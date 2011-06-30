Facebook odaklı ve Android işletim sistemli HTC Status resmiyet kazandı

HTC'nin bir kaç gün önce ChaCha ile karşılaştırmalı görselleri internete sızdırılan modeli Status resmiyet kazandı. Status'ın, ChaCha'nın AT&T'e özel versiyonu olduğu söylenebilir. Ancak Facebook için kısayol tuşunda ve çağrı cevaplama - reddetme tuşlarında ufak makyajlar göze çarpıyor. Ayrıca QWERTY klavyedeki bazı tuşların yerleri değiştirilmiş.





https://www.facebook.com/HTCStatus?sk=info

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ChaCha ile aynı teknik özellikleri paylaşan (Android 2.3, 800 MHz Qualcomm MSM7227 işlemci, 512 MB RAM / 512 MB ROM, 2.6-inç 320 x 480 piksel dokunmatik ekran, Wi-Fi, GPS, 5 MP kamera, 1250 mAh batarya vb) Status'ın fiyatı ve çıkış tarihi daha sonra açıklanacak.