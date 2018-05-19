Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Steam Link BETA uygulaması yayınlandı

Yakın zamanda duyurulan Steam Link Uygulamasının BETA sürümü Google Play Store'da yayına girdi. Android cihaz sahipleri artık, Steam kütüphanesindeki oyunları telefonlarından oynayabilecek.
1 yıl
3,4b
1
25
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Steam Link BETA uygulaması yayınlandı
Kısa süre önce duyurusu gerçekleşen Steam Link uygulaması, BETA sürümü ile Google Play Store'da yerini aldı.  Uygulama sayesinde, bilgisayar başında oturmadan Steam oyunlarınızı oynayabileceksiniz. Üstelik Steam Link uygulaması Valve Bluetooth kontrol cihazıyla da uyumlu çalışabiliyor.

Steam Link Nasıl Çalışıyor? 

Steam Link'in çalışma sistemi bir nevi ekran yansıtma gibi çalışıyor. Aynı ağ içerisindeki bilgisayarınızda bulunan Steam uygulaması içerisinde satın aldığınız uygulamalar, cep telefonunuza yansıtılarak oyun oynamanız sağlanıyor. Valve’ın yazılım mühendisi Sam Lantinga, uygulama hakkında verdiği bilgilerinde, “Eğer güçlü bir kurulumunuz, kablolu bir ağınız ve çok iyi bir telefonunuz varsa oyunları 60 fps’de 4K çözünürlükle yansıtabilirsiniz. Eğer kurulumunuz uygun değilse uygulama oyunları 1080p çözünürlükle yansıtacak.”  dedi. 
Uygulamadan tam verimli faydalanmak istiyorsanız, PC’ye Ethernet veya 5 GHz kablosuz ağ üzerinden bağlanması gerekiyor. Steam Link şimdilik Android platformunda kullanılıyor ancak, Apple değerlendirmesinde olan uygulamanın yakın zamanda App Store'da da yayın geçmesi bekleniyor.
Steam Link BETA: Google PlayStore 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
viruz 11 ay
Kullanimi her ne kadar güzel olsa da, sadece 2016 model TV'leri desteklemesi ve maksimum 60 FPS olmasi hos olmamis. Umarim bunu en kisa zamanda düzeltirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Apones1903 12 ay
iOS a ne zaman gelicek güzel bir sistem olmuş
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XanthiN 12 ay Apones1903
iOS’a çıkış yapmayacak maalesef. :(
Valve'ın bu konuda yaptığı açıklama şöyle:
"7 Mayıs Pazartesi günü Apple, Steam Link uygulamasının yayınına onay verdi. 9 Mayıs Çarşamba günü Valve uygulamayla ilgili duyuruyu yaptı. Bu duyuruyu takip eden sabah Apple uygulamayı inceleyen ekibin güya fark etmediği 'ticari uyuşmazlıklar' sebebiyle vermiş olduğu izni geri çekti. Valve buna itiraz etti ve Steam Link uygulamasının yaptığı tek şeyin App Store'da bir çok benzeri bulunan uzaktan masaüstü erişimi uygulamalarına benzer biçimde LAN üzerinden uzaktan erişim sağlamak olduğunu açıkladı. Ancak yaptığımız itiraz da reddedildi ve bu yüzden Steam Link uygulamasının iOS üzerinden yayınlanması reddedildi. Ekibimiz bu proje ve onay aşaması üzerinde sayısız saat harcadılar, dolayısıyla büyük hayal kırıklığına uğradık. Umuyoruz ki Apple kararını ileride yeniden gözden geçirir."
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marty.McFLY 12 ay
Benim telefon G2, eski mi kaldı acaba bi ağırlık var. Ekran laptopta değişiyor telefonda aynı kalıyor, bazen de uygulama kendi kendine kapanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 12 ay
DS4 vardı bir de aparat telefon için. Bunu da ekleyince gerçekten daha zevkli haller alabilir. Tabii her oyun değil ama en azından yarış vb oyunları yatakta biraz uzanmışken değerlendirmek iyi olur. Project Cars GO ya da Real Racing ile uğraşmaktansa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XanthiN 1 yıl
Heyecanlandıran bir haber. iOS’a bekliyoruz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-0988D7594 1 yıl XanthiN
Aynen sabırsızlanıyorum, müsait bir zamanda evdeki Android Mi 6 ile deneyeceğim iOS'a çıksın Iphone 8+ ile de deneyeceğim.
Online oyunlar değil fakat single witcher - skyrim tarzı oyunlar güzel olabilir. Bu uygulama ile steam link almamıza gerek kalmadan bilgisayar ayrı odada Smart TV ayrı odada telefonun ekranını Smart TV'ye wifi üzerinden yansıtarak oynanabilir bunu da deneyeceğim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pphammer 1 yıl
