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Facebook'un akıllı ekranı Portal, ABD dışında da satışa sunulacak

Sosyal medya devi Facebook'un videolu sohbetler yapmak için geliştirdiği ve şimdilik ABD'de satışa sunulan Portal'ın, yakında tüm dünyada satışa sunulacağı açıklandı.
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook, geçtiğimiz yıl ABD ve Kanada'da satışa sunduğu Portal isimli akıllı ekranını yakında tüm dünyada satışa sunacağını açıkladı. Şirket ayrıca düzenlediği F8 Geliştiriciler Konferansı'nda, cihaza yeni özellikler ekleneceğini de duyurdu.

Yeni özelliklerle güncellenecek

Sosyal medya devi bu yılın sonbahar aylarında Portal ve Portal+ Avrupalı kullanıcıları ile buluşturmayı hedefliyor. Facebook ayrıca cihaza WhatsApp aramaları için desteğin de ekleneceği müjdesini verdi. Diğer yeni özellikler arasında yaklaşan etkinlikler, daha fazla Alexa yetenekleri, Amazon Prime video oynatma ve özel video mesaj gönderme gibi seçenekler yer alıyor.
Ayrıca, Portal ile Instagram'a fotoğraf yüklemenin de mümkün olacağı ifade edildi. Bu özelliklerin birçoğu kullanıcılar tarafından isteniyordu ve Facebook'un bu duruma kayıtsız kalmaması olumlu diyebiliriz. Şirketin, Portal'ı ilk olarak Avrupa'da satışa sunacağı ve daha sonra tüm dünya pazarlarına dağıtacağı da gelen bilgiler arasında.

https://newsroom.fb.com/news/2019/04/f8-2019-day-1/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 hf.
Facebooktan büyük yenilik yakında özel hayatınızın videoları internette cirit atacak....
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