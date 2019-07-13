Facebook tarafından geliştirilen yapay zeka, profesyonel poker oyuncularını yendi

Teknoloji Editörü
Yapay zekanın Satranç, Go, DOTA 2 ve Starcraft II bilgisayar oyunlarında insanları yendiğini görmüştük. 2017 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi'nde geliştirilen bir yapay zeka programı olan Libratus ise bire bir oyunda dört profesyonel poker oyuncusunu alt etmeyi başarmıştı. Ancak Facebook bunun daha iyisini yaptı.
En zorlandığı kısım yapılan blöflerLibratus'un halefi Pluribus, aralarında dünya poker şampiyonlarından Darren Elias'ın da bulunduğu birçok profesyonel poker oyuncusunu yendi. Bu başarı çok oyunculu bir oyunda ilk kez bir yapay zekanın insanüstü bir performans göstermesi olarak açıklanıyor. Birden fazla rakiple oynamanın karmaşıklığıyla başa çıkmak için Pluribus'un, turun sonuna kadar rakiplerinin nasıl oynayacaklarını denemek yerine, sadece iki veya üç hamle önceden tahmin etmek üzere tasarlandığı ifade edildi.
Gerçek oyuncuların yaptıkları blöfler ise, yapay zekanın en zorlandığı kısım olarak açıklanıyor. Diğer yapay zeka modellerinde olduğu gibi, Pluribus da sekiz gün oynayarak ve yüz binlerce el ile kendini yavaşça geliştirerek pokerde ustalaştı. Yazılım 512 GB'dan daha az RAM kullanan 64 çekirdekli bir sunucu kullanılarak oluşturuldu. İki Haswell işlemcisiyle çalışıyor ve oyun sırasında 128 GB RAM kullanıyor.
https://www.techspot.com/news/80922-facebook-poker-playing-ai-beats-world-top-pros.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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