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Tinder Lite uygulaması önümüzdeki hafta yayınlanıyor

Popüler çöpçatanlık platformu Tinder'ın daha önce duyurulan hafif sürümü önümüzdeki hafta yayınlanacak. Ana uygulamadan 25 kat daha küçük olan Tinder Lite'ın detayları haberimizde.
6 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
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5
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Tinder özellikle Asya pazarında yayılma planlarını çok önceden duyurmuştu. Şirketin yaptığı yeni bir açıklamaya göre platformun Tinder Lite adlı hafif sürümü önümüzdeki hafta Vietnam'da kullanıma sunulacak ve daha sonra diğer pazarlara dağıtılacak.

Asya ve Amerika pazarı öncelikli

Tinder Lite ana uygulamadan 25 kat daha küçük bir boyuta sahip ve kaydırma gibi temel işlevleri koruyor. Uygulamadaki amaç daha hızlı, az pil ömrü gerektiren ve veri kullanımını minimumda tutan hafif bir sürüm olması. Tinder Lite kullanıcıları şimdilik uygulama içinden Tinder Plus veya Gold yükseltmesi yapamıyor ancak önümüzdeki dönemde bunun da gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.
İlk olarak Vietnam'da indirmeye sunulacak olan uygulama daha sonra Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'daki diğer bölgere gelecek. Henüz Avrupa'daki kullanıcılara ulaşıp ulaşmayacağı konusunda ise resmi bir açıklama yok. Diğer uygulamaların hafif sürümlerinde olduğu gibi kullanıcıların aynı hesabı hem Tinder hem de Tinder Lite uygulamalarında kullanabileceğini de belirtmeden geçmeyelim. iOS versiyonunun ne zaman geleceği ise belirsiz.

https://www.theverge.com/2019/7/10/20687578/tinder-lite-app-android-google-play-vietnam Yorum Yaz
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