl
Kolay mı yahu her şeyi kendi altyapısından sağlıyor daha çok reklam alır bence.
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