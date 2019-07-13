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Facebook tarafından geliştirilen yapay zeka, profesyonel poker oyuncularını yendi

Sosyal medya devi Facebook'un geliştirdiği yapay zeka destekli Pluribus, pokerin Texas hold'em versiyonunda, profesyonel oyuncuları yenmeyi başardı. İşte konunun detayları.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yapay zekanın Satranç, Go, DOTA 2 ve Starcraft II bilgisayar oyunlarında insanları yendiğini görmüştük. 2017 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi'nde geliştirilen bir yapay zeka programı olan Libratus ise bire bir oyunda dört profesyonel poker oyuncusunu alt etmeyi başarmıştı. Ancak Facebook bunun daha iyisini yaptı.

En zorlandığı kısım yapılan blöfler

Libratus'un halefi Pluribus, aralarında dünya poker şampiyonlarından Darren Elias'ın da bulunduğu birçok profesyonel poker oyuncusunu yendi. Bu başarı çok oyunculu bir oyunda ilk kez bir yapay zekanın insanüstü bir performans göstermesi olarak açıklanıyor. Birden fazla rakiple oynamanın karmaşıklığıyla başa çıkmak için Pluribus'un, turun sonuna kadar rakiplerinin nasıl oynayacaklarını denemek yerine, sadece iki veya üç hamle önceden tahmin etmek üzere tasarlandığı ifade edildi.

Gerçek oyuncuların yaptıkları blöfler ise, yapay zekanın en zorlandığı kısım olarak açıklanıyor. Diğer yapay zeka modellerinde olduğu gibi, Pluribus da sekiz gün oynayarak ve yüz binlerce el ile kendini yavaşça geliştirerek pokerde ustalaştı. Yazılım 512 GB'dan daha az RAM kullanan 64 çekirdekli bir sunucu kullanılarak oluşturuldu. İki Haswell işlemcisiyle çalışıyor ve oyun sırasında 128 GB RAM kullanıyor.

https://www.techspot.com/news/80922-facebook-poker-playing-ai-beats-world-top-pros.html Yorum Yaz
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scorpion20 16 dk.
kasparovu hatırladım
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ssbrutality 47 dk.
oyun sırasında 128 GB RAM kullanıyor.
Şey gibi oldu, çorba bizden olsun yedipin ekmeği öde :))
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SC0RPI0N 2 sa.
Birgün tüm insanlığı yenecek
1 Yanıt Yanıtla +1
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mehmehcik_71 1 sa. SC0RPI0N
Maalesef
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