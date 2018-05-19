Steam Link BETA uygulaması yayınlandı

Kısa süre önce duyurusu gerçekleşen Steam Link uygulaması, BETA sürümü ile Google Play Store'da yerini aldı. Uygulama sayesinde, bilgisayar başında oturmadan Steam oyunlarınızı oynayabileceksiniz. Üstelik Steam Link uygulaması Valve Bluetooth kontrol cihazıyla da uyumlu çalışabiliyor.

Steam Link Nasıl Çalışıyor?

Steam Link'in çalışma sistemi bir nevi ekran yansıtma gibi çalışıyor. Aynı ağ içerisindeki bilgisayarınızda bulunan Steam uygulaması içerisinde satın aldığınız uygulamalar, cep telefonunuza yansıtılarak oyun oynamanız sağlanıyor. Valve’ın yazılım mühendisi Sam Lantinga, uygulama hakkında verdiği bilgilerinde, “Eğer güçlü bir kurulumunuz, kablolu bir ağınız ve çok iyi bir telefonunuz varsa oyunları 60 fps’de 4K çözünürlükle yansıtabilirsiniz. Eğer kurulumunuz uygun değilse uygulama oyunları 1080p çözünürlükle yansıtacak.” dedi.

Uygulamadan tam verimli faydalanmak istiyorsanız, PC’ye Ethernet veya 5 GHz kablosuz ağ üzerinden bağlanması gerekiyor. Steam Link şimdilik Android platformunda kullanılıyor ancak, Apple değerlendirmesinde olan uygulamanın yakın zamanda App Store'da da yayın geçmesi bekleniyor.