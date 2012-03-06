Facebook oyun geliştiricileri 2011 yılında 1.4 milyar dolar kazanç elde etti

Sosyal ağların bir numaralı devi Facebook bir milyara yaklaşan kullanıcı sayısı ile reklam açısından da büyük bir pazar haline geldi. Facebook sadece kendisine kazandırmadığı gibi platforma yönelik uygulama geliştirenlere de muazzam gelirler kazandırıyor.





Devam eden oyun geliştiricileri konferansında bir sunum yapan Facebook ürün müdürü Matt Wyndowe, 2011 yılında oyun geliştiricilere 1.4 milyar dolardan fazla ödeme yapıldığının altını çizdi.





Ürün müdürü Matt Wyndowe, 2010 yılında belirli bir oyun geliştirme ekibi olmayan platformun şu anda 40 kişilik bir oyun ekibini bünyesinde barındırdığını belirtti. Sosyal oyun kavramını pratik anlamda teknoloji dünyasına kazandıran Facebook, ücretsiz oyunlarda iç ödeme kanalıyla sanal eşya satın alma sistemini tanımlayan freemium terimini de oyun dünyasına kazandırdı.





Facebook üzerinde başarılı olan hemen tüm oyunlar ücretsiz. Ancak oyun oynamaya başladıktan sonra gereksinim duyulan eşyalar ve sanal paralar oyun içi ödeme kanallarıyla gerçek paralar karşılığında satın alınıyor. Oyuncuların arkadaşlarının da, teklifleri kabul ederek oyunlara katıldığı düşünüldüğünde 845 milyon kullanıcının çoğuna ulaşılmış oluyor.