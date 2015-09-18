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Facebook, gazetecilere özel yeni servisi Signal'i duyurdu

3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook, gazetecilere özel yeni servisi Signal'i duyurdu
 
Dünyanın en büyük sosyal ağı konumunda bulunan Facebook, gazetecileri hedef aldığı yeni servisi Signal'i görücüye çıkarttı.
Şimdilik sadece Amerika merkezli hayata geçen ancak kısa süre içerisinde tüm dünya geneline yayılacağı belirtilen Signal, temel olarak gazetecilerin dünya üzerinde olup bitenler hakkında tek bir platform üzerinden bilgi sahibi olmasına dayanıyor. Bu noktada Twitter'ın üstlendiği işlevi üzerine almayı amaç edinen Facebook, Signal ile gazetecilere Facebook ve Instagram içerisindeki popüler trendler, fotoğraflar, videolar ve yazılı içeriklere hızlı erişim imkan tanıyor.
Facebook içerisinde en çok konuşulan ünlü kişi ve kurumları liste halinde gözler önüne seren ve gazetecilerin ünlü politikacılar, aktörler, sanatçılar ve sporcular ile gerçek zamanlı etkileşim kurmasına aracılık etmeyi hedefleyen Signal, direkt olarak kendi içerisinde Instagram temelli "etiket" araması da gerçekleştirebiliyor ve örneğin seçim sonuçları ile tahminleri için sosyal medya temelinde rakamsal grafikler hazırlayabiliyor.
Gazetecilere Facebook ve Instagram'ı tek bir potada eritme ve hızlı haber bulma şansı getiren Signal, kullanmak için de herhangi bir ücret talep etmiyor. Servise buradan ulaşabilirsiniz.
Facebook, gazetecilere özel yeni servisi Signal'i duyurdu
 

http://www.theverge.com/2015/9/17/9346327/facebook-signal-announced Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
bakalım gazeteciler ne kadar aktif kullanacaklar...
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