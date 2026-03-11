Giriş
    Meta’dan Facebook ve WhatsApp’ta dolandırıcılığa karşı hamlesi

    Meta, Facebook, WhatsApp ve Messenger’da dolandırıcılık girişimlerini azaltmak için yeni güvenlik özelliklerini devreye aldı. Dolandırıcılık tespitinde AI aktif olarak kullanılacak.

    Facebook, WhatsApp ve Messenger’a yeni dolandırıcılık kalkanı Tam Boyutta Gör
    Meta, sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı yeni güvenlik önlemlerini devreye aldığını duyurdu. Şirketin açıkladığı güncellemeler özellikle kullanıcıları sahte hesaplar ve aldatıcı bağlantılar konusunda daha hızlı uyarmayı hedefliyor.

    Yeni özellikler, Facebook, WhatsApp ve Messenger genelinde uygulanacak ve şüpheli aktiviteler konusunda kullanıcıların doğrudan bilgilendirilmesini sağlayacak.

    AI, dolandırıcıları tespit edecek

    Şirketin duyurduğu en dikkat çekici yeniliklerden biri yapay zeka tabanlı yeni tespit araçları oldu. Bu sistemler markaları veya ünlü isimleri taklit eden hesapları, sahte yatırım ve ürün tanıtımlarını ve aldatıcı bağlantıları tespit etmek için geliştirildi. Amaç, dolandırıcılık girişimlerini daha erken aşamada belirlemek ve ilgili içerikleri hızla platformdan kaldırmak.

    Bilindiği üzere son yıllarda ünlülerin kullanıldığı dolandırıcılık faaliyetleri yükselişte. Bu yöntemde dolandırıcılar, tanınmış kişilerin fotoğraflarını veya deepfake teknolojisini kullanarak yatırım fırsatları ya da sahte ürünler tanıtıyor.

    Yeni uyarı mekanizmaları geliyor

    Facebook, WhatsApp ve Messenger’a yeni dolandırıcılık kalkanı Tam Boyutta Gör
    Güncelleme kapsamında her platformda kullanıcıyı doğrudan bilgilendiren yeni uyarı sistemleri de devreye giriyor.

    Facebook tarafında kullanıcılar, şüpheli görülen arkadaşlık istekleri için uyarı alacak. Sistem, özellikle yeni açılmış veya güvenilir görünmeyen hesaplardan gelen taleplerde kullanıcıyı dikkatli olması konusunda bilgilendirecek.

    WhatsApp’ta ise güvenlik odaklı bir başka yenilik uygulanıyor. Uygulama artık yeni bir cihazın hesaba bağlanma girişimlerinde kullanıcıya uyarı gösterecek. Böylece hesap ele geçirme girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

    Messenger tarafında da benzer şekilde potansiyel olarak sahte veya riskli görülen hesaplarla iletişime geçilmeden önce kullanıcıya uyarı gösterilecek.

    Meta ayrıca platformlarındaki reklam güvenliğini artırmak için reklam veren doğrulama süreçlerini genişletmeye devam ediyor. Şirket, yıl sonuna kadar reklam gelirlerinin yüzde 90’ının doğrulanmış reklamverenlerden gelmesini hedeflediğini açıkladı. Mevcut durumda bu oran yaklaşık yüzde 70 seviyesinde bulunuyor. Şirketin değerlendirmesine göre, dolandırıcılık kampanyaları ve yasaklı ürün reklamları 2024 yılı gelirlerinin yaklaşık yüzde 10’una kadar etkili olmuş olabilir.

    Şirketin paylaştığı verilere göre 2025 yılı boyunca 159 milyon dolandırıcılık reklamı kaldırıldı. Ayrıca suç örgütlerine bağlı olduğu tespit edilen 10,9 milyon Facebook ve Instagram hesabı kapatıldı.

