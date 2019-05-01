Facebook'un akıllı ekranı Portal, ABD dışında da satışa sunulacak

Facebook, geçtiğimiz yıl ABD ve Kanada'da satışa sunduğu Portal isimli akıllı ekranını yakında tüm dünyada satışa sunacağını açıkladı. Şirket ayrıca düzenlediği F8 Geliştiriciler Konferansı'nda, cihaza yeni özellikler ekleneceğini de duyurdu.

Yeni özelliklerle güncellenecek

Sosyal medya devi bu yılın sonbahar aylarında Portal ve Portal+ Avrupalı kullanıcıları ile buluşturmayı hedefliyor. Facebook ayrıca cihaza WhatsApp aramaları için desteğin de ekleneceği müjdesini verdi. Diğer yeni özellikler arasında yaklaşan etkinlikler, daha fazla Alexa yetenekleri, Amazon Prime video oynatma ve özel video mesaj gönderme gibi seçenekler yer alıyor.

https://newsroom.fb.com/news/2019/04/f8-2019-day-1/

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Ayrıca, Portal ile'a fotoğraf yüklemenin de mümkün olacağı ifade edildi. Bu özelliklerin birçoğu kullanıcılar tarafından isteniyordu ve Facebook'un bu durumaolumlu diyebiliriz. Şirketin, Portal'ı ilk olarak'da satışa sunacağı ve daha sonradağıtacağı da gelen bilgiler arasında.