Küçük bir gecikme dışında gayet iyi oynanabilir.
Benim laptop 1366x768 olduğu için tvde kenarda küçük ekran oluyor.
Tüm ayarları kurcaladım ama tam ekran yapamadım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yesil_1 11 ay pphammer
hocam tam ekran yapabildiniz mi?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 1 yıl
eh denemedim ama denerim sonra, büyük ihtimal benim için tutmaz ben telefondan csgo pubg rust bu oyunları oynayabilmem imkansız ötesi süründürürler ama aksiyon istemeyen tatlı oyunlar için güzel olucaktır sanırım
birde evde canavar gibi pc çalışırken ben niye yatağa uzanıp telefondan oyun oynayım klavye mouse bağlı otur oyna pcden
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Frobisher 1 yıl
Denedim muazzam olmuş 1080p yayın aldım 60 fps. Xbox one controller bluetooth ile bağladım otomatik algılandı telefonda ardından shadow of mordor denedim gayet güzeldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 1 yıl
keşke bunu microsoft mağazaya da getirseler.win 10 tabletten nefis olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NimbleSoul 1 yıl
Dün kısa süre test ettim. Ekran aktarma uygulamalarından pek farkını göremedim. Az da olsa gecikme vardı eğer tam sürümde gecikmeyi fark edilmeyecek şekilde düşürürlerse çok daha iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3410 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, steam link ve
4 etiket daha Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Burç Coşkunkan Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Yakın zamanda Android'e çıkacak konsol kalitesinde 10 oyun 1 yıl FDA, migren önleyici Aimovig'in satışına onay verdi 1 yıl İlk çeyrekte telefon satışları yükselişte, beyaz eşya düşüşte 1 yıl Netflix, 2018'de orijinal içerik sayısını 1000'e çıkarmayı planlıyor 1 yıl Çerçevesiz ekranlı ve 4TB depolamalı telefon l Mobilite 1 yıl Ekran kartı seçimi yapılırken nelere dikkat etmek gerekli? 1 yıl Facebook hikayelerde reklam görmeye hazır olun 1 yıl Mercedes, 500 milyon euro yatırımla Fransa'daki üretimini genişletiyor 1 yıl Bilim adamları "saniyenin trilyonda biri hızında" su kaynatmayı başardılar 1 yıl Biostar’dan özel iMiner madencilik sistemleri 1 yıl Microsoft Surface Hub 2 duyuruldu 1 yıl Huawei Y5 Prime (2018) resmi olarak tanıtıldı 1 yıl NAND bellek fiyatları belirli bir süre düz bir çizgi izleyecek 1 yıl Xiaomi Mi 8'in ekrana gömülü parmak izi sensörü videoda sızdırıldı 1 yıl Android Gmail'e mail takip özelliği geldi! 1 yıl Snapchat’in ana yatırımcısı kripto para piyasasına giriyor 1 yıl Deadpool 2 gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı 1 yıl Asus ZenBook Pro 15 duyuruldu 1 yıl Nintendo Switch tarzında bir Android konsolu geliyor 1 yıl Google, Qualcomm işlemciyle güçlendirilmiş bir AR başlığı geliştiriyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Steam Link BETA uygulaması yayınlandı Sonraki 2018 Dacia Duster Fiskal, hafif ticari araç olarak yollara çıkıyor 1 yıl Wozniak:” Ethereum, kripto paraların Apple’ı olacak.” 1 yıl Boeing'in otonom helikopteri ilk görevini başarıyla tamamladı 1 yıl Haftaya BİM mağazalarında iddialı teknolojik ürünler var 1 yıl Gran Turismo serisi 80 milyondan fazla sattı 1 yıl 2si1 | Kamu Spotu 1 yıl BlackBerry KEY2, Snapdragon 660 yonga seti ile gelebilir 1 yıl Fortnite'ın Android versiyonu bu yaz geliyor 1 yıl Çin'de derse odaklanamayan öğrenciler yüz tanıma teknolojisi ile tespit edilecek 1 yıl En güvenli blok zinciri hangisi? Kripto Para Günlüğü 1 yıl Sennheiser'dan sporculara özel kablosuz kulaklık: CX Sport 1 yıl Dergilik uygulamasını ilk kez indirecekler için Turkcell’den çok özel kampanya 1 yıl Samsung son reklam filmiyle iPhone'u tiye almaya devam ediyor 1 yıl Motorola Razr katlanabilir ekranla gelebilir 1 yıl Apple, 2018'in ilk çeyreğinde 600 bin HomePod sattı 1 yıl ASUS ZenFone 5'in DxOMark puanı belli oldu 1 yıl Instagram'a çok beklenen gönderi paylaşım özelliği geldi 1 yıl Google'ın az bilinen süper faydalı teknolojileri 1 yıl Netflix uygulaması hangi telefonlarda HDR desteği sunuyor? 1 yıl Soğuk algınlığı tarihe karışabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim