Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook odaklı ve Android işletim sistemli HTC Status resmiyet kazandı

7 yıl
5,6b
1
5
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'nin bir kaç gün önce ChaCha ile karşılaştırmalı görselleri internete sızdırılan modeli Status resmiyet kazandı. Status'ın, ChaCha'nın AT&T'e özel versiyonu olduğu söylenebilir. Ancak Facebook için kısayol tuşunda ve çağrı cevaplama - reddetme tuşlarında ufak makyajlar göze çarpıyor. Ayrıca QWERTY klavyedeki bazı tuşların yerleri değiştirilmiş.

ChaCha ile aynı teknik özellikleri paylaşan (Android 2.3, 800 MHz Qualcomm MSM7227 işlemci, 512 MB RAM / 512 MB ROM, 2.6-inç 320 x 480 piksel dokunmatik ekran, Wi-Fi, GPS, 5 MP kamera, 1250 mAh batarya vb) Status'ın fiyatı ve çıkış tarihi daha sonra açıklanacak.
https://www.facebook.com/HTCStatus?sk=info Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yunuss.10 7 yıl
Salsa ve chacha da tasarim berbatti bari bunu yakisikli yapsaydiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 7 yıl
HTC - Facebook kardeşliği ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazloo 7 yıl
HTC yi de kaybettik. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Fiyatı 750TL nin yukarısında olmaz umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jibe 7 yıl
Bu ne şimdi şaka mı? inanın fiyatını merak ediyorum kaça satılacak acaba.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim