Steam Link BETA uygulaması yayınlandı

Teknoloji Editörü
Kısa süre önce duyurusu gerçekleşen Steam Link uygulaması, BETA sürümü ile Google Play Store'da yerini aldı. Uygulama sayesinde, bilgisayar başında oturmadan Steam oyunlarınızı oynayabileceksiniz. Üstelik Steam Link uygulaması Valve Bluetooth kontrol cihazıyla da uyumlu çalışabiliyor.
Steam Link Nasıl Çalışıyor?
Steam Link'in çalışma sistemi bir nevi ekran yansıtma gibi çalışıyor. Aynı ağ içerisindeki bilgisayarınızda bulunan Steam uygulaması içerisinde satın aldığınız uygulamalar, cep telefonunuza yansıtılarak oyun oynamanız sağlanıyor. Valve’ın yazılım mühendisi Sam Lantinga, uygulama hakkında verdiği bilgilerinde, “Eğer güçlü bir kurulumunuz, kablolu bir ağınız ve çok iyi bir telefonunuz varsa oyunları 60 fps’de 4K çözünürlükle yansıtabilirsiniz. Eğer kurulumunuz uygun değilse uygulama oyunları 1080p çözünürlükle yansıtacak.” dedi.
Uygulamadan tam verimli faydalanmak istiyorsanız, PC’ye Ethernet veya 5 GHz kablosuz ağ üzerinden bağlanması gerekiyor. Steam Link şimdilik Android platformunda kullanılıyor ancak, Apple değerlendirmesinde olan uygulamanın yakın zamanda App Store'da da yayın geçmesi bekleniyor.
Steam Link BETA: Google PlayStore
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Valve'ın bu konuda yaptığı açıklama şöyle:
"7 Mayıs Pazartesi günü Apple, Steam Link uygulamasının yayınına onay verdi. 9 Mayıs Çarşamba günü Valve uygulamayla ilgili duyuruyu yaptı. Bu duyuruyu takip eden sabah Apple uygulamayı inceleyen ekibin güya fark etmediği 'ticari uyuşmazlıklar' sebebiyle vermiş olduğu izni geri çekti. Valve buna itiraz etti ve Steam Link uygulamasının yaptığı tek şeyin App Store'da bir çok benzeri bulunan uzaktan masaüstü erişimi uygulamalarına benzer biçimde LAN üzerinden uzaktan erişim sağlamak olduğunu açıkladı. Ancak yaptığımız itiraz da reddedildi ve bu yüzden Steam Link uygulamasının iOS üzerinden yayınlanması reddedildi. Ekibimiz bu proje ve onay aşaması üzerinde sayısız saat harcadılar, dolayısıyla büyük hayal kırıklığına uğradık. Umuyoruz ki Apple kararını ileride yeniden gözden geçirir."
Online oyunlar değil fakat single witcher - skyrim tarzı oyunlar güzel olabilir. Bu uygulama ile steam link almamıza gerek kalmadan bilgisayar ayrı odada Smart TV ayrı odada telefonun ekranını Smart TV'ye wifi üzerinden yansıtarak oynanabilir bunu da deneyeceğim.
Benim laptop 1366x768 olduğu için tvde kenarda küçük ekran oluyor.
Tüm ayarları kurcaladım ama tam ekran yapamadım.