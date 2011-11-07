Facebook ana sayfada üst bölümlerde reklam tasarımını deniyor

800 milyonu geçen kullanıcı sayısıyla Facebook artık dev bir pazar olmuş durumda. Dijital pazarlama imkanlarını sonuna kadar kullanmak isteyen firma ana sayfada yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor.





Kenar çubuğunun orta kısımlarında göze çarpan reklamlar bu kez Ticker adı verilen arkadaşların anlık güncellemelerinin yer aldığı akışların da üzerinde yer almaya başlayacak. Bunun yanında profildeki Timeline modülünün yanındaki navigasyon çubuğunun üzerinde de reklamlar görülebilecek.





Ticker, Etkinlikler ve doğum günleri bu reklam pencerelerinin altında yer alacak. Kullanıcılar alıştıkları Ticker bölümüne göz attıklarında reklamlar da daha dikkat çekici olabilecek. Facebook bu özelliği şu an pilot profillerde test etmeye başladı.





Reklamların ilgisini artıran Facebook böylece reklam gelirlerini de artırmış olacak. Reklamların daha dikkat çekici olabilmesi için Facebook sık sık sayfa tasarımlarında değişikliğe gidiyor.