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Facebook oyun geliştiricileri 2011 yılında 1.4 milyar dolar kazanç elde etti

7 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağların bir numaralı devi Facebook bir milyara yaklaşan kullanıcı sayısı ile reklam açısından da büyük bir pazar haline geldi. Facebook sadece kendisine kazandırmadığı gibi platforma yönelik uygulama geliştirenlere de muazzam gelirler kazandırıyor.

Devam eden oyun geliştiricileri konferansında bir sunum yapan Facebook ürün müdürü Matt Wyndowe, 2011 yılında oyun geliştiricilere 1.4 milyar dolardan fazla ödeme yapıldığının altını çizdi.

Ürün müdürü Matt Wyndowe, 2010 yılında belirli bir oyun geliştirme ekibi olmayan platformun şu anda 40 kişilik bir oyun ekibini bünyesinde barındırdığını belirtti. Sosyal oyun kavramını pratik anlamda teknoloji dünyasına kazandıran Facebook, ücretsiz oyunlarda iç ödeme kanalıyla sanal eşya satın alma sistemini tanımlayan freemium terimini de oyun dünyasına kazandırdı.

Facebook üzerinde başarılı olan hemen tüm oyunlar ücretsiz. Ancak oyun oynamaya başladıktan sonra gereksinim duyulan eşyalar ve sanal paralar oyun içi ödeme kanallarıyla gerçek paralar karşılığında satın alınıyor. Oyuncuların arkadaşlarının da, teklifleri kabul ederek oyunlara katıldığı düşünüldüğünde 845 milyon kullanıcının çoğuna ulaşılmış oluyor.

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createemir 7 yıl
1.4 milyar dolar wow.
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HggR 7 yıl
empire allies oynamamak için facebook hesabımı kapatmak zorunda kaldım yoksa geceleri enerji kaybı olmasın diye kalkıyordum... sabah işe giderken gözler şiş :))
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E_Aydin35 7 yıl
Bu insanlara bu paraları hep biz kazandırıyoruz :( 40 kişilik ekipmiş okadar saçma sapan oyunlar varki, özentilikte bu oyunların yayılmasına yardım ediyor o bundan görüyor aa şu bunu oynamış bende başlıyım vb.vb. Kuzenim geçen gün bize geldi 4'e gidiyor facebook'a girdi o social e. bitiyo şuna bakıyım diyo o bitiyo buradan ejder gelıcektı dıyo o bıtıyo sehrımı duzeltıcem 6 oyuna giriyor :(
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''onur'' 7 yıl
Facebook'ta bugüne kadar oynamış olduğum tek oyun brain buddies'ti...Ama tanıdığım 3 kişiden en az 2 si facebook oyunlarını düzenli olarak oynuyor ,yalnız Türkiye de bu tarz oyunlara para harcayan kişi sayısının fazla olmadığını düşünüyorum .
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Glukhovsky 7 yıl
Yok şu kadar arkadaşını davet et, yok arkadaşlarından şu kadar parça iste... Bu yüzden sevmiyorum facebook oyunlarını
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söny 7 yıl
Davalarla ugrasıyolardı en son ama kazandıklarını kazandılar eskısı kadar populer olmasda gene baya bı populer
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masaüçyarımsaat 7 yıl
hiç de sevmem facebook oyunlarını bi ara farm oynuyodum bıraktım
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