Facebook tarafından geliştirilen yapay zeka, profesyonel poker oyuncularını yendi

Yapay zekanın Satranç, Go, DOTA 2 ve Starcraft II bilgisayar oyunlarında insanları yendiğini görmüştük. 2017 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi'nde geliştirilen bir yapay zeka programı olan Libratus ise bire bir oyunda dört profesyonel poker oyuncusunu alt etmeyi başarmıştı. Ancak Facebook bunun daha iyisini yaptı.

En zorlandığı kısım yapılan blöfler

https://www.techspot.com/news/80922-facebook-poker-playing-ai-beats-world-top-pros.html

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Libratus'un halefi, aralarında dünya poker şampiyonlarındans'ın da bulunduğu birçokyendi. Bu başarı çok oyunculu bir oyunda ilk kez bir yapay zekanın insanüstü bir performans göstermesi olarak açıklanıyor. Birden fazla rakiple oynamanın karmaşıklığıyla başa çıkmak için Pluribus'un, turun sonuna kadar rakiplerinindenemek yerine, sadece iki veya üç hamle öncedenüzere tasarlandığı ifade edildi.Gerçek oyuncuların yaptıklarıise, yapay zekanın en zorlandığı kısım olarak açıklanıyor. Diğer yapay zeka modellerinde olduğu gibi, Pluribus daoynayarak veel ile kendini yavaşça geliştirerekustalaştı. Yazılım 512 GB'dan daha az RAM kullananbir sunucu kullanılarak oluşturuldu. İki Haswell işlemcisiyle çalışıyor ve oyun sırasındakullanıyor